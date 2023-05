Sun Pharma und Philogen schließen eine exklusive Vertriebs-, Lizenz- und Liefervereinbarung für die Vermarktung des Spezialprodukts NIDLEGY™ in Europa, Australien und Neuseeland ab

MUMBAI, Indien und SIENA, Italien, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO), (Bloomberg: SUNP IN), (NSE: SUNPHARMA), (BSE: 524715) (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften und/oder assoziierten Unternehmen, "Sun Pharma") und Philogen S.p.A (BIT: PHIL) gaben heute bekannt, dass sie eine Lizenzvereinbarung für die Kommerzialisierung von Philogens Spezialprodukt, Nidlegy™ (Daromun), in Europa, Australien und Neuseeland geschlossen haben. Nidlegy™, das sich derzeit in der klinischen Phase III befindet, ist ein neues biopharmazeutisches Präparat gegen Krebs, das von Philogen zur Behandlung von Melanomen und nicht-melanomen Hautkrebs entwickelt wird.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sun Pharma die Exklusivrechte für die Vermarktung von Nidlegy™ für Hautkrebsindikationen in Europa, Australien und Neuseeland. Philogen wird die entscheidenden klinischen Studien für das Produkt in Europa abschließen, die Marktzulassung bei den Aufsichtsbehörden beantragen und kommerzielle Lieferungen herstellen. Sun Pharma wird für die Kommerzialisierungsaktivitäten verantwortlich sein. Die beiden Partnerunternehmen werden sich die Kosten nach der Kommerzialisierung im Verhältnis 50:50 teilen. Andere finanzielle Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Philogen wird die IP-Rechte für Nidlegy™ für andere Gebiete und andere Indikationen als Hautkrebs behalten.

Hellen De Kloet, Geschäftsleiterin - Westeuropa und ANZ, Sun Pharma, sagte, "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Philogen für Nidlegy™, eine marktnahe, neue Immuntherapie zur Behandlung von Hautkrebs. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Ziel, Patienten innovative Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit der erwarteten Hinzufügung von Nidlegy™ zu unserer bestehenden Odomzo™-Franchise sind wir gut positioniert, um Patientenlösungen für ein breites Spektrum von Hautkrebs in verschiedenen Krankheitsstadien anzubieten."

Prof. Dr. Dario Neri, CEO und CSO von Philogen, kommentierte: "Wir freuen uns, über die Zusammenarbeit mit Sun Pharma, einem führenden globalen Pharmaunternehmen, im Bereich der Onko-Dermatologie. Diese Zusammenarbeit wird sich auf die Kommerzialisierung von Nidlegy™ konzentrieren, einer neuen Immuntherapie, die verspricht, die therapeutischen Möglichkeiten für Patienten zu verbessern, die an Melanomen und nicht-melanomen Hautkrebsarten leiden, also an Hochrisikokrankheiten mit ungedecktem medizinischen Bedarf. Beide Unternehmen engagieren sich für die Entwicklung und Kommerzialisierung von Nidlegy™, um es für Patienten, die davon profitieren können, weithin verfügbar zu machen."

Informationen zu Nidlegy™ (Daromun)

Nidlegy™ ist ein biopharmazeutisches Produkt, das Eigentum von Philogen ist und für die Behandlung von Hautkrebs entwickelt wurde. Es besteht aus zwei Wirkstoffen, L19IL2 und L19TNF, die unabhängig voneinander hergestellt werden und vor der intraläsionalen Verabreichung gemischt werden. Der L19-Antikörper ist spezifisch für die Extra-Domäne B von Fibronectin, ein Protein, das in Tumoren (und anderen Krankheiten) exprimiert wird, aber in den meisten gesunden Geweben nicht vorhanden ist. Interleukin 2 (IL2) und Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) sind pro-inflammatorische Zytokine mit antitumoraler Wirkung. Nidlegy™ wird derzeit in zwei klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von lokal fortgeschrittenen Melanomen und in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung von Hochrisiko-Basalzellkarzinomen und anderen Nicht-Melanom-Hautkrebse untersucht.

Informationen zu Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma ist das weltweit viertgrößte Unternehmen für generische Spezialpharmazeutika und das führende Pharmaunternehmen Indiens. Ein vertikal integriertes Geschäft und ein qualifiziertes Team ermöglichen es dem Unternehmen, qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, denen Kunden und Patienten in mehr als 100 Ländern weltweit vertrauen. Die globale Präsenz des Unternehmens wird durch Produktionsstätten auf sechs Kontinenten unterstützt, die von mehreren Aufsichtsbehörden zugelassen sind, sowie durch eine multikulturelle Belegschaft mit über 50 Nationalitäten. Sun Pharma fördert Spitzenleistungen durch Innovation, die durch starke F&E-Kapazitäten in mehreren F&E-Zentren unterstützt werden, und investiert etwa 7 % des Jahresumsatzes in F&E.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sunpharma.com und folgen Sie uns auf Twitter @SunPharma_Live

Informationen zur Philogen Group

Philogen ist ein italienisch-schweizerisches Unternehmen, das im Biotechnologie-Sektor tätig ist und sich auf die Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten zur Behandlung von Krankheiten mit hohem Todesrisiko spezialisiert hat. Die Gruppe erforscht und entwickelt hauptsächlich zielgerichtete Krebsmedikamente, die hochaffine Liganden für Tumormarker (auch Tumorantigene genannt) nutzen. Diese Liganden - menschliche monoklonale Antikörper oder kleine organische Moleküle - werden mithilfe von Antikörper-Phage-Display-Bibliotheken und DNA-kodiertenchemischen Bibliotheken identifiziert.

Die wichtigste therapeutische Strategie der Gruppe zur Behandlung dieser Krankheiten ist das so genannte Tumor-Targeting. Dieser Ansatz basiert auf der Verwendung von Liganden, die in der Lage sind, sehr wirksame therapeutische Wirkstoffe (wie z. B. pro-inflammatorische Zytokine) selektiv an die Tumormasse abzugeben und dabei gesundes Gewebe zu schonen. Im Laufe der Jahre hat Philogen hauptsächlich Liganden auf der Basis monoklonaler Antikörper entwickelt, die spezifisch für Antigene sind, die in tumorassoziierten Blutgefäßen exprimiert werden, nicht aber in Blutgefäßen, die mit gesundem Gewebe assoziiert sind. Diese Antigene sind in der Regel häufiger und stabiler als die Antigene, die direkt auf der Oberfläche von Tumorzellen exprimiert werden. Dieser Ansatz, das so genannte vaskuläre Targeting, wird bei den meisten Projekten der Gruppe angewandt.

Das Ziel der Gruppe ist es, innovative Produkte für die Behandlung von Krankheiten zu entwickeln und zu vermarkten, für die die medizinische Wissenschaft noch keine zufriedenstellenden Therapien gefunden hat. Dies wird erreicht durch die Nutzung (i) firmeneigener Technologien für die Isolierung von Liganden, die mit Antigenen reagieren, die bei bestimmten Krankheiten vorhanden sind, (ii) der Erfahrung in der Entwicklung von Produkten, die auf die von der Krankheit betroffenen Gewebe abzielen, (iii) der Erfahrung in der Arzneimittelherstellung und -entwicklung und (iv) eines umfangreichen Portfolios an Patenten und Rechten an geistigem Eigentum.

Obwohl die Medikamente der Gruppe in erster Linie in der Onkologie eingesetzt werden, ist der Targeting -Ansatz potenziell auch auf andere Krankheiten anwendbar, wie z. B. bestimmte chronisch Entzündungskrankheiten.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2088063/Philogen_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1444028/Sun_Pharma_Logo.jpg

SOURCE Sun Pharma