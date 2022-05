Sun Nuclear apresenta SunSCAN™ 3D, sistema cilíndrico de varredura a água de última geração

Com base nas capacidades do revolucionário reservatório de água do 3D SCANNER™ da Sun Nuclear, lançado em 2011 e com mais de mil unidades sendo utilizadas atualmente, o sistema de varredura a água SunSCAN 3D proporciona fluxos de trabalho mais rápidos e fáceis, além de dosimetria ultraprecisa. Esse sistema mantém o projeto do reservatório cilíndrico, o que dispensa a necessidade das equipes de física médica movimentarem o reservatório, além de manter a orientação do detector consistente. Os usuários conseguem estar prontos para realizar a varredura em apenas 15 minutos, simplesmente posicionando o reservatório, iniciando o processo de enchimento e executando a rotina AutoSetup™ de forma mais rápida e precisa.

Para atender à crescente incidência de tratamentos de radioterapia estereotáxica, o sistema SunSCAN 3D oferece precisão SRS aprimorada de 0,1 mm em todo o volume 3D e relações sinal-ruído aprimoradas do eletrômetro para a realização de tratamentos altamente precisos.

O novo e revolucionário software SunDOSE™ complementa o sistema SunSCAN 3D para comissionamento simplificado e fluxos de trabalho anuais de CQ, com a possibilidade aprimorada de realizar tarefas múltiplas no programa de software, filas de varredura facilmente otimizáveis e muito mais.

"O comissionamento e a varredura por feixe são bases cruciais em um programa de radioterapia sólido. Com base em uma década de experiência com nosso antigo tanque de água, tornamos o novo sistema de varredura a água SunSCAN 3D mais fácil e rápido para todos os usuários do departamento de física médica", observou Eric Schloesser, presidente da Sun Nuclear. "Além disso, à medida que a realização de tratamentos de radioterapia estereotáxica continuam a aumentar no mundo todo, era fundamentalmente importante que o novo sistema de varredura a água fosse extremamente preciso para atender às exigentes necessidades dos tratamentos de radiocirurgia estereotáxica (SRS) e radiocirurgia estereotáxica corpórea (SBRT)."

O sistema SunSCAN 3D estará em exibição e disponível para demonstrações no estande da Sun Nuclear durante a ESTRO 2022, de 6 a 10 de maio, em Copenhague, na Dinamarca. A ESTRO 2022 é o encontro anual da Sociedade Europeia de Radioterapia e Oncologia, com uma base mundial de membros de 7.600 profissionais de radioterapia.

Em 17 de maio, a Sun Nuclear realizará um evento on-line de lançamento da primavera 2022, com informações sobre atualizações de produtos, incluindo o sistema SunSCAN 3D, a plataforma SunCHECK™ e um portfólio abrangente de soluções independentes e integradas de gestão da qualidade em radioterapia e diagnóstico por imagem. Saiba mais sobre o evento e inscreva-se para participar: sunnuclear.com/spring22.

O sistema SunSCAN 3D não está disponível para venda em todos os mercados. Marcação CE pendente.

Sobre a Sun Nuclear Corporation

A Sun Nuclear, uma subsidiária integral da Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) oferece soluções inovadoras para centros de radioterapia e diagnóstico por imagem. Nossa missão é viabilizar vidas mais saudáveis, aprimorando a prevenção, a detecção e o tratamento do câncer. Mais de cinco mil centros de câncer em todo o mundo contam com nossa gestão de qualidade independente e integrada. Com foco no suporte contínuo, nosso objetivo é facilitar a adoção da tecnologia, aperfeiçoar os fluxos de trabalho e melhorar os resultados, para que os profissionais de saúde possam alcançar resultados reais para a segurança dos pacientes. Acesse: sunnuclear.com. Siga-nos: @sunnuclear.

