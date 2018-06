Suning.com est listée parmi les 500 marques chinoises ayant le plus de valeur avec une valeur de marque de 23 milliards RMB

La liste des 500 marques chinoises ayant le plus de valeur est publiée par World Brand Lab, la principale société de conseil indépendante de valorisation de marque et de stratégie marketing au monde. Elle évalue la valeur des marques selon trois critères : la performance financière, l'impression client et la notoriété des marques. La valeur totale générée par les marques listées en 2018 s'élève à 1 844 billions RMB. En raison de la forte croissance de son revenu et de sa solide notoriété de marque, Suning.com a atteint une valeur de marque de 23 milliards RMB, une croissance de 19 % par rapport à l'année précédente.

Suning.com a connu une solide croissance financière en 2017 et obtenu un revenu d'exploitation de 187 milliards RMB, avec une croissance de 24,67 % par rapport à l'année précédente. Durant le premier trimestre 2018, Suning.com a réalisé des ventes omnicanales de 69,33 milliards RMB, une croissance de 46,33 % par rapport à l'année précédente.

« Les technologies innovantes telles que l'IA, le big data et la blockchain (chaîne de blocs) présentent de nouvelles opportunités pour la croissance de la valeur d'une marque », a commenté Robert Mundell, président du World Brand Laboratory, économiste et lauréat du prix Nobel.

Suning a mis en avant sa stratégie de « Smart Retail » (commerce connecté ou intelligent) en 2017, qui repose sur le sourcing intelligent, la vente intelligente, les services intelligents, la logistique intelligente et les modèles commerciaux intelligents. La stratégie répond aux attentes des consommateurs et les dépasse et proposant des biens et des services personnalisés dans des scénarios de consommation diversifiés afin d'améliorer l'expérience d'achat. Au cours du dernier 6.18 Shopping Festival (un festival du commerce électronique), Suning a connu une croissance des ventes de 121 % au total, reflétant la réputation grandissante de la marque auprès des consommateurs et représentant le succès du commerce connecté ou intelligent.

Dans le même temps, Suning a travaillé activement sur des programmes de responsabilité sociale d'entreprise. À la fin de l'année 2017, Suning avait contribué plus de 1,1 milliard RMB dans le bien-être public pour l'aide humanitaire, l'éducation, la diminution de la pauvreté, la protection de l'environnement et d'autres domaines.

« La Chine est entrée dans une nouvelle ère de consommation de qualité qui apporte un large marché pour le développement des marques locales », a dit Sun Weimin, vice-président de Suning.com. « En tant que marque de premier plan dans le commerce de détail, Suning est fière d'être listée parmi les 500 marques chinoises ayant le plus de valeur et assumera continuellement la responsabilité d'améliorer la compétitivité des marques chinoises. »

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holding s'est classée seconde parmi les 500 entreprises privées les plus importantes de Chine avec un revenu annuel de 65,7 milliards de dollars (412,95 milliards RMB). Avec la mission « mener l'écosystème parmi les secteurs d'industrie en créant une très haute qualité de vie pour tous », Suning a renforcé et étendu le cœur de son commerce par le biais de huit marchés verticaux : Suning.com, les services logistiques, les services financiers, les services technologiques, l'immobilier, les médias et le divertissement, le sport et les investissements. Parmi ceux-ci, Suning.com a été listé sur la liste Fortune Global 500 en 2017.

