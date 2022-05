Sun Nuclear stellt SunSCAN™ 3D vor, ein zylindrisches Wasser-Scanning-System der nächsten Generation

System wird erstmals auf dem ESTRO-Jahreskongress und bei einer bevorstehenden Online-Veranstaltung vorgestellt

MELBOURNE, Fla., 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Sun Nuclear Corporation (Sun Nuclear), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) („Mirion"), gab heute die Veröffentlichung des SunSCAN™ 3D-Scansystem für zylindrisches Wasser für die Inbetriebnahme von Linearbeschleunigern (Linacs), das Beam Scanning und die jährliche Qualitätssicherung (QA) in der Strahlentherapie bekannt. Das SunSCAN 3D-Wasserscanning-System ist die neueste Ergänzung des umfassenden Lösungsportfolios von Sun Nuclear für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie und diagnostischen Bildgebung.