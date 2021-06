Sunport Power : trois nouveaux panneaux MWT brillent lors du salon SNEC

Ce module est basé sur la technologie MWT (Metal Wrap Through) unique de Sunport Power. Avec une feuille arrière d'aluminium conducteur, les cellules du panneau peuvent être connectées sans numéros, distance et direction. Sunport Power réalise une conception spéciale avec triple connexion parallèle pour prendre en charge les plaquettes M6 (166 mm) semi-coupées et réduit considérablement la tension de travail du panneau. La puissance de sortie maximale du panneau C10 peut atteindre 660 W avec une efficacité de conversion allant jusqu'à 21,5 %, faisant du C10 le meilleur module 166 sur le marché avec la puissance de sortie la plus élevée.

Le Dr Lu Zhonglin, vice-président de Sunport Power, a expliqué que la conception optimisée des paramètres électriques du panneau C10 permettait d'équilibrer la tension et le courant, qu'elle était adaptée aux centrales photovoltaïques au sol, pour des coûts annexes (ou coûts BoS, de l'anglais 'Balance of System') plus bas et un retour sur investissement plus élevé avec son rendement et sa fiabilité très élevés.

Combinaison MWT + HJT pour panneau C10-Pro

En améliorant le panneau C10 classique, Sunport Power lance son panneau photovoltaïque le plus important, le panneau C10-Pro, combinant les technologies MWT et HJT, et atteint de nouveaux sommets de performance pour des panneaux photovoltaïques.

« Avec l'avantage que présente la plate-forme, la technologie MWT de contact arrière (procédé 'back-contact'), plus la structure HJT, le nouveau panneau C-Pro atteint une efficacité de conversion révolutionnaire de 22,8 %. Et la puissance totale du panneau peut atteindre 700 W », a expliqué le Dr Lu. « Avec la technologie d'encapsulation sans déformation à basse température de MWT, nous avons parfaitement résolu la difficulté d'encapsulation de la cellule HJT et nous appliquons rigoureusement les exigences associées aux plaquettes super-minces ; même avec une épaisseur de 120 μm, l'efficacité d'encapsulation et le rendement du produit ont pu être maintenus. En raison du coefficient de température plus faible, le panneau fournit une meilleure production d'électricité et entraîne une diminution des coûts BoS et du coût actualisé de l'énergie (ou coût LCOE, de l'anglais 'Levelized Cost of Energy') pour les utilisateurs. »

Série M de panneau bi-verre bifacial : la conjonction parfaite des technologies MWT et bifaciale

La série M réalise l'intégration parfaite du contact arrière et de la technologie bifaciale.

« Basé sur la technologie MWT à contact arrière, le panneau de la série M utilise la technologie de soudage en arrière et d'interconnexion à plat sur la face arrière, éliminant les contraintes causées par les bandes de flexion sur les espaces des cellules comme dans le raccordement de câble-ruban conventionnel, offre une meilleure fiabilité et une dégradation moindre. Le module de type 166 mm et 72 cellules fournit jusqu'à 460 W de puissance avant avec un taux de conversion de 21,1 % et un taux bifacial élevé impressionnant de 70 %. Il est très adapté aux terrains à réflexion élevée et offre une production d'énergie supplémentaire », a déclaré le Dr Lu. « En outre, le module bifacial de la série M dispose de grandes capacités quant à l'application de plus de technologies, comme des plaquettes plus larges, HJT, etc., pour le plus grand bénéfice des utilisateurs. »

« La sortie de ces nouveaux produits a non seulement démontré notre force et notre détermination en matière d'avancées technologiques, mais a également montré le potentiel de la technologie MWT à haut rendement », a déclaré le Dr Fengming Zhang, fondateur et président de Sunport Power. « À l'avenir, Sunport Power s'appuiera sur la plateforme de la technologie MWT, redoublera d'efforts en R&D dans le domaine des technologies innovantes, et proposera au monde un plus grand nombre de produits optimisés. »

https://youtu.be/YdA3pm-L1JQ

Sunport Power :

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. a été fondée en 2012 en Chine et est spécialisée dans la R&D et la fabrication de cellules et de modules solaires basés sur la technologie avancée de contact arrière MWT. Elle fabrique des cellules et modules photovoltaïques à haut rendement, fournit des produits, des solutions et des services professionnels aux clients.

Site Web : https://www.sunportpower.com/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YdA3pm-L1JQ

