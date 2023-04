MÜNCHEN, 24 april 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, een van 's werelds grootste bedrijven in hernieuwbare energie, heeft onlangs aangekondigd dat het zich zal aansluiten bij AVERE (The European Association for Electromobility). Hiermee toont het bedrijf zijn toewijding aan het bereiken van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 en het creëren van een CO2-vrije toekomst.

Sungrow sluit zich aan bij AVERE om de ontwikkeling in de EV-laadmarkt te versnellen

AVERE, opgericht in 1978, is de enige Europese vereniging die elektromobiliteit en duurzaam vervoer vertegenwoordigt en bepleit namens de industrie, de academische wereld en EV-gebruikers op nationaal- en Europees niveau. Haar stem wordt gehoord op het hoogste niveau van beleidsmakers en AVERE wordt vaak om advies gevraagd over belangrijke energie- en transportbeleidskwesties.

Sungrow verankert duurzaamheid in de kern van zijn activiteiten en past zijn ervaring en vermogen toe om de 'clean power for all'-missie te realiseren en bij te dragen aan de wereldwijde netto-nul doelstelling.

Het bedrijf erkent de megatrend van het inzetten van hernieuwbare energie, elektrische mobiliteit en elektrificatie, en zette in 2017 de eerste stap met het ontwikkelen van een eigen EV-lader. Dit deed Sungrow op basis van jarenlange ervaring in het ontwerp en de toepassing van outdoor high-power omvormers. Sungrow maakte vervolgens in 2021 entree op de Europese EV-laadmarkt met een AC-lader. Sinds dat moment wordt de oplossing in steeds meer Europese huishoudens geïnstalleerd.

De toetreding tot AVERE is een belangrijke stap voor Sungrow om kennis en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemde bedrijven en te voldoen aan de vraag van de Europese EV-laadmarkt. "Sungrow zal zich strikt houden aan de regels van AVERE, actief deelnemen aan de initiatieven, de hervorming op het gebied van het opladen van nieuwe energievoertuigen bevorderen, bedrijfskennis en professionele kracht bijdragen aan de wereldwijde groene ontwikkeling, en de realisatie van de wereldwijde CO2-neutrale doelstelling versnellen", aldus Andrés Doebel, hoofd EV Charging Sungrow Europe.

Kenmerken van Sungrow's EV-lader

Sungrow EV-laadoplossingen zijn uitgerust met toonaangevende eigenschappen, waaronder een hoge integratie en betrouwbaarheid, een uitstekende bescherming, en een lange levensduur. Hierdoor zijn de laadoplossingen bestand tegen zware omstandigheden. Sungrow levert AC- en DC-laders aan de Europese markt.

Deze oplossingen zijn compact, gebruiksvriendelijk en hebben een hoog rendement. En dankzij hun IP65 beschermingsgraad en UV-bestendigheid zijn ze ook duurzaam.

De laders zijn uitgerust met het digitale monitoringplatform iSolarCloud of iEnergyCharge. Hierdoor kan de klant in real-time de opbrengst en het eigen verbruik monitoren, en volledig controle hebben over hun hernieuwbare energie-activa.

Het systeem ondersteunt smart-charging met planningsfuncties, waardoor de totale efficiëntie van het systeem toeneemt. Het is mogelijk om de lader vooraf in te stellen om de lader maximaal te kunnen benuttigen, en de time-of-use (ToU)-tarieven te optimaliseren.

Na de succesvolle lancering van EV-laadoplossingen voor de residentiële en commerciële markt begin 2023, en met als doel een belangrijke speler te worden in dit snelgroeiende segment, is Sungrow van plan een uitgebreide reeks krachtige snellaadoplossingen voor EV's te lanceren voor openbare en semi-openbare laadtoepassingen.

Als speler in technologische innovatie erkent Sungrow het grote belang van de nieuwste markttrends, zoals V2G (Vehicle-to-Grid) en V2H (Vehicle-to-Home). Het bedrijf wil de geïntegreerde ontwikkeling van hernieuwbare energie bevorderen en het energiesysteem optimaliseren door de synergetische interactie tussen elektrische voertuigen, elektriciteitsnetten en woongebouwen te realiseren. "De PV+ESS+ EV-laadoplossing is een ideale oplossing voor de toekomstige smart grid en een belangrijk onderdeel van onze productportefeuille," vertelt Doebel.

Over Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ('Sungrow') is 's werelds meest bankabele omvormermerk en heeft wereldwijd meer dan 340 GW geïnstalleerd vermogen per december 2022. Sungrow is in 1997 door professor Cao Renxian opgericht en is leider in het onderzoek en de ontwikkeling van PV-omvormers met het grootste toegewijde R&D-team in de industrie. Sungrow biedt een breed productportefeuille aan PV-omvormeroplossingen en energieopslagsystemen voor utility-scale, commerciële, industriële en residentiële toepassingen, en internationaal erkende drijvende PV-installaties, aandrijfoplossingen voor NEV's, oplaadoplossingen voor EV's en systemen voor de productie van hernieuwbare waterstof. Met een sterke 26-jarige staat van dienst in de PV-markt, voorzien Sungrow-producten wereldwijd in meer dan 150 landen energie. Ga voor meer informatie over Sungrow naar: https://nl.sungrowpower.com/.

