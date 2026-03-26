Sunseeker Robotics stelt robotmaaiers van de X Gen 2-reeks voor in Amsterdam en brengt harmonie in de tuin tot leven

-- 10 TOPS aan rekenkracht en NetRTK- en ATC-technologie bieden centimeternauwkeurigheid en minimale inspanning bij gazononderhoud op elk terrein.

AMSTERDAM, 27 maart 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics, een wereldwijd merk voor slimme tuinoplossingen, gaf vandaag in TAETS – Building 41 in Amsterdam het startschot voor zijn Europese persvoorstelling 2026, met de eerste demonstratie in de praktijk van robotmaaiers uit de X Gen 2-reeks naast de bestaande X4- en X9-productlijnen. Tijdens het evenement werd getoond hoe de nieuwe producten geavanceerde navigatie, Vision AI en intelligente automatisering combineren om tuinonderhoud eenvoudiger, nauwkeuriger en prettiger te maken.

Jeroen Knopert, Director and Owner of Knopert BV, delivers a presentation Sunseeker Elite X7 Gen2 Live Demo at the Media Preview Outdoor Lawn Media Test Sunseeker’s Obstacle-Avoidance Capabilities

De nieuwe X Gen 2-reeks van Sunseeker speelt in op de groeiende Europese vraag naar tuinapparatuur die precisietechniek combineert met hoogwaardige normen voor tuin- en landschapsverzorging. Het productassortiment maakt tuinonderhoud gemakkelijker en combineert een elegante uitstraling met intelligente automatisering en krachtige prestaties.

Sunseeker hanteert een tweemerkenstrategie om verschillende gebruikersbehoeften aan te pakken. Sunseeker Elite is de premiumlijn en bestrijkt oppervlakten van 800 m² tot 24.000 m², waarbij de nieuwe X Gen 2-reeks zich binnen dit krachtige segment bevindt. Het merk Sunseeker richt zich op dagelijkse residentiële gebruikers, met de S- en V-reeks voor gazons van 500 tot 2.000 m², met de nadruk op eenvoud en gebruiksgemak. Daaronder vallen onder meer de LiDAR-gebaseerde S4, de met RTK en VSLAM geïntegreerde S3 en S5, evenals de op visietechnologie gebaseerde V1 en V3 van Sunseeker Tech, waarmee geavanceerde technologie voor gazononderhoud voor een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt.

De X Gen 2-reeks is gebouwd op het vernieuwde AONavi™ 2.0-navigatiesysteem en combineert netwerkgebaseerde nRTK met VSLAM 2.0 voor positionering tot op enkele centimeters nauwkeurig, zonder begrenzingsdraden of antennestations. Dankzij de vernieuwde 10 TOPS-chip, die de computingcapaciteit ten opzichte van eerdere generaties verdubbelt, biedt het systeem snelle realtime kaartopbouw en stabiele prestaties, zelfs in complexe tuinomgevingen.

De nieuwe Vision AI 2.0, met een geïntegreerde binoculaire camera en iToF-camera, verbetert het ruimtelijk inzicht en de detectie van obstakels voor een betrouwbare werking, zowel overdag als 's nachts. Dankzij deze intelligente waarneming kan de maaier door smalle doorgangen van slechts 70 cm navigeren, terwijl geselecteerde modellen zijn uitgerust met dubbele maaischijven en een elektronische hoogteverstelling voor een verzorgde afwerking.

Het ATC-systeem (All-Terrain Conquer) is ontwikkeld voor veeleisend terrein en combineert vierwielaandrijving, vering en actieve besturing om hellingen tot 70% (35°) aan te kunnen. Daarbij biedt het sterke tractie zonder het gras te beschadigen.

Terry Ma, CEO van Sunseeker Robotics, verklaarde: "Met de lancering van de X Gen 2-serie in Europa introduceren we niet alleen een nieuwe generatie producten. We geven opnieuw vorm aan wat intelligent gazononderhoud betekent voor moderne huishoudens. De nieuwe reeks brengt ons Garden Harmony-concept tot leven, waarbij precisietechniek wordt gecombineerd met gebruiksgemak in het dagelijks leven. Zo ontstaan oplossingen die zowel geavanceerd als natuurlijk aanvoelen in Europese tuinomgevingen."

Met de lancering van de X Gen 2-reeks onderstreept Sunseeker zijn blijvende inzet voor Europa, waar intelligente automatisering, duurzaamheid en tuinontwerp steeds vaker samenkomen.

Door geavanceerde navigatie, AI-gestuurde waarneming en robuuste mechanische techniek te combineren, blijft Sunseeker toonaangevend op het gebied van precisie, betrouwbaarheid en harmonie in autonoom gazononderhoud.

Over Sunseeker Robotics

Sunseeker, opgericht in 2009, is een wereldwijde leider op het gebied van intelligent gazononderhoud en combineert traditie naadloos met geavanceerde technologie om efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden. Het bedrijf kreeg erkenning binnen de sector met zijn baanbrekende eerste generatie draadloze robotmaaiers (2019–2023), waarmee de lat hoger werd gelegd voor geautomatiseerd gazononderhoud.

De strategische focus van Sunseeker ligt op het integreren van slimme technologie met lokale cultuur, een aanpak die zichtbaar wordt in de sportpartnerschappen van het bedrijf in heel Europa. Daaronder vallen samenwerkingen met de Fédération Française de Football (Frankrijk), SV Werder Bremen (Duitsland), Mantova 1911 (Italië), IFK Göteborg (Zweden) en F.C. Kopenhagen (Denemarken), evenals een samenwerking met de Franse rugbyinternational Charles Ollivon. Door robotprecisie samen te brengen met de hoge normen van de professionele sport, versterkt Sunseeker zijn band met het Europese publiek en geeft het tegelijk een nieuwe invulling aan draadloos gazononderhoud in de regio.

