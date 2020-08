SunPower y Maxeon Solar Technologies cierran una transacción de escisión

Tom Werner continúa como consejero delegado y presidente de la junta de SunPower, con sede en Silicon Valley de California, con una huella de inversión económica y de empleados en los Estados Unidos y Canadá. También cuenta con una exclusiva red de distribuidores estadounidenses, la mayor franquicia residencial y comercial de luz. La planta de fabricación de Hillsboro, Ore. de la compañía seguirá siendo parte de SunPower.

"El nuevo SunPower se desarrollará aún más como la empresa líder en generación distribuida (DG), almacenamiento y servicios energéticos de Norteamérica con una plataforma de software integral, productos y soluciones diferenciados y un enfoque de activos de luz ", añadió Werner. "Y también quiero agradecer a nuestro accionista mayoritario Total, fuertemente comprometido con la electricidad baja en carbono, por su continuo apoyo desde 2011."

Maxeon es un líder mundial en innovación solar con un fuerte canal de comercialización que incluye una red mundial de más de 1.100 socios autorizados de ventas e instalación, y una estrategia para pasar más allá del techo a productos DG adyacentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. Jeff Waters es consejero delegado de Maxeon, con sede en Singapur con instalaciones de fabricación de paneles y celdas ubicadas en Francia, Malasia, México y Filipinas. Paralelamente a esta transacción hay una inversión de capital de 298 millones de dólares en Maxeon por su socio de largo tiempo Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. (TZS), un proveedor global de obleas de silicio de primer nivel. La inversión en TZS facilita la ampliación de la capacidad de producción de Maxeon de la última generación de su familia de productos Maxeon.

"Estamos preparados para comenzar nuestro primer día como Maxeon, con tecnología líder en la industria, una marca fuerte, un canal de ventas global único y fuertes socios de inversión", dijo Jeff Waters, consejero delegado de Maxeon. "TZS ha sido un socio estratégico probado y desde hace mucho tiempo de SunPower, cooperando en siete empresas conjuntas y proyectos de desarrollo conjunto desde 2012. Estamos emocionados de tener el respaldo de TZS en esta importante coyuntura en la aparición de la energía solar como fuente de energía convencional."

Maxeon y SunPower están cooperando para desarrollar y comercializar tecnologías de paneles solares de próxima generación, con investigaciones en etapas tempranas llevadas a cabo por el grupo de investigación y desarrollo basado en Silicon Valley de SunPower, e innovación y escalado centrados en el despliegue llevados a cabo por Maxeon.

"La creación de dos empresas públicas separadas, que Total ha apoyado plenamente como accionista mayoritario, es un hito estratégico en el desarrollo de SunPower y en nuestra asociación de una década", dijo Patrick Pouyanne, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Total. "Quiero felicitar la exitosa transacción y expresar mi apoyo a los equipos cuyos notables esfuerzos nos permitieron hacer de esta operación un éxito. Esto permitirá a ambas empresas aprovechar plenamente sus fortalezas en negocios enfocados: marketing de generación distribuida en el mercado de los Estados Unidos por un lado y fabricación de paneles solares por el otro."

"Invertimos en SunPower hace casi diez años la próxima primavera y nuestra asociación ha llegado lejos", dijo Patrick Pouyanne, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Total. "Hoy es un paso significativo en nuestra evolución. Creemos que es el momento adecuado para que cada empresa comience por su cuenta, aprovechando sus propias fortalezas, con planes de negocio enfocados y mercados definidos."

SunPower ha distribuido a los titulares de sus acciones una acción de Maxeon por cada ocho acciones de SunPower mantenidas en el cierre de su negocio el 17 de agosto de 2020, la fecha de la escisión. Las acciones ordinarias de Maxeon comienzan a cotizar hoy en NASDAQ bajo MAXN.

Con sede en Silicon Valley, California, SunPower (NASDAQ:SPWR) es el proveedor líder de servicios de almacenamiento de generación distribuida y energía en Norteamérica. SunPower ofrece la única solución solar + almacenamiento diseñada por una empresa que da a los clientes un control completo sobre el consumo de energía, ofreciendo independencia de la red, resiliencia durante cortes de energía y ahorros de costes a propietarios de viviendas, empresas, gobiernos, escuelas y servicios públicos. Para más información, visite www.sunpower.com.

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) está Powering Positive Change™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de la marca SunPower en más de 100 países y es el líder en innovación solar con acceso a más de 900 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Con operaciones en África, Asia, Oceanía, Europa y México, los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.100 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está Powering Positive Change™ visítenos en www.maxeon.com, en LinkedIn y en Twitter @maxeonsolar.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones sobre nuestros planes futuros y áreas de enfoque, nuestras expectativas para el crecimiento de la energía solar, nuestro posicionamiento y el de Maxeon para el éxito futuro después de la escisión, nuestros planes de negocios futuros y nuestras expectativas de colaboración tecnológica con Maxeon. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestros supuestos, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: cambios normativos y la disponibilidad de incentivos económicos que promuevan el uso de la energía solar; desafíos para gestionar nuestras adquisiciones, sociedades conjuntas y asociaciones, incluyendo nuestra capacidad para gestionar con éxito los activos adquiridos y las relaciones con proveedores, incluyendo nuestra relación de colaboración de suministro y tecnología con Maxeon; y la competencia en la industria solar y energética en general y la presión a la baja sobre los precios de venta y los precios de la energía al por mayor. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de vez en cuando, incluyendo nuestros informes más recientes en Formulario 10-K y Formulario 10-Q, particularmente bajo el epígrafe "Factores de Riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles online desde la SEC o en la sección Presentaciones de la SEC de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en investors.sunpower.com. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones sobre nuestros planes futuros y áreas de enfoque, nuestro posicionamiento para el éxito futuro después de la escisión, nuestros planes de negocio futuros y nuestras expectativas de colaboración tecnológica con SunPower. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestros supuestos, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: desafíos de gestión de nuestras empresas conjuntas y asociaciones, incluida nuestra capacidad para gestionar con éxito las relaciones clave con proveedores y clientes, así como la relación de colaboración de suministro y tecnología con SunPower; competencia en la industria solar y energética en general y presión a la baja sobre los precios de venta y los precios de la energía al por mayor; y el éxito de nuestros esfuerzos continuos de investigación y desarrollo y nuestra capacidad para comercializar nuevos productos y servicios, incluyendo productos y servicios desarrollados a través de asociaciones estratégicas. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de vez en cuando, incluyendo nuestro informe más reciente en Formulario 20-F, en su forma enmendada, particularmente bajo el título "Factores de riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles online en la SEC o en la sección Presentaciones de la SEC de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en investors.maxeon.com. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

