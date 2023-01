Sun Pharma entend acquérir Concert Pharmaceuticals pour faire progresser le traitement potentiel de l'alopécie areata

Ajoute à son portefeuille le deuruxolitinib, un inhibiteur oral des Janus kinases qui pourrait être le meilleur de sa catégorie pour le traitement de l'alopécie areata, une maladie dermatologique auto-immune

S'appuie sur l'infrastructure mondiale de Sun Pharma pour offrir un large accès au deuruxolitinib aux patients atteints d'alopécie areata

Renforce la franchise mondiale de Sun Pharma dans le domaine de la dermatologie en ajoutant un produit en phase de développement avancée dans un domaine présentant d'importants besoins non satisfaits

Sun Pharma va lancer une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Concert

Paiement initial en espèces de 8,00 dollars par action ordinaire, ou contrepartie en actions de 576 millions de dollars, et

Droit à la valeur contingente pouvant aller jusqu'à 3,50 dollars par action ordinaire certaines étapes sont franchies en termes de ventes nettes au cours de périodes déterminées

MUMBAI, Inde et LEXINGTON, Massachusetts, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters : SUN.BO) (Bloomberg : SUNP IN) (NSE : SUNPHARMA) (BSE : 524715) (avec ses filiales et/ou ses sociétés associées, « Sun Pharma ») et Concert Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : CNCE) (« Concert ») ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif aux termes duquel Sun Pharma acquerra toutes les actions en circulation de Concert par le biais d'une offre publique d'achat pour un paiement initial en espèces de 8,00 dollars par action ordinaire, soit 576 millions de dollars en valeur nette. Les actionnaires de Concert recevront également un droit à la valeur contingente (CVR) non négociable leur permettant de recevoir en espèces jusqu'à 3,50 dollars supplémentaires par action ordinaire, payables si le deuruxolitinib franchit certaines étapes de ventes nettes au cours de périodes déterminées, sous réserve des modalités contenues dans un accord sur les droits à la valeur contingente précisant les modalités de ces droits. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés.

Le paiement initial de 8,00 dollars en espèces par action ordinaire représente une prime d'environ 33 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours au 18 janvier 2023, le dernier jour de bourse avant l'annonce d'aujourd'hui.

Concert est une société de biotechnologie à un stade avancé, pionnière de l'utilisation du deutérium en chimie médicinale. Concert possède un vaste portefeuille de brevets, y compris son principal produit candidat, le deuruxolitinib - un inhibiteur oral des Janus kinases JAK1 et JAK2 pour le traitement de l'alopécie areata, une maladie dermatologique auto-immune - en phase de développement avancée. Concert a terminé l'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité du deuruxolitinib chez les patients adultes atteints d'alopécie areata modérée à sévère dans son programme clinique de phase 3, THRIVE-AA, et deux études d'extension ouvertes à long terme sont en cours en Amérique du Nord et en Europe. La priorité immédiate de Sun Pharma serait de suivre le plan de Concert visant à déposer une demande de nouveau médicament (NDA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis au cours du premier semestre de 2023.

L'alopécie areata est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les follicules pileux, entraînant une perte partielle ou totale des cheveux et des poils sur le cuir chevelu et le corps. L'alopécie areata peut toucher jusqu'à 2,5 % de la population américaine et mondiale au cours de leur vie[1],[2],[3]. Le cuir chevelu est la zone la plus fréquemment touchée, mais n'importe quel site ayant des poils peut être affecté, seul ou avec le cuir chevelu. La maladie peut se manifester tout au long de la vie et touche aussi bien les femmes que les hommes. L'alopécie areata peut être associée à de graves conséquences psychologiques, notamment l'anxiété et la dépression. Les options de traitement disponibles pour l'alopécie areata sont actuellement limitées.

« Sun Pharma est en train de mettre en place une franchise mondiale en dermatologie et en ophtalmologie et souhaite devenir un partenaire commercial et de développement privilégié pour ces thérapies dans le monde entier. L'acquisition de Concert ajoute un traitement de stade avancé de l'alopécie areata, qui pourrait être le meilleur de sa catégorie, le deuruxolitinib », a déclaré Abhay Gandhi, PDG de Sun Pharma pour l'Amérique du Nord. « Il existe un important besoin non satisfait dans le traitement de l'alopécie areata et nous souhaitons nous appuyer sur l'engagement de Concert à soutenir la communauté des patients atteints d'alopécie areata. Nous sommes bien placés pour réussir à mettre ce produit sur le marché à l'échelle internationale. Je suis impatient d'accueillir l'équipe exceptionnellement talentueuse de Concert qui a travaillé sans relâche pour développer ce produit afin de le mettre sur le marché. »

« Nous sommes heureux de conclure cette transaction passionnante avec Sun Pharma, qui apporte une valeur substantielle à nos actionnaires et qui est le résultat d'un processus d'évaluation rigoureux supervisé par le conseil d'administration de Concert », a déclaré Roger Tung, Ph.D., président et PDG de Concert. « Notre mission chez Concert a toujours été de traduire les innovations scientifiques en solutions cliniques afin d'améliorer sensiblement la vie des patients. Nous sommes fiers de voir une des réalisations de notre équipe - le développement d'un nouveau candidat-médicament précieux pour une maladie grave aux solutions de traitement limitées - dûment reconnu et apprécié par Sun Pharma comme un moyen d'étendre son engagement international permanent en dermatologie. Je suis convaincu que cette transaction maximisera la valeur pour nos actionnaires et améliorera l'accès au deuruxolitinib pour les patients atteints d'alopécie areata. »

Conditions de l'opération et calendrier de clôture

Selon les termes de l'accord de fusion, Sun Pharma lancera rapidement une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Concert. Les actionnaires de Concert se verront offrir un paiement initial en espèces de 8,00 dollars par action ordinaire. Le conseil d'administration de Concert recommande à l'unanimité aux actionnaires de Concert de vendre leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat.

Les actionnaires de Concert recevront également un droit à la valeur contingente (CVR) non négociable, qui leur permettra de recevoir en espèces jusqu'à 3,50 dollars supplémentaires par action ordinaire, payables si le deuruxolitinib franchit certaines étapes de ventes nettes au cours de périodes déterminées, sous réserve des modalités contenues dans un accord sur les droits à la valeur contingente précisant les modalités de ces droits. Ces étapes, sous réserve des modalités précisées dans l'accord relatif aux droits à la valeur contingente, sont notamment les suivantes : (i) 1,00 dollar par action ordinaire, payable la première fois que les ventes nettes du deuruxolitinib sont égales ou supérieures à 100 millions de dollars au cours d'un exercice entre le moment de la première vente commerciale de ce médicament aux États-Unis et le 31 mars 2027, et (ii) un montant supplémentaire de 2,50 dollars par action ordinaire, payable la première fois que les les ventes nettes du deuruxolitinib sont égales ou supérieures à 500 millions de dollars au cours de toute période de quatre trimestres consécutifs entre le moment de la première vente commerciale du deuruxolitinib aux États-Unis et le 31 décembre 2029. Rien ne garantit qu'un quelconque paiement sera effectué au titre des CVR.

L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023. La transaction est soumise à l'offre à la vente de la majorité des actions ordinaires en circulation de Concert, ainsi qu'à l'obtention des approbations réglementaires applicables et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Après la clôture réussie de l'offre publique d'achat, Sun Pharma acquerra toutes les actions restantes de Concert qui n'auront pas été apportées à l'offre publique d'achat et toutes les actions privilégiées de cette société par le biais d'une fusion de deuxième étape au même prix de 8,00 dollars par action ordinaire, plus un CVR non négociable. La fusion sera effectuée dès que possible après la clôture de l'offre publique d'achat.

Pour la période de neuf mois close le 20 septembre 2022, Concert a annoncé un chiffre d'affaires de 29 000 dollars et une perte nette de 90,6 millions de dollars. Les dépenses de R&D pour cette période de neuf mois se sont élevées à 75,7 millions de dollars. Au 30 septembre 2022, Concert disposait de quelque 148,9 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements.

Sun Pharma disposait de liquidités nettes de 1,6 milliard de dollars au 30 septembre 2022.

Conseillers

Moelis & Company LLC est le conseiller financier de Sun Pharma, et Davis Polk & Wardwell LLP est son conseiller juridique. MTS Health Partners, L.P. et Chestnut Partners, Inc. sont les conseillers financiers de Concert, et Goodwin Procter LLP est son conseiller juridique. En outre, MTS Securities, LLC (une société affiliée de MTS Health Partners, L.P.) a donné un avis au conseil d'administration de Concert concernant le caractère équitable de la contrepartie de l'offre proposée pour les détenteurs d'actions ordinaires de Concert dans le cadre de cette opération, sous réserve des réserves et des restrictions qui y sont énoncées.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus grande société pharmaceutique générique spécialisée au monde et la plus grande société pharmaceutique en Inde. Son modèle à intégration verticale et son équipe qualifiée lui permettent de fournir des produits de haute qualité, auxquels les clients et les patients font confiance dans plus de 100 pays à travers le monde, le tout à des prix abordables. Sa présence mondiale est soutenue par des installations de fabrication réparties sur six continents et approuvées par de multiples organismes de règlementation, jumelées à une main-d'œuvre multiculturelle comprenant plus de 50 nationalités. Sun Pharma cultive l'excellence grâce à une innovation soutenue par de solides compétences en matière de recherche et développement dans plusieurs centres de R&D, avec des investissements d'environ 6 % des revenus annuels en R&D. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site www.sunpharma.com et nous suivre sur Twitter @SunPharma_Live

À propos de Concert

Concert Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique en phase clinique avancée qui a mis au point le deuruxolitinib, un nouvel inhibiteur oral et deutéré des Janus kinases JAK1 et JAK2. La société a terminé avec succès deux essais de phase 3 sur le deuruxolitinib chez des adultes atteints d'alopécie areata, une maladie dermatologique auto-immune grave. Concert évalue également l'utilisation du deuruxolitinib dans d'autres indications et évalue un certain nombre de médicaments candidats du portefeuille au stade précoce. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.concertpharma.com ou nous suivre sur Twitter , Instagram ou LinkedIn .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, explicites ou implicites, concernant Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (« Sun Pharma »), Concert Pharmaceuticals, Inc. (« Concert ») et l'acquisition de Concert par Sun Pharma, y compris des déclarations prospectives expresses ou implicites concernant le deuruxolitinib, ses avantages thérapeutiques et son parcours de développement réglementaire, ainsi que les opérations et performances futures de Sun Pharma et Concert. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être qualifiées de prospectives, y compris toutes les déclarations concernant les intentions, convictions ou attentes actuelles des sociétés et des membres de leurs équipes de direction. Des mots tels que « devra », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « potentiel », « continuer », « cibler », leurs variantes et des expressions similaires sont utilisés pour identifier ces déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Des exemples de telles déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations expresses ou implicites :

concernant l'opération et les questions connexes, les performances et les opportunités futures, les opérations postérieures à la clôture et les perspectives des activités des sociétés ;

concernant les cibles, les plans, les objectifs ou les buts des opérations futures, y compris ceux relatifs aux produits de Sun Pharma et de Concert, à la recherche sur leurs produits, au développement de produits, au lancement de produits et à leur approbation ainsi qu'à la coopération en la matière ;

contenant des projections ou des objectifs concernant les revenus, les coûts, le bénéfice (ou la perte), le bénéfice par action, les dépenses en capital, les dividendes, la structure du capital, les données financières nettes et d'autres mesures financières ;

concernant les performances économiques futures, les actions futures et l'issue d'éventualités telles que des procédures judiciaires ; et

concernant les hypothèses sous-jacentes ou relatives à ces déclarations.

Ces déclarations sont fondées sur des plans, estimations et convictions actuels. De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques. Sun Pharma et Concert mettent chacun en garde quant au fait qu'un certain nombre de facteurs importants, y compris ceux décrits dans le présent document, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs et de faire en sorte que ces déclarations prospectives s'avèrent inexactes comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes quant au calendrier de l'offre publique d'achat et de la fusion ; les incertitudes quant au nombre d'actionnaires de Concert qui vendront leurs actions dans le cadre de l'offre ; la possibilité que des offres concurrentes soient faites ; la possibilité que diverses conditions de clôture de la transaction ne soient pas satisfaites ou annulées, y compris qu'une entité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser d'accorder son approbation pour la réalisation de la transaction (ou seulement accorder une approbation soumise à des conditions ou des restrictions défavorables) ; la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus par Sun Pharma et Concert, voire pas du tout ; la non-réalisation des avantages escomptés de la transaction proposée dans les délais prévus, voire pas du tout ; les effets de la transaction sur les relations avec les employés, les autres partenaires commerciaux ou les entités gouvernementales ; les réactions négatives éventuelles ou le changement des relations commerciales résultant de l'annonce ou de la réalisation de la transaction proposée ; les coûts, frais ou dépenses importants ou imprévus occasionnés par la transaction proposée ; les effets négatifs de cette annonce ou de la réalisation de l'acquisition proposée sur le cours des actions de Sun Pharma ou des actions ordinaires de Concert et/ou sur les résultats d'exploitation de Sun Pharma ou de Concert ; la difficulté de prévoir le moment ou l'issue des approbations ou des mesures réglementaires ; les risques liés au non franchissement des étapes des CVR et au fait que les détenteurs de CVR ne recevront pas de paiements à leur titre ; d'autres effets commerciaux, y compris les effets de facteurs industriels, économiques ou politiques échappant au contrôle des entreprises ; les coûts de transaction ; les dettes réelles ou éventuelles ; le risque de litiges et/ou d'actions réglementaires en rapport avec l'acquisition proposée ; les impacts négatifs sur l'activité, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs en raison de pandémies ou d'épidémies, telles que le COVID-19, et leur impact sur les activités, les opérations, la chaîne d'approvisionnement, le recrutement et la fidélisation des patients, les essais cliniques, la stratégie, les objectifs et les étapes prévues de Sun Pharma et de Concert ; les baisses de prix imposées par le gouvernement ou le marché sur les produits de Sun Pharma ou de Concert ; le lancement de produits concurrents ; la dépendance à l'égard des technologies de l'information ; la capacité de Sun Pharma ou de Concert à commercialiser avec succès les produits existants et nouveaux ; la capacité de Sun Pharma, de Concert et de leurs collaborateurs à continuer à mener des programmes de recherche et des programmes cliniques ; l'exposition à la responsabilité du fait des produits et aux procédures et enquêtes judiciaires ; et d'autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les rapports périodiques déposés par Concert auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi que dans le formulaire Schedule 14D-9 qui sera déposé par Concert et dans le formulaire Schedule TO et les documents relatifs à l'offre publique d'achat qui seront déposés par Sun Pharma et Foliage Merger Sub, Inc, une filiale en propriété exclusive de Sun Pharma (« l'Acheteur »).

Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et sont fondées sur les convictions et les jugements actuels de la direction de Sun Pharma et de Concert, et le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives formulées par Sun Pharma ou Concert. Des facteurs non mentionnés peuvent constituer des obstacles supplémentaires importants à la réalisation des déclarations prospectives. À moins que la loi ne l'exige, Sun Pharma et Concert n'ont aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective après la publication de ce communiqué de presse, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Informations supplémentaires et où les trouver

L'offre publique d'achat décrite dans ce document n'a pas encore commencé. Cette communication est publiée à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de titres de Concert, et ne remplace pas non plus les documents relatifs à l'offre publique d'achat que Sun Pharma, Concert ou l'acheteur déposeront auprès de la SEC. Une sollicitation et une offre d'achat d'actions de Concert ne seront faites que conformément à une offre d'achat et aux documents connexes que Sun Pharma a l'intention de déposer auprès de la SEC. Au moment du lancement de l'offre d'achat, Sun Pharma et l'Acheteur déposeront auprès de la SEC une déclaration d'offre publique d'achat à l'aide du formulaire Schedule TO, et Concert déposera une déclaration de sollicitation/recommandation à l'aide du formulaire Schedule 14D-9 auprès de la SEC concernant l'offre publique d'achat. LES ACTIONNAIRES DE CONCERT ET LES AUTRES INVESTISSEURS SONT INVITÉS À LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT (NOTAMMENT UNE OFFRE D'ACHAT, UNE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET CERTAINS AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT) ET LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUI DOIVENT ÊTRE LUES ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE DÉCISION CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT. L'offre d'achat, la lettre d'accompagnement et certains autres documents relatifs à l'offre publique d'achat, ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation, seront envoyés à tous les actionnaires de Concert à titre gracieux. La déclaration de l'offre publique d'achat et la déclaration de sollicitation/recommandation seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC : www.sec.gov. Il est possible d'obtenir des copies supplémentaires gratuitement en contactant Sun Pharma ou Concert. Des copies gratuites de ces documents et de certains autres documents relatifs à l'offre sont disponibles en contactant le service des relations avec les investisseurs de Sun Pharma à l'adresse [email protected] , le service des relations avec les investisseurs de Concert à l'adresse [email protected] , ou en adressant les demandes d'obtention de ces documents à l'agent d'information chargé de l'offre, qui sera désigné dans la déclaration de l'offre publique d'achat. Des copies des documents déposés par Concert auprès de la SEC seront disponibles gratuitement dans la section « Investisseurs » du site Internet de Concert : www.concertpharma.com.

Outre la déclaration de sollicitation/recommandation, Concert dépose des rapports annuels, trimestriels et actuels et d'autres documents auprès de la SEC. Vous pouvez consulter et copier tous les rapports ou autres documents déposés par Concert à la salle de référence publique de la SEC au 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez appeler la SEC au 1-800-SEC-0330 pour de plus amples informations sur la salle de référence publique. Les documents déposés par Concert auprès de la SEC sont également disponibles gratuitement pour le public auprès de services commerciaux de recherche de documents et sur le site Web de la SEC, à l'adresse : www.sec.gov .

Contacts :

Sun Pharma :

Investisseurs

Dr Abhishek Sharma

+91 22 4324 2929

[email protected]

Médias (International)

Gaurav Chugh

+91 22 4324 5373

[email protected]

Médias (États-Unis)

Janet Metz

[email protected]

Concert :

Investisseurs

Justine Koenigsberg

(781) 674-5284

[email protected]

[1] Benigno M. A Large Cross-Sectional Survey Study of the Prevalence of Alopecia Areata in the United States, Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2020.

[2] Lee HH et autres. J Am Acad Dermatol. mars 2020 ; 82(3):675-682.

[3] Villasante et autres. Clin Cosmet Investig Dermatol. 24 juillet 2015 ;8:397-403.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1986728/Sun_Pharma_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1986729/Concert_Pharmaceuticals_Logo.jpg

SOURCE Sun Pharmaceutical Industries Ltd.