Sunport Power - uruchomiono pierwszą, pozasieciową instalację fotowoltaiczną z modułami S1

Wykorzystane na tym dachu panele S1 to wyjątkowe produkty fotowoltaiczne opracowane przez Sunport Power. Z uwagi na specyficzną konstrukcję dachu zawierającą dużą przerwę, dostarczone panele typu S1 miały wydłużony, wąski kształt. Pozwoliło to osadzić je na blachodachówce przy użyciu kleju, co nie tylko wyeliminowało konieczność zastosowania szyn, zmniejszając koszty, ale także uczyniło instalację bardziej stabilną i niezawodną. Dzięki wykorzystaniu technologii MWT (Metal Wrap Through) z przodu panele nie posiadają szynowodów zbiorczych (tzw. busbarów). Wykonanie podstawy obudowy ze specjalnych organicznych, elastycznych materiałów polimerowych oraz zastosowanie autorskiej technologii obudowy 2D pozwoliło zmniejszyć grubość i masę paneli (do zaledwie 1,4 mm i 1,3 kg na moduł) oraz zwiększyć ich elastyczność. W związku z tym, że technologia MWT nie wykorzystuje tzw. busbarów, w panelach S1 całkowicie zrezygnowano ze stosowania metali ciężkich (w tym ołowiu), dzięki czemu produkt jest bardziej ekologiczny.

„Nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę z firmą Sunport Power. Wykazali się imponującą sprawnością na każdym etapie realizacji, od otrzymania naszego zlecenia, aż po końcowy montaż. Świetnie spisali się także w kwestii produkcji i transportu paneli, szczególnie biorąc pod uwagę trudne warunki pandemii w zeszłym roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich produktów i usług" – powiedział Maruyama, dyrektor zakładu, na którym zamontowano instalację.

„Rozwój Sunport Power opiera się na zróżnicowaniu działalności. Od momentu powstania firmy, Sunpower Power koncentruje się na badaniach i opracowywaniu różnych technologii, w tym MWT, w ramach wspierania zmian z wykorzystaniem technologii. Staramy się oferować naszym klientom >>ekskluzywne<< produkty i usługi" – powiedział dr. Fengming, Zhang, założyciel i prezes Sunport Power.

Realizacja i uruchomienie dachowej inwestycji fotowoltaicznej w Japonii nie tylko podkreśla elastyczność i trwałość modułów S1, lecz także stanowi potwierdzenie zalet paneli MWT pod względem szerokich możliwości indywidualnego dopasowania, które zapewniają klientom najlepsze rozwiązania o wyższej wydajności oraz produkty lepiej dopasowane do konkretnych warunków.

Spółka Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. została założona w roku 2012 w Chinach. Jej działalność skupia się na B+R oraz produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych w oparciu o technologię MWT (Metal Wrap Through) z zastosowaniem elektrod z tyłu. Firma produkuje ogniwa i moduły fotowoltaiczne o wysokiej wydajności, zapewniając klientom profesjonalne produkty, usługi i rozwiązania.

