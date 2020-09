Suning Holdings Group classé deuxième dans le Top 500 des entreprises non-étatiques de 2020

NANJING, Chine, Sept. 16, 2020 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group (« Suning »), l'une des entreprises leader en Chine, est classé deuxième dans le All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC), classement annuel des Top 500 entreprises non étatiques du pays. Suning a atteint un revenu de 665,259 milliards RMB (97 milliards de dollars) et continue de figurer dans la liste de la catégorie de revendeur sur Internet. C'est la 11 année consécutive que Suning apparait dans la liste ACFIC. En août, Suning.com, l'une de ses principales filiales est apparue dans la Liste Fortune Global 500 pour la quatrième année consécutive.

Un leader dans le secteur des services privé en Chine : « service is our only product »

Créé en 1990, Suning célèbre son 30ème anniversaire cette année. Suning a annoncé plus tôt que Suning.com passera de « petit revendeur » à « fournisseur de service de revente intelligent » et transformera la vision de la marque pour se concentrer sur le service exceptionnel.

Ce modèle service-fournisseur a permis à Suning.com de surmonter les défis de la pandémie COVID-19. Suning.coma partagé sa solution de revente intelligente : un modèle de ventes intégrées à scénario complet mis sur pied avec Carrefour pendant la pandémie et qui associe des technologies IoT, big data, intelligence artificielle et des technologies de pointe. Avec une livraison rapide en une heure dans un rayon fixe, une offre améliorée à domicile et des services sans contact, le modèle de Suning.com a permis aux petites et moyennes entreprises et aux fournisseurs partenaires de tirer parti des capacités de la vente au détail intelligente.

Suning : servir le marché international et renforcer l'écosystème de revente intelligente

Ces dernières années, Suning.com a exploré de manière proactive des modèles de vente au détail intelligents grâce à l'intégration approfondie de la vente au détail en ligne et hors ligne en scénario complet. Suning.com a également exploité la technologie numérique pour accélérer sa matrice de marketing social à travers des canaux comme le streaming direct en magasin.

Dans le futur, l'avancée continue de la technologie numérique et l'accélération de l'intégration industrielle ne contribuera qu'à la promotion du développement rapide de l'économie de service. Entreprise leader du secteur des services en Chine, Suning occupe une place de choix pour naviguer dans la nouvelle ère du développement ouvert et basé sur le cloud grâce à ses cinq capacités principales : scénario, chaîne d'approvisionnement, marketing, logistique et finance.

Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a affirmé : « Nous allons améliorer les capacités de pénétration et d'application numérique dans toute la chaine de vente et pour tous les scénarios, tout en contribuant à la chaine de valeur de service internationale. Suning tirera parti de nos avantages dans toutes les catégories, tous les scénarios et segments clients pour mieux servir le marché du consommateur international. »

À propos de Suning Holdings Group

Créé en 1990, Suning l'une des entreprises leader en Chine avec deux filiales en Chine et au Japon. En 2020, Suning Holdings Group a été classé deuxième dans le top 500 des entreprises non étatiques de Chine avec des revenus annuels de 665,259 milliards RMB (environ 97 milliards de dollars) et continue d'occuper le haut de liste de la catégorie de revente sur Internet. Adhérant à la mission de l'entreprise qui consiste à « Être leader de l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a renforcé et étendu son activité principale de vente au détail à travers un écosystème d'entreprise composé de plusieurs industries verticales, y compris l'immobilier commercial, les services financiers et le sport. Suning.com, la principale filiale pionnière de la vente au détail en ligne et hors ligne, a été classée dans le Fortune Global 500 pendant quatre années consécutives de 2017 à 2020.

SOURCE Suning Holdings Group