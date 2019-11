Sunon apresenta três novos produtos para o local de trabalho

Aveza : Uma cadeira de escritório adequada é companheira indispensável para quem trabalha em horário comercial. Projetada com tecnologia de ponta pelo estúdio de design alemão Form and Brand, a série Aveza gira com flexibilidade enquanto mantém o equilíbrio, reduzindo o sedentarismo e agregando mais dinamismo à vida profissional.

H'UP: Estas cadeiras contemporâneas vêm equipadas com um encosto que acompanha e se molda à estrutura da coluna do usuário. Elas se ajustam dentro de um intervalo de 50 mm e cobrem uma diferença de altura de 130 mm. Projetada pela empresa de design italiana Claudio Bellini, a H'UP adota a ideia de flexibilidade por meio de ergonomia de primeira classe. Com um encosto de estilo artístico em forma de H, a H'UP é a cadeira perfeita.

UP1: Solução inovadora para mudar posturas de trabalho, a UP1 assegura um posicionamento saudável ao indicar quando é hora de alternar entre ficar de pé e sentar-se. Mudar frequentemente de posição ajuda a reduzir o estresse físico e mental e a manter o engajamento, a energia e a participação no trabalho.

Para comemorar o lançamento dos novos produtos, você pode participar de um concurso nas redes sociais da Sunon compartilhando uma foto do canto favorito do seu escritório. Curta ou siga as páginas de mídia social (Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram) e poste a fotografia com a hashtag #myfavouritecorner. Não se esqueça de marcar @SunonFurniture e descreva por que você gosta tanto desse canto do seu local de trabalho. Os vencedores que compartilharem e obtiverem maior engajamento ganharão cadeiras H'UP e Aveza como presente de Natal. O concurso vai de 20 de novembro a 16 de dezembro. Os vencedores serão anunciados em 17 de dezembro de 2019 nas redes sociais da Sunon.

Sobre a Sunon

Fundada em 1991, a Sunon ascendeu à categoria de líder global em móveis para espaços de trabalho. Com um intenso esforço de pesquisa e desenvolvimento e soluções de design de última geração, a Sunon se tornou uma das principais fabricantes do setor. Até dezembro de 2018, a empresa já tinha obtido 852 patentes e contava com uma rede de vendas em mais de 110 países. A Sunon já atendeu a mais de 160 empresas da Global Fortune 500.

Site: www.sunonglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030918/AVEZA_chair.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030919/H_UP_chair.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030920/UP1_desk.jpg

FONTE Sunon

Related Links

http://www.sunonglobal.com



SOURCE Sunon