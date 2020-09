Suning Holdings Group staat op de tweede plaats in de Chinese top 500 van niet-staatsbedrijven in 2020

NANJING, China, 16 sept. 2020 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group ("Suning"), een van de toonaangevende commerciële ondernemingen in China, staat op de tweede plaats in de jaarlijkse lijst van de All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) met de top 500 van Chinese niet-staatsbedrijven. Suning realiseerde een omzet van RMB 665.259 miljard (USD 97 miljard) en behield zijn eerste plaats in de categorie van de internetwinkels. Dit is het elfde opeenvolgende jaar dat Suning in de lijst van de ACFIC staat. In augustus stond Suning.com, een van de belangrijkste dochterondernemingen, voor het vierde jaar op rij in de Fortune Global 500-lijst.

Een leider in de Chinese particuliere dienstensector: "service is ons enige product"

Suning werd opgericht in 1990 en viert dit jaar dus zijn 30-jarig bestaan. De groep kondigde eerder al aan dat Suning.com van 'slimme retailer' naar 'slimme retaildienstverlener' zal upgraden en de merkvisie zal omvormen om zich te concentreren op het leveren van een uitzonderlijke service.

Dankzij dit dienstverlener-model heeft Suning.com het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Suning.com heeft zijn slimme retailoplossing namelijk gedeeld: een volledig uitgewerkt geïntegreerd verkoopmodel dat tijdens de pandemie met Carrefour werd opgezet en dat diverse aspecten waaronder IoT, big data, artificiële intelligentie en andere geavanceerde technologieën combineert. Met een snelle levering binnen het uur binnen een vastgelegd gebied, een verbeterd thuisaanbod en contactloze diensten heeft dit model van Suning.com zowel kleine tot middelgrote ondernemingen als leverancierspartners in staat gesteld om ten volle gebruik te maken van slimme retailmogelijkheden.

Suning: wereldwijd actief en consolidatie van het slimme retail-ecosysteem

De voorbije jaren heeft Suning.com proactief onderzoek gedaan naar slimme retailmodellen door een diepgaande integratie van online en offline full-scenario retail. Verder maakt Suning.com ook gebruik van digitale technologie om zijn sociale marketingmatrix via kanalen zoals live streaming in de winkel te versnellen.

Wanneer we vooruitblikken, kunnen we stellen dat de verdere opkomst van de digitale technologie en de versnelde industriële integratie de snelle ontwikkeling van de diensteneconomie alleen maar verder zullen bevorderen. Als toonaangevend bedrijf in de Chinese dienstensector is Suning met zijn vijf kerncompetenties, namelijk scenario, toeleveringsketen, marketing, logistiek en financiën, uitstekend geplaatst om door dit nieuwe tijdperk van cloudgebaseerde, open ontwikkeling te navigeren.

Zhang Jindong, de voorzitter van Suning Holdings Group, verklaarde het volgende: "We zullen de penetratie en toepassing van digitale mogelijkheden in de hele winkelketen en over alle scenario's heen verder verbeteren, terwijl we deelnemen aan de wereldwijde waardeketen van de dienstverlening. Suning zal onze voordelen in alle categorieën, scenario's en klantsegmenten ten volle benutten met het oog op een betere bediening van de wereldwijde consumentenmarkt."

Over Suning Holdings Group

Het in 1990 opgerichte Suning is een van de toonaangevende commerciële ondernemingen in China met twee overheidsbedrijven in China en Japan. In 2020 stond Suning Holdings Group op de tweede plaats in de top 500 van Chinese niet-staatsbedrijven met een jaaromzet van RMB 665.259 miljard (ca. USD 97 miljard) en behield de groep ook zijn eerste plaats in de categorie van de internetwinkels. In navolging van de bedrijfsmissie "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" (het ecosysteem in alle sectoren leiden door voor iedereen een optimale levenskwaliteit te creëren) heeft Suning zijn kernactiviteiten in de retail versterkt en uitgebreid via een corporatief ecosysteem bestaande uit meerdere verticale industrieën waaronder commercieel vastgoed, financiële diensten en sport. Het belangrijkste dochterbedrijf Suning.com, dat een pionier is op het gebied van online- en offline-retail, staat al vier opeenvolgende jaren (2017 tot 2020) in de Fortune Global 500-lijst.

