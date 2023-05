Sun Pharma et Philogen concluent un accord exclusif de distribution, de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de la spécialité NIDLEGY™ en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande

MUMBAI, Inde et SIENNE, Italie, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters : SUN.BO), (Bloomberg : SUNP IN), (NSE : SUNPHARMA), (BSE : 524715) avec ses filiales et/ou sociétés associées, « Sun Pharma ») et Philogen S.p.A (BIT : PHIL) ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord de licence pour la commercialisation du produit de spécialité de Philogen, le Nidlegy™ (Daromun), dans les territoires d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le Nidlegy™, actuellement en phase III d'essais cliniques, est un nouveau produit biopharmaceutique anticancéreux développé par Philogen pour le traitement du mélanome et des cancers de la peau autres que le mélanome.

Selon les termes de l'accord, Sun Pharma aura les droits exclusifs de commercialiser le Nidlegy™ pour les indications de cancers de la peau dans les territoires de l'Europe, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Philogen achèvera les essais cliniques pivots pour le produit en Europe, cherchera à obtenir l'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires et fabriquera les fournitures commerciales. Sun Pharma sera responsable des activités de commercialisation. Les deux sociétés partenaires se partageront les coûts de post-commercialisation dans une proportion d'environ 50/50. Les autres conditions financières n'ont pas été divulguées. Philogen conservera les droits de propriété intellectuelle du Nidlegy™ pour d'autres territoires et d'autres indications que les cancers de la peau.

Hellen De Kloet, directrice - Europe de l'Ouest et ANZ chez Sun Pharma, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Philogen pour le Nidlegy™, un nouveau traitement d'immunothérapie pour les cancers de la peau, proche de la mise sur le marché Cette collaboration s'inscrit dans notre objectif d'apporter des produits innovants aux patients. Avec l'ajout attendu du Nidlegy™ à notre franchise Odomzo™ existante, nous serons bien positionnés pour fournir des solutions aux patients sur un large spectre de cancers de la peau à différents stades de la maladie. »

Le Prof. Dario Neri, PDG et directeur scientifique de Philogen, a commenté : « Nous sommes heureux d'établir une collaboration avec Sun Pharma, une société pharmaceutique mondiale de premier plan, dans le domaine de l'onco-dermatologie. Cette collaboration se concentrera sur la commercialisation du Nidlegy™, une nouvelle immunothérapie qui promet d'améliorer les options thérapeutiques pour les patients souffrant de mélanome et de cancers de la peau sans mélanome, des conditions à haut risque dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Les deux sociétés s'engagent à développer et à commercialiser le Nidlegy™ en le rendant largement disponible pour les patients qui pourraient en bénéficier. »

À propos du Nidlegy™ (Daromun)

Le Nidlegy™ est un produit biopharmaceutique, propriété de Philogen, conçu pour le traitement du cancer de la peau. Il se compose de deux principes actifs, L19IL2 et L19TNF, qui sont fabriqués indépendamment et qui sont mélangés avant l'administration intralésionnelle. L'anticorps L19 est spécifique de l'extra-domaine B de la fibronectine, une protéine exprimée dans les tumeurs (et d'autres maladies) mais absente dans la plupart des tissus sains. L'interleukine 2 (IL2) et le facteur de nécrose tumorale (TNF) sont des cytokines pro-inflammatoires ayant une activité antitumorale. Le Nidlegy™ fait actuellement l'objet de deux essais cliniques de phase III pour le traitement du mélanome localement avancé, et d'essais cliniques de phase II pour le traitement du carcinome basocellulaire à haut risque et d'autres cancers de la peau sans mélanome.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus grande société pharmaceutique générique spécialisée au monde et la plus grande société pharmaceutique en Inde. Son modèle à intégration verticale et son équipe qualifiée lui permettent de fournir des produits de haute qualité, auxquels les clients et les patients font confiance dans plus de 100 pays à travers le monde, le tout à des prix abordables. Sa présence mondiale est soutenue par des installations de fabrication réparties sur six continents et approuvées par de multiples organismes de règlementation, jumelées à une main-d'œuvre multiculturelle comprenant plus de 50 nationalités. Sun Pharma cultive l'excellence grâce à une innovation soutenue par de solides compétences en matière de recherche et développement dans plusieurs centres de R&D, avec des investissements d'environ 7 % des revenus annuels en R&D.

À propos du groupe Philogen

Philogen est une société italo-suisse active dans le secteur de la biotechnologie, spécialisée dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies hautement mortelles. Le groupe découvre et développe principalement des médicaments anticancéreux ciblés, en exploitant des ligands à haute affinité pour les marqueurs tumoraux (également appelés antigènes tumoraux). Ces ligands - anticorps monoclonaux humains ou petites molécules organiques - sont identifiés à l'aide des technologies Antibody Phage Display Libraries et DNA-EncodedChemical Library.

La principale stratégie thérapeutique du groupe pour le traitement de ces maladies est représentée par ce que l'on appelle le ciblage des tumeurs. Cette approche repose sur l'utilisation de ligands capables de délivrer sélectivement des principes actifs thérapeutiques très puissants (tels que des cytokines pro-inflammatoires) à la masse tumorale, en épargnant les tissus sains. Au fil des ans, Philogen a principalement développé des ligands à base d'anticorps monoclonaux spécifiques pour des antigènes exprimés dans les vaisseaux sanguins associés à la tumeur, mais non exprimés dans les vaisseaux sanguins associés aux tissus sains. Ces antigènes sont généralement plus abondants et plus stables que ceux exprimés directement à la surface des cellules tumorales. Cette approche, appelée ciblage vasculaire, est utilisée pour la plupart des projets poursuivis par le groupe.

L'objectif du groupe est de générer, développer et commercialiser des produits innovants pour le traitement de maladies pour lesquelles la science médicale n'a pas encore identifié de thérapies satisfaisantes. Pour ce faire, il exploite (i) des technologies propriétaires pour l'isolation de ligands qui réagissent avec des antigènes présents dans certaines maladies, (ii) une expérience dans le développement de produits ciblés sur les tissus affectés par la maladie, (iii) une expérience dans la fabrication et le développement de médicaments, et (iv) un vaste portefeuille de brevets et de droits de propriété intellectuelle.

Bien que les médicaments du groupe soient principalement destinés à l'oncologie, l'approche de ciblage est également potentiellement applicable à d'autres maladies, telles que certaines maladies inflammatoires chroniques.

