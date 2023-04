MUNICH , 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, l'un des leaders mondiaux dans l'énergie renouvelable, a récemment annoncé avoir rejoint l'AVERE (l'association européenne pour l'électromobilité), démontrant ainsi son engagement à atteindre l'objectif européen de neutralité climatique d'ici 2050 et à bâtir un avenir zéro carbone.

Sungrow rejoint l’AVERE pour accélérer son développement sur le marché de la recharge de VE

Fondée en 1978, l'AVERE est la seule association européenne à représenter et défendre l'électromobilité et les modes de transport durables au nom de l'industrie, du monde de la recherche et des utilisateurs de véhicules électriques, à l'échelle nationale et de l'UE. AVERE est en contact avec les plus hauts décideurs politiques et ses conseils sont souvent sollicités en matière de politique énergétique et de transport.

Sungrow intègre le développement durable au cœur de son activité. Elle se sert de sa force et de son expérience pour réaliser sa mission « Clean power for all » et offrir une énergie propre à tous, contribuant ainsi à l'objectif mondial de zéro émission. En 2017, Sungrow identifie une tendance forte pour intégrer l'énergie renouvelable, la mobilité électrique et l'électrification, et commence à développer sa première borne de recharge pour véhicule électrique, en se fondant sur sa longue expérience dans la conception et l'application d'onduleurs haute puissance utilisés en extérieur. Sungrow fait sa première apparition sur le marché européen de la recharge pour véhicule électrique en 2021, avec une borne AC qui a depuis été installée dans un nombre croissant de foyers en Europe.

Rejoindre l'AVERE constitue une étape décisive pour Sungrow en vue d'échanger avec des entreprises qui partagent les mêmes principes et de répondre à la demande du marché européen des bornes de recharge de VE. « Sungrow respectera à la lettre les règles de l'AVERE, participera activement aux initiatives de l'AVERE, fera la promotion des réformes en matière de recharge des véhicules par des énergies nouvelles, participera à l'établissement de bonnes pratiques et renforcera le poids des entreprises dans le développement écologique mondial, tout en accélérant la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone », commente Andrés Doebel, Directeur IRVE chez Sungrow Europe.

Caractéristiques de la solution de recharge de VE de Sungrow

La solution de recharge pour véhicule électrique de Sungrow est équipée des meilleures fonctionnalités de l'industrie, notamment : une intégration poussée, une forte fiabilité et une protection exemplaire, ainsi qu'une longue durée de vie, qui améliorent sa résistance aux conditions difficiles. Sungrow alimente le marché européen en bornes de recharge AC et DC. Ses solutions bénéficient d'un design compact, sont faciles à utiliser et très performantes. Elles sont durables grâce à leur indice de protection IP65 et à leur résistance aux UV. Équipées de la plateforme informatique de suivi iSolarCloud ou iEnergyCharge, ces solutions permettent au client de contrôler en temps réel sa consommation d'énergie et son autoconsommation, lui offrant ainsi un contrôle total sur ses installations d'énergie renouvelable. L'ensemble du système est compatible avec la recharge intelligente qui inclut des fonctions de programmation et améliore l'efficacité générale du système. Il est possible de régler le système pour une recharge la plus économique possible et d'optimiser les coûts en fonction du prix de l'électricité au cours de la journée.

Après la réussite du lancement des solutions de recharge pour véhicule électrique pour les marchés résidentiels et commerciaux début 2023, l'entreprise qui a pour objectif de devenir un acteur clé de ce segment en forte croissance prévoit de lancer une série complète de solutions haute puissance de recharge rapide pour les scénarios publiques et semi-publiques.

En tant qu'acteur pivot de l'innovation technologique, Sungrow reconnaît l'importance majeure des dernières tendances du marché, comme la charge bidirectionnelle V2G (Vehicle-to-Grid) et V2H (Vehicle-to-Home). L'entreprise promeut l'intégration des énergies renouvelables et l'optimisation du système énergétique en mettant de la synergie dans les interactions entre les véhicules électriques, les réseaux électriques et les bâtiments résidentiels. « La solution de recharge PV+ESS+VE est idéale pour l'avenir des réseaux intelligents et constitue une part importante de notre portefeuille de produits », a ajouté Andrés Doebel.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus bancable au monde avec plus de 340 GW de puissance totale installée dans le monde entier en 2022. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, Sungrow est un leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications à grande échelle, commerciales et industrielles et résidentielles, ainsi que des solutions internationalement reconnues de centrales photovoltaïques flottantes, de conduite de NEV, de recharge de VE et de production d'hydrogène. Avec 26 ans d'expérience dans le domaine du photovoltaïque, les produits Sungrow alimentent des installations dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : www.sungrowpower.com.

