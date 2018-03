Sugal & Damani y The Stars Group anuncian el lanzamiento de Pokerstars.IN en abril

CALCUTA, la India y TORONTO, 28 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Sugal & Damani Group y The Stars Group Inc. anunciaron hoy que PokerStars.IN estará disponible para clientes en la mayoría de los estados indios a partir del 17 de abril.

Sachiko Gaming Pvt Ltd, compañía de Sugal & Damani Group que se dedica a los juegos de destreza, operará PokerStars.IN con la licencia de marca otorgada por The Stars Group y algunos de sus servicios de respaldo.

PokerStars.IN estará disponible en computadoras de escritorio y aplicaciones móviles para la mayoría de la población india adulta que cumpla con los requisitos de edad y ofrecerá póker en línea para jugadores en rupias indias y en diversos formatos de juegos de destreza, incluidas las variantes No-Limit Hold'em y Omaha. Además, PokerStars.IN albergará versiones localizadas de series y eventos asociados a marcas, como el Sunday Million y el World Championship of Online Poker (Campeonato Mundial de Póker en Línea, WCOOP).

"La popularidad del póker crece en la India y nos entusiasma desarrollar el mercado con el apoyo de un líder internacional en el segmento del póker en línea", dijo Kamlesh Vijay, director general de Sugal & Damani Group.

"Pokerstars ha contribuido a hacer del póker uno de los juegos de destreza más populares del mundo y ansiamos ver a Sachiko Gaming introducir la marca en el mercado indio", dijo Rafi Ashkenazi, director general de The Stars Group.

PokerStars.IN ofrecerá juegos responsables líderes en la industria, protección a los jugadores y mecanismos de detección de fraude a fin de ayudar a garantizar la integridad de las partidas y la seguridad de los jugadores. De conformidad con la legislación local, los jugadores que residan en estados indios que no permiten la participación en juegos de destreza con dinero real no podrán participar.

Acerca de Sugal & Damani Group

Sachiko Gaming Pvt Ltd es el proveedor de juegos de destreza en línea que operará la sala de póker y el sitio web PokerStars.IN, y forma parte de Sugal & Damani Group. Sugal & Damani Group es una casa empresarial líder dedicada principalmente a los negocios de lotería y juegos, y es el mayor operador gubernamental de la lotería en la India. Asimismo, es uno de los principales operadores de rummy, otro juego de destreza, bajo la marca khelplayrummy.com. Además de las loterías y los juegos, Sugal & Damani Group participa en negocios de informática, e-commerce, servicios de pago y bienes raíces.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars y Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa (tanto dentro como fuera de la Unión Europea), Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

