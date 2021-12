Sunny Varkey lança Tmrw, um novo sistema operacional de ensino (LearnOS) para que a educação global proporcione uma educação de qualidade a todas as crianças

- Criado para ser acessível e econômico para escolas tanto do mundo desenvolvido quanto em desenvolvimento

- Projetado por educadores e para educadores – com os professores como o centro da plataforma

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi lançado hoje o Tmrw, um novo sistema operacional de ensino (LearnOS) escalável para a educação global, com a missão de ajudar a oferecer uma educação de qualidade a todas as crianças.

Sua plataforma integrada foi criada de forma a ser acessível e econômica para escolas financiadas pelo governo que operem no mundo desenvolvido ou em desenvolvimento, com o objetivo de chegar a todos os alunos, independentemente de sua origem ou capacidade de pagar. A visão da Tmrw é, com o tempo, dar apoio ao aprendizado, ao ensino e às necessidades operacionais do ensino fundamental e médio, do ensino superior e da educação continuada. A criação da Tmrw foi encabeçada por professores, da prancheta de desenho à implementação final.

A pandemia atual da COVID-19 destacou a necessidade urgente de uma solução tecnológica integrada para a educação global. O objetivo da Tmrw é fornecer um ecossistema de educação que ofereça muito mais do que um tradicional sistema isolado de ensino ou de gestão escolar.

A plataforma inclui módulos para gerenciar e supervisionar o currículo, realizar avaliações e acompanhar o progresso dos alunos. Possui funcionalidades não acadêmicas como gestão esportiva, aconselhamento e bem-estar. Além disso, permite que as escolas gerenciem as relações entre pais e alunos e conta com recursos personalizados de proteção da saúde e da segurança das crianças. Também inclui operações administrativas como gestão de faturamento, RH, folha de pagamento, finanças e compras.

A Tmrw é uma empresa de transformação educacional que oferece serviços educacionais abrangentes como:

TMRW Academy – com foco no desenvolvimento profissional

com foco no desenvolvimento profissional Education Command Center - atendendo a formuladores de políticas com recursos de tomada de decisão em tempo real

atendendo a formuladores de políticas com recursos de tomada de decisão em tempo real Tech-In-A-Box - espinha dorsal tecnológica abrangente que engloba o ecossistema escolar

espinha dorsal tecnológica abrangente que engloba o ecossistema escolar Tmrw Advisory Services para instituições de ensino para assessoria em elaboração de currículos, transformação digital, melhoria escolar e estratégias educacionais em todo o país.

Uma extensão da GEMS Education, a Tmrw foi incorporada como entidade tecnológica independente da GEMS. Atualmente, a GEMS é a única operadora de educação do setor privado com uma plataforma com tudo incluído para professores, alunos e pais. Essa experiência é a base da Tmrw, que busca gerar impacto sobre um bilhão de alunos por meio da tecnologia.

Sunny Varkey, presidente e fundadora da TMRW e da GEMS Education, disse:

"A educação de qualidade é o grande equalizador. Ela preenche a lacuna entre os ricos e os pobres e nos dá uma maior oportunidade de melhorar a situação de nosso mundo. Em última análise, nossa visão é dar a toda criança o direito nato de uma excelente educação e oferecer a esperança de um futuro melhor. Desenvolvemos essa plataforma para ser acessível e econômica para escolas do mundo todo financiadas pelo governo, a fim de ajudar a melhorar os resultados escolares onde pudermos."

Krishnan Gopi, CEO e diretor de inovação do GEMS Education Group, disse:

"A educação está em um ritmo de transformação, afastando-se dos padrões convencionais de ensino e aprendizado que têm dominado o setor. Criada por educadores e para educadores, a TMRW ajudará os alunos a aprenderem melhor, os professores a ensinarem melhor, os pais a se envolverem mais e as escolas a se tornarem mais eficientes"

A plataforma é segura, escalável, multilíngue e altamente configurável para atender às diferentes necessidades dos sistemas educacionais do mundo todo. Ela utiliza tecnologias exponenciais como IA/AM, RA/RV, blockchain e IOT para revolucionar a experiência do ensino e do aprendizado.

*Para obter mais informações sobre a forma como a Tmrw pode capacitar as escolas a proporcionar resultados aprimorados de ensino e aprendizado, envie um e-mail para: [email protected]

FONTE GEMS Education

