Sungrow bringt netzbildende ESS für die Energiewende in Europa auf den Markt

MADRID, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat den PowerTitan 3.0 auf den Markt gebracht, ein flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem (ESS) der nächsten Generation für Großanlagen in Europa. Während Europa seine Energiewende beschleunigt, geht PowerTitan 3.0 wichtige regionale Herausforderungen an – niedrige PPA-Preise, strengere Netzcodes und steigende Erwartungen an Sicherheit und Renditen – und erschließt so in verschiedenen Szenarien einen Mehrwert von 16 Millionen Euro für ein 1-GWh-Projekt*sowie höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bereich der Energiespeicherung.

PowerTitan 3.0 Launch in Europe

SiC-PCS und gestapelte Batteriezellen mit 600 Ah+: Höhere Effizienz und Sicherheit

Der PowerTitan 3.0 unterstützt eine Laufzeit von 2-8 Stunden. Ein einzelner 20-Fuß-Container integriert 1,78 MW PCS mit 7,14 MWh-Batterien und ermöglicht eine 4-Stunden-Konfiguration, bei der ein Block 7,2 MW/28,5 MWh erreicht, was sich gut für Großprojekte in Europa eignet.

Das System verfügt über die branchenweit erste groß angelegte Anwendung eines vollständig flüssigkeitsgekühlten Siliziumkarbid-Leistungsumwandlungssystems (SiCPCS) und liefert eine Leistung von 450 kVA pro Einheit. Der maximale Wirkungsgrad beträgt 99,3 Prozent und der System-RTE 92 Prozent.

Um immer größere Kapazitäten zu unterstützen, verwendet PowerTitan 3.0 die innovative Sungrow-Technik der gestapelten Zellen (684 Ah, 661 Ah und 640 Ah). Im Gegensatz zu herkömmlichen gewickelten Zellen eliminiert das gestapelte Design Eckbelastungen, reduziert den Innenwiderstand und senkt Risiken wie Lithiumplattierung, interne Kurzschlüsse und Überhitzung erheblich.

Sungrow optimiert die Sicherheit zusätzlich, indem die Entlüftungsöffnungen und Elektrodenanschlüsse an gegenüberliegenden Enden der Zelle positioniert sind. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Batterie auch bei offenen Entlüftungsöffnungen in gutem Zustand bleibt.

Darüber hinaus bietet das Batteriemanagement 2.0 eine Genauigkeit von über 95 Prozent bei der Lithiumbeschichtungsdiagnose und eine Präzision von mehr als 99 Prozent bei thermischen Risikowarnungen. Dies ermöglicht eine proaktive Risikoprävention während des gesamten Systemlebenszyklus.

Mit einer Energiedichte von 483 kWh/m² und einer kompakten 15 cm Back-to-Back-Anordnung passt eine 1-GWh-Anlage auf 6.951 m². Dadurch werdendie Baukosten im Vergleich zu ähnlichen Lösungen um über 20 Prozent gesenkt.

1-GWh-Projekt kann in 12 Tagen umgesetzt werden

Dank seines integrierten PCS-Designs ist PowerTitan 3.0 werkseitig vorinstalliert und vorab in Betrieb genommen, sodass Selbstkonfiguration und Selbstprüfung innerhalb einer Stunde abgeschlossen werden können. Dadurch kann ein 1-GWh-Projekt in nur 12 Tagen bereitgestellt werden.

Die O&M-Effizienz steigt um 92 Prozent, mit Frühwarnungen für über 30 Fehlertypen und einer Genauigkeit von über 99 Prozent bei der Lokalisierung der Ursachen, was die Notwendigkeit von Expertenbesuchen vor Ort minimiert. Das PowerDoctor O&M-Tool verbessert Betrieb und Effizienz, indem es Anlagenzustandsberichte und geführte Reparaturanweisungen bereitstellt.

SOC-Ausgleich auf Anlagenebene, 8 Prozent mehr Entladung möglich

PowerTitan 3.0 weist jedem Rack einen PCS zu und beseitigt so SOC-Ungleichgewichte zwischen den Racks. Mit einem SOC-Schätzfehler von weniger als 3 Prozent und einer automatisierten Kalibrierung auf Rack- und Blockebene ermöglicht das System bis zu acht Prozent mehr entladene Energie über seinen Lebenszyklus hinweg– was sich direkt in höheren Einnahmen niederschlägt.

Widerstandsfähig gegenüber rauen Betriebsbedingungen

Das System ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen ohne Leistungseinbußen einsetzbar und arbeitet ohne Leistungsminderung bei Temperaturen bis zu -40°C – also besonders passend für nordische und alpine Regionen eignet. Mit der Schutzart IP55 und der Korrosionsschutzklasse C5 ist es auch für Küstengebiete und Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.

Darüber hinaus hat Sungrow mit rekordverdächtigen groß angelegten Brandtests seiner PowerTitan-Serie neue globale Sicherheitsstandards gesetzt und bewiesen, dass sich dort auch unter extremen Bedingungen kein Feuer ausbreitet.

Netzbildende Fähigkeiten für Solar-, Wind- und Speicherszenarien

Die Energiespeicherung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der zunehmenden Schwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien und leistet gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilität und -zuverlässigkeit. PowerTitan 3.0 integriert die fortschrittliche Stammzellen-Netzbildungstechnologie von Sungrow und ermöglicht den netzbildenden Betrieb in Solar-, Wind- und Energiespeicheranwendungen. Diese Fähigkeit wurde in wegweisenden Projekten validiert, darunter das 7,8-GWh-Projekt in Saudi-Arabien, das weltweit größte netzbildende Energiespeicherprojekt. PowerTitan 3.0 bietet eine Blindleistungsreaktion von 20 Millisekunden, eine Spannungsaufbauzeit im Mikrosekundenbereich und eine Black-Start-Fähigkeit im GW-Maßstab, was die Netzstabilität verstärkt.

Die PowerTitan-Serie ist in Europa bereits stark verbreitet, mit Projekten wie dem 800-MWh-BESS in Vilvoorde (Belgien, ENGIE), dem 331-MWh-BESS in Bramley (Großbritannien), dem 100-MWh-BESS in Kalanti (Finnland) und dem 230-MWh-BESS in Stendal (Deutschland, Nofar Energy). Mit einer starken und wachsenden lokalen Präsenz in Europa will Sungrow, eng mit Kunden zusammenzuarbeiten, um zuverlässige, bankfähige und leistungsstarke ESS anzubieten, die einen langfristigen Mehrwert für eine Vielzahl von Anwendungen bieten - darunter hybride Systeme, eigenständige Speicher, Rechenzentren und komplexe Mikronetze.

*Basierend auf einem Basis-PPA-Preis von 34 EUR/MWh, einer Lebensdauer von 20 Jahren mit einem Lade-Entlade-Zyklus pro Tag und Einnahmen ausschließlich aus Stromverkäufen.

Informationen zu Sungrow

Sungrow, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien, ist seit über 29 Jahren Vorreiter bei nachhaltigen Energielösungen. Bis Juni 2025 hat Sungrow weltweit 870 GW an Leistungselektronik-Umrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als der weltweit rentabelste Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichern (BloombergNEF). Seine Innovationen treiben saubere Energieprojekte auf der ganzen Welt voran, unterstützt durch ein Netzwerk von 520 Service-Stellen, die ein hervorragendes Kundenerlebnis garantieren. Bei Sungrow setzen wir uns dafür ein, durch modernste Technologie und beispiellosen Service den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sungrowpower.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872412/PowerTitan3_0_Launch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg