Sungrow fornece suas soluções de inversores modulares 1+X para projeto fotovoltaico de 267 MWp no Brasil

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora líder global de inversores e sistemas de armazenamento de energia, anuncia o fornecimento à Comerc Renew, BU (unidade de negócios) de geração renovável centralizada do Grupo Comerc Energia, suas soluções em inversores modulares 1+X para projeto fotovoltaico de 267 MWp no Brasil. Este projeto representa um marco significativo no avanço da ambição brasileira por um futuro energético limpo e sustentável.

Sungrow 1+X Modular Inverter in the 267 MWp São João Paracatu Project

A usina fotovoltaica São João Paracatu, é um projeto importante no portfólio de desenvolvimento da Comerc Renew. O inversor modular 1+X da Sungrow para este projeto é uma inovação que combina as vantagens dos inversores central e string, apresentando uma unidade única de 1,1 MW como mínimo, e a capacidade máxima pode ser expandida para 8,8 MW, combinando oito unidades juntas, trazendo um design mais flexível para diferentes tamanhos de blocos e facilitando a operação e manutenção no local. Cada módulo é projetado com um MPPT independente, melhorando ainda mais a capacidade de geração de energia da usina.

A Sungrow forneceu a solução completa, incluindo inversores, transformadores de potência, comutadores de média tensão e sistemas auxiliares – tudo em um contêiner de 40 pés. Este projeto será fornecido com 21 unidades de 8,8 MW, 7 unidades de inversores de 6,6 MW e 1.050 caixas combinadoras com 20 entradas, além de todos os serviços de comissionamento a frio e a quente e treinamento de Operação e Manutenção (O&M).

"Nosso sucesso no mercado de renováveis no Brasil é o resultado do apoio de nossos parceiros. Temos o prazer de trabalhar com a Sungrow, líder em tecnologia na área solar, em um projeto de tamanha magnitude." comentou Pedro Fiuza, Vice-presidente de geração renovável centralizada do Grupo Comerc Energia.

"Como líder do setor solar, a Sungrow acolhe com satisfação a oportunidade de trabalhar com a Comerc Renew em outro projeto essencial para o Brasil. Anteriormente, colaboramos com a Comerc Renew em seus projetos Helio Valgas 662 MWp e Várzea da Palma 118 MWp e temos orgulho de fornecer o novo projeto São João Paracatu 267 MWp. Esperamos colaborar ainda mais com a Comerc Renew," disse Rafael Ribeiro, Presidente da Sungrow Brasil.

Sobre Comerc Energia

A Comerc Energia é a mais completa plataforma de soluções em energia e descarbonização do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência e um portfólio composto por aproximadamente 4,7 mil unidades consumidoras, o grupo detém a liderança no Mercado Livre de Energia, com 17% dos consumidores e, em 2022, registrou uma Receita Operacional Líquida de R$ 4 bilhões. A estrutura do Grupo Comerc Energia está ancorada em quatro verticais de negócios que englobam geração renovável centralizada, geração distribuída, comercialização de energia, eficiência energética, medição setorizada e gestão de consumidores no mercado livre, que tornam o caminho para a descarbonização das empresas brasileiras mais concreto, assertivo e realizável.

Sobre Sungrow

("Sungrow") é a marca de inversores mais lucrativa do mundo, com mais de 405 GW instalados em todo o mundo em junho de 2023. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder na pesquisa e desenvolvimento de inversores solares com a maior equipe dedicada de P&D do setor e um amplo portfólio de produtos que oferecem soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em grandes usinas, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de mobilidade NEV , soluções de carregamento de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio verde. Com um forte histórico de 26 anos no setor fotovoltaico, os produtos Sungrow abastecem mais de 150 países em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Sungrow, visite www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284758/Sungrow_1_X_Modular_Inverter_in_the_267_MWp_S_o_Jo_o_Paracatu_Project.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd.