Sun River Health continúa la atención de OBSTETRICIA y ginecología en el condado de Sullivan

MONTICELLO, Nueva York, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sun River Health está comprometido con el acceso continuo a la atención de OBSTETRICIA y ginecología en el condado de Sullivan en nuestro sitio de Monticello (dirección a continuación). Damos la bienvenida a nuevos pacientes y las citas ya están disponibles.

La atención de OBSTETRICIA y ginecología de alta calidad sigue estando disponible localmente en el condado de Sull Sun River Health está trabajando directamente con el Centro Médico Regional de Catskill para garantizar el acceso continuo a la atención prenatal y los partos locales en el condado de Sullivan.

Nos complace que Marie Albert Abougou, MD, se haya unido a nosotros en Sun River Health Monticello. La Dra. Abougou estuvo anteriormente en el Centro Médico Regional Catskill de Crystal Run, pero ahora continúa su excelente atención con nosotros en Sun River Health.

La Dra. Abougou es una obstetra y GINECÓLOGA certificada por la junta que se graduó de la Universidad de Tours en Francia y completó su residencia en obstetricia y ginecología en el Centro Médico y de Salud Mental Lincoln (Weill Cornell) en el Bronx y el Hospital Brookdale en Brooklyn. Habla inglés y francés con fluidez.

Los nuevos pacientes de OBSTETRICIA y ginecología son bienvenidos, y las citas en Sun River Health Monticello ya están disponibles. Llame a Sun River Health al 844-400-1975 o visite sunriver.org para hacer una cita.

Sun River Health Monticello

23 Lakewood Ave

Monticello, NY 12701

Acerca de Sun River Health

Sun River Health es una red de 50 Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC) que brindan atención primaria, dental, pediátrica, GINECOLÓGICA y de salud conductual a más de 250,000 pacientes al año. Con un personal dedicado de 2,000 médicos, enfermeras y profesionales de la salud, Sun River Health brinda atención de alta calidad y asequible a quienes más la necesitan. Sun River Health se fundó en 1975 después de que cuatro madres afroamericanas lideraran los esfuerzos para abrir un centro de salud comunitario en Peekskill, Nueva York, para brindar servicios de atención médica accesibles, de alta calidad y asequibles a personas y familias necesitadas, sin importar su raza, religión, ingresos o estado de seguro. Hoy, después de más de 50 años de servicio, Sun River Health sigue cumpliendo esa promesa a las comunidades de Hudson Valley, Nueva York y Long Island.

sunriver.org

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jeffrey Palmer

Director de Marketing y Comunicaciones

917-692-9174 /[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1995116/Sun_River_Health_Logo.jpg

FUENTE Sun River Health