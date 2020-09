SunView Software lance ChangeGear 8, la nouvelle génération de gestion des services informatiques

Le fournisseur de logiciels d'entreprise propose une nouvelle solution innovante, avec une expérience utilisateur plus personnalisée et une intelligence intégrée

TAMPA, Floride, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- SunView Software, un fournisseur mondial de solutions de gestion des services informatiques pour les entreprises, a annoncé la sortie de ChangeGear 8, la prochaine version majeure de son produit phare. Avec cette version, SunView offre une expérience de type grand public qui permet aux utilisateurs de naviguer et de s'engager facilement sur la plateforme. Associé à son intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, ChangeGear 8 permet aux utilisateurs de trouver rapidement des informations pertinentes et d'améliorer leurs processus de prise de décision.

La plateforme offre une expérience sur mesure, rendant ses services facilement accessibles, quelle que soit la méthode d'accès utilisée. Des fonctionnalités telles que les portails en libre-service et les chatbots (dialogueurs) peuvent être facilement déployées pour aider les utilisateurs à soumettre des demandes et à trouver des réponses applicables. Les solutions à des problèmes communs sont toujours à portée de main, en quelques clics. La facilité d'utilisation de son interface utilisateur ultra-moderne et intuitive réduit le volume de tickets transmis au service informatique, ce qui permet à ce dernier de se concentrer sur les questions hautement prioritaires plutôt que sur les demandes de service courantes.

Alimenté par Willow™, la plateforme d'intelligence artificielle primée de SunView, ChangeGear 8 est équipé de capacités natives d'apprentissage automatique qui fournissent une assistance interne et des recommandations contextuelles pour tous les processus d'entreprise. L'intelligence améliorée de ChangeGear 8 permet aux utilisateurs de trouver rapidement des solutions aux problèmes courants, d'automatiser les connaissances contextuelles pour une prise de décision rapide et d'analyser les sentiments des utilisateurs.

« La convivialité de ChangeGear lui permet d'aller bien au-delà du domaine de la gestion des services informatiques ; c'est une suite de services au sein d'une seule application, » a déclaré Paul Higdon, vice-président des services informatiques chez Continuum Global Solutions.

Principales caractéristiques de ChangeGear 8 :

Personnalisation sans code des portails en libre-service avec possibilité de glisser-déposer

Chatbots personnalisés pour les différents départements d'une organisation

Amélioration du calendrier des événements de changement pour faciliter la programmation et la collaboration

« La prochaine génération de gestion de services informatiques ne se limite pas au déploiement de nouvelles technologies, » a déclaré Seng Sun, PDG de SunView Software. « Il s'agit de créer une expérience moderne et personnalisée pour les travailleurs de la connaissance. Avec ChangeGear 8, nous donnons à l'entreprise davantage de moyens de prendre le contrôle de ses services, afin que les administrateurs puissent concevoir des expériences adaptées à leurs besoins. »

ChangeGear 8 est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus sur ChangeGear 8, réservez une démonstration aujourd'hui.

À propos de SunView Software :

SunView Software, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des services informatiques qui aident les entreprises à créer des environnements de services informatiques plus intelligents et plus réactifs. En offrant une expérience utilisateur excellente ainsi que des technologies novatrices d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, SunView aide les entreprises à stimuler l'engagement de leurs employés, à augmenter leur productivité et à améliorer la satisfaction de leurs clients. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunviewsoftware.com.

Contact : Laura Slade, [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1163104/SunView_Software_Logo.jpg

