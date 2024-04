SUNRATE s'associe à YeePay pour permettre aux entreprises chinoises de se développer à l'échelle mondiale

SINGAPOUR, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- SUNRATE, une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale, a annoncé son partenariat avec YeePay, l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement pour les entreprises, afin de permettre aux entreprises chinoises de se développer sur les marchés mondiaux.

Avec la tendance actuelle à l'interconnectivité accrue dans le monde entier, la Chine continuera d'être un acteur important dans le développement mondial, et les entreprises chinoises jouent plus que jamais des rôles cruciaux sur la scène internationale. Cependant, afin de mieux s'adapter à la concurrence internationale et de répondre aux défis mondiaux, la mise en place et le respect de cadres de conformité robustes sont devenus des éléments essentiels de la compétitivité et des exigences incontournables pour les entreprises internationales. Parmi les défis à relever, la conformité et la sécurité des paiements B2B transfrontaliers constituent des enjeux majeurs auxquels les entreprises sont confrontées dans le processus d'internationalisation.

Alors que le Conseil d'État a dévoilé le Règlement sur la supervision et l'administration des institutions de paiement non bancaires (ci-après dénommé le Règlement), qui entrera en vigueur le 1er mai 2024, YeePay et SUNRATE adopteront activement toutes les exigences réglementaires et aideront les petites et moyennes entreprises (PME) à s'internationaliser de manière transparente - en mettant en place une solution mondiale de paiement pour les entreprises à guichet unique, conforme et sécurisée, et en évaluant les opportunités de croissance mondiale.

Bin Tang, fondateur et directeur général de YeePay, a déclaré : « La coopération stratégique entre YeePay et SUNRATE permettra d'améliorer la conformité et la sécurité des paiements transfrontaliers. SUNRATE et YeePay renforceront continuellement la gestion des risques, protégeront les droits des utilisateurs et exploreront activement de nouveaux modèles et services de coopération afin de fournir aux entreprises chinoises qui se développent à l'échelle mondiale des services de paiement et de transaction sûrs, pratiques et rentables. En outre, nous espérons voir davantage de partenaires nous rejoindre afin d'offrir de meilleurs services de transaction aux entreprises chinoises pour qu'elles puissent se développer à l'échelle mondiale. »

Paul Meng, cofondateur chez SUNRATE, a déclaré : « Pour SUNRATE, la sécurité et la conformité sont les fondements de nos opérations commerciales. À mesure que nous nous étendons sur différents marchés, SUNRATE maintient des opérations conformes à l'échelle locale, y compris une collaboration approfondie avec des institutions financières locales de renom. Nous sommes heureux d'avoir conclu un partenariat stratégique avec YeePay, qui permettra aux deux entreprises de travailler ensemble afin de créer des services de paiement et de recouvrement plus sûrs et plus efficaces pour les entreprises chinoises ».

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRATE est reconnue comme le principal fournisseur de solutions et a permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes.

Avec un siège social mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE est partenaire des principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays et J.P. Morgan. Pour en savoir plus sur SUNRATE, consultez le site https://www.sunrate.com/

À propos de YeePay

Fondé en 2003, YeePay est l'un des principaux fournisseurs de services de paiement aux entreprises en Chine. L'entreprise fournit des solutions de paiement complètes pour les entreprises, en intégrant plusieurs canaux de paiement, notamment en ligne, mobile et hors ligne dans le front end, et en rationalisant les processus de règlement dans le back end. L'avantage clé de YeePay réside dans ses solutions personnalisées et ses services à valeur ajoutée pour des secteurs verticaux tels que les compagnies aériennes et les voyages, la nouvelle vente au détail, la finance sur Internet, l'administration et l'éducation, les services transfrontaliers, etc. YeePay est titulaire d'une licence de paiement de la Banque populaire de Chine et d'une licence transfrontalière de l'Administration nationale du contrôle des changes.

