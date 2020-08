SunPower et Maxeon Solar Technologies concluent une transaction de scission partielle

« Le moment est venu de procéder à cette scission partielle stratégique, qui permettra à SunPower et à Maxeon d'investir dans des programmes clés pour assurer leur croissance rentable future », a déclaré Tom Werner, le PDG de SunPower. « L'énergie solaire est promise à une croissance importante et chaque entreprise est désormais bien positionnée pour réussir en fonction de ses domaines de spécialisation, de l'innovation technologique et des économies d'échelle. »

Tom Werner reste le PDG de SunPower, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley en Californie, et dont l'empreinte en termes d'employés et d'investissements économiques s'étend sur l'ensemble des États-Unis et du Canada. La société dispose également d'un réseau de revendeurs exclusifs aux États-Unis, la plus grande franchise résidentielle et commerciale légère du pays. Le site de production de la société à Hillsboro, dans l'Oregon, continuera de faire partie de SunPower.

« La nouvelle SunPower se développera davantage en tant que leader nord-américain de services de stockage et d'énergie à production décentralisée (DG), avec une plateforme logicielle de bout en bout, des produits et solutions différenciés et une approche "à faible intensité capitalistique" », a ajouté Werner. « Et je tiens également à remercier notre actionnaire majoritaire Total, fortement engagé dans l'électricité à faible teneur en carbone, pour son soutien continu depuis 2011. »

Maxeon est un leader mondial de l'innovation solaire avec un canal de commercialisation solide qui comprend un réseau mondial de plus de 1100 partenaires de vente et d'installation autorisés, et une stratégie visant à aller au-delà du toit pour s'intéresser aux produits DG adjacents en dehors des États-Unis et du Canada. Jeff Waters est le PDG de Maxeon, dont le siège social est situé à Singapour et dont les usines de fabrication de panneaux et de cellules sont situées en France, en Malaisie, au Mexique et aux Philippines. Parallèlement à cette transaction, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de tranches de silicium et partenaire de longue date, a investi dans Maxeon avec une prise de participation à hauteur de 298 millions de dollars. L'investissement de TZS facilite l'expansion de la capacité de production de Maxeon pour la nouvelle génération de la famille de produits Maxeon.

« Nous sommes prêts à commencer notre premier jour en tant que Maxeon, avec une technologie à la pointe du secteur, une marque robuste, un canal de vente mondial unique et des partenaires d'investissement solides », a déclaré Jeff Waters, le PDG de Maxeon. « TZS est un partenaire stratégique de longue date de SunPower, qui a fait ses preuves et coopère depuis 2012 à sept coentreprises et projets de développement communs. Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de TZS à ce moment important de l'émergence de l'énergie solaire comme source d'énergie courante. »

Maxeon et SunPower coopèrent pour développer et commercialiser les technologies de panneaux solaires de la prochaine génération, les recherches de départ étant menées par le groupe de recherche et développement de SunPower situé dans la Silicon Valley, l'innovation axée sur le déploiement ainsi que la mise à l'échelle étant elles assurées par Maxeon.

« La création de deux sociétés publiques distinctes, que Total a pleinement soutenue en tant qu'actionnaire majoritaire, est un jalon stratégique dans le développement de SunPower et dans notre partenariat qui dure depuis dix ans », a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG de Total. « Je tiens à adresser mes félicitations pour la réussite de cette transaction et à exprimer mon soutien aux équipes dont les efforts remarquables nous ont permis de faire de cette opération un succès. Cela permettra aux deux entreprises de tirer pleinement parti de leurs atouts sur des activités ciblées : la commercialisation de la production décentralisée d'énergie sur le marché américain d'une part et la fabrication de panneaux solaires d'autre part. »

« Au printemps prochain, cela fera dix ans que nous avons commencé à investir dans SunPower et depuis, notre partenariat a fait du chemin », a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG de Total. « Aujourd'hui est une étape importante de notre évolution. Nous pensons que le moment est venu pour chaque entreprise de se lancer seule, en tirant parti de leurs propres forces, avec des plans d'affaires ciblés et des marchés définis. »

SunPower a distribué aux détenteurs de ses actions une action Maxeon pour huit actions SunPower détenues à la fermeture des bureaux le 17 août 2020, date d'enregistrement de la scission partielle. Les actions ordinaires de Maxeon commencent à être négociées aujourd'hui sur le NASDAQ sous le symbole MAXN.

À propos de SunPower

SunPower (NASDAQ : SPWR), dont le siège social est situé dans la Silicon Valley en Californie, est le premier fournisseur de services de stockage et d'énergie à production décentralisée en Amérique du Nord. SunPower propose la seule solution solaire + stockage conçue par une seule entreprise qui donne aux clients un contrôle total sur la consommation d'énergie, offrant une indépendance vis-à-vis du réseau électrique, une résilience pendant les coupures de courant et des économies aux propriétaires, aux entreprises, aux gouvernements, aux écoles et aux services publics. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.sunpower.com.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ : MAXN) est source d'un changement positif (Powering Positive Change™). Située à Singapour, Maxeon conçoit et vend des panneaux solaires de la marque SunPower dans plus de 100 pays, et est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires les meilleures de leur catégorie. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon est source d'un changement positif (Powering Positive Change™), consultez www.maxeon.com, ou retrouvez-vous sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

Énoncés prospectifs de SunPower

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant nos plans futurs et nos domaines d'intérêt, nos attentes en matière de croissance de l'énergie solaire, notre positionnement et celui de Maxeon en vue d'une réussite future après la scission partielle, nos plans d'affaires futurs et nos attentes en matière de collaboration technologique avec Maxeon. Ces énoncés prospectifs reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer de telles différences ou y contribuer comprennent, entre autres : les changements réglementaires et la disponibilité d'incitations économiques favorisant l'utilisation de l'énergie solaire ; les défis liés à la gestion de nos acquisitions, coentreprises et partenariats, y compris notre capacité à gérer avec succès les actifs acquis et les relations avec les fournisseurs, notamment notre relation de collaboration en matière d'approvisionnement et de technologie avec Maxeon ; et la concurrence dans le secteur de l'énergie solaire et de l'énergie en général et la pression à la baisse sur les prix de vente et les prix de gros de l'énergie. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, en particulier sous la rubrique « Facteurs de risque ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section SEC Filings de notre site Web Investor Relations à l'adresse investors.sunpower.com. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

Énoncés prospectifs de Maxeon

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant nos plans futurs et nos domaines d'intérêt, notre positionnement en vue d'une réussite future après la scission partielle, nos plans d'affaires futurs et nos attentes en matière de collaboration technologique avec SunPower. Ces énoncés prospectifs reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer de telles différences ou y contribuer comprennent, entre autres : les défis liés à la gestion de nos coentreprises et de nos partenariats, notamment notre capacité à gérer avec succès les relations avec les principaux fournisseurs et clients, ainsi que la relation de collaboration en matière d'approvisionnement et de technologie avec SunPower ; la concurrence dans le secteur de l'énergie solaire et de l'énergie en général et la pression à la baisse sur les prix de vente et les prix de gros de l'énergie ; et le succès de nos activités continues de recherche et développement ainsi que notre capacité à commercialiser de nouveaux produits et services, dont les produits et services développés dans le cadre de partenariats stratégiques. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et notamment dans notre rapport le plus récent sur le formulaire 20-F, tel que modifié, en particulier sous la rubrique « Facteurs de risque ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section SEC Filings de notre site Web Investor Relations à l'adresse investors.maxeon.com. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

