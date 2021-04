Sunport Power : le premier système photovoltaïque (PV) solaire hors réseau avec module S1 mis en service

« Nous avons réalisé un projet entièrement personnalisé dans le processus, de la conception préliminaire du produit à l'installation finale sur le site. Le toit en tuile d'acier coloré de l'usine présentait un grand espace et une faible capacité de charge. En raison des exigences inédites du projet, nous avons tout de suite mis sur pied une équipe spéciale de R&D et nous avons rapidement fourni au client un plan avec des produits et un design réfléchis, ce qui a été payant pour la suite de la procédure, a expliqué le Dr Shiliang Wu, directeur général technique de Sunport Power. Pour répondre aux conditions d'installation réelles, à savoir la faible capacité de charge du toit et le grand espace, ce qui laisse moins de points de montage, nous avons décidé d'utiliser le panneau PV S1, léger, flexible et de petite taille, que l'on applique avec de la colle sur l'arrière, ce qui a rendu l'installation plus facile et économique », a poursuivi le Dr Wu.

Les panneaux S1 utilisés sur ce toit sont des modules photovoltaïques uniques développés par Sunport Power. Avec une conception particulière due à l'espace important sur le toit du client, les panneaux S1 fournis avaient une forme longue et étroite qui pouvait être incrustée dans la tuile en acier ondulé avec de la colle à l'arrière : cela a non seulement économisé le coût du support, mais a aussi rendu l'installation plus stable et fiable. Basée sur la technologie MWT (Metal Wrap Through), aucune barre omnibus ni de bande de soudure n'existe sur la face avant des panneaux. Grâce à des matériaux polymères souples organiques spéciaux comme base d'encapsulation et à une technologie d'encapsulation 2D spécifique, l'épaisseur et le poids (1,4 mm seulement et 1,3 kg par unité) du panneau ont été considérablement réduits et il est devenu plus flexible. De plus, en raison de l'absence de bandes de soudure liée à la technologie MWT, le panneau S1 élimine complètement l'utilisation de métaux lourds, y compris le plomb, ce qui rend le produit respectueux de l'environnement.

« Nous avons établi un très bon partenariat avec Sunport Power. Ils ont montré une efficacité de travail impressionnante dans l'ensemble du processus, de la réception de notre demande à l'installation finale. Ils ont également fait de l'excellent travail dans la production et la livraison des panneaux, surtout pendant la période difficile due à la pandémie l'an dernier. Nous sommes très satisfaits de leurs produits et services », a déclaré M. Maruyama, directeur général du parc solaire sur le toit.

« La différenciation est à la base du développement de Sunport Power. Depuis sa création, Sunport Power se consacre à la recherche et au développement d'une technologie différenciée, la technologie MWT, pour promouvoir l'évolution du secteur grâce à la technologie, et pour s'efforcer de fournir des produits et des services 'exclusifs' à nos clients », a expliqué le Dr Fengming Zhang, fondateur et président de Sunport Power.

L'achèvement et l'exploitation de ce projet de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit au Japon ont non seulement mis en évidence la flexibilité et la résilience du panneau photovoltaïque S1, mais ont également montré l'avantage du panneau MWT dans la personnalisation en profondeur. Il permet de fournir aux clients les meilleures solutions avec une plus grande efficacité et des produits pouvant être utilisés selon des scénarios d'application pratiques.

À propos de Sunport Power

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. a été fondée en 2012 en Chine et est spécialisée dans la R&D et la fabrication de cellules et de modules solaires basés sur la technologie avancée de contact arrière MWT. Elle fabrique des cellules et modules photovoltaïques à haut rendement, fournit des produits, des solutions et des services professionnels aux clients.

