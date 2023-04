SUPCON cotiza en la Bolsa de Suiza (SIX) con los denominados Global Depository Receipts (GDR)

HANGZHOU, China, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- 17 de abril de 2023, 21:00 hora de Pekín, Zhejiang SUPCON Technology Co, Ltd. (en adelante, "SUPCON" ) cotizó oficialmente sus Recibos de Depósito Globales (GDR) en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX), marcando un hito para SUPCON en la apertura de sus canales de financiación internacional, cobrando un nuevo impulso bajo el telón de fondo de la globalización y la Industria 4.0, y estableciéndose como un referente de empresa china de alta tecnología en automatización de procesos y automatización empresarial en el escenario internacional.

SUPCON es una empresa tecnológica líder con sede en China centrada en la automatización de la industria de procesos y el negocio de la transformación digital. El sólido rendimiento financiero de SUPCON en 2022 es un testimonio de su modelo de negocio y potencial de crecimiento. Con unos ingresos operativos totales de 6.621 millones de RMB (según estimaciones preliminares), lo que representa un aumento interanual del 46,50%, SUPCON ha sido capaz de aprovechar con éxito el empuje de la industria de procesos en China, al tiempo que apuesta por la transformación digital e inteligente dirigida a mejorar la calidad, reducir los costes, aumentar la eficiencia, garantizar la seguridad y hacer realidad el neto cero.

El éxito de los productos estrella de SUPCON, incluidos DCS, SIS y APC, ha impulsado el rendimiento de SUPCON en el mercado como el principal actor en el nicho de mercado de China. Con su posición de liderazgo en la evolución de DCS a sistemas de control de gestión y operación inteligente de nueva generación, dirigido a la operación autónoma de plantas industriales de procesos, SUPCON ha prestado servicio a más de 26.000 clientes de la industria de procesos (a finales de 2022) y cuenta con más de 6.000 empleados, con más del 10 % (que sigue aumentando) de los ingresos anuales invertidos en I+D. Tras ganarse una gran reputación a nivel nacional, SUPCON está preparada para abrirse al panorama empresarial global y llevar su misión de "Hacer la industria más inteligente, hacer la vida más fácil" a mercados más amplios, consolidando su lugar como una fuerza a tener en cuenta dentro del mundo de la innovación de alta tecnología.

La exitosa emisión de GDR de SUPCON, cuyo precio se fijó el 11 de abril, recaudó la impresionante cifra de 565 millones de dólares, con inversores de renombre como J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y APS entre la lista de suscriptores. Con una emisión total de 20.958.000 GDR a 26,94 dólares por acción, equivalentes a 41.916.000 acciones A o el 8,39% del capital total en acciones A previo a la emisión, la cotización de SUPCON en la Bolsa suiza es la mayor emisión en términos de proporción desde que el sistema Shanghai-London Stock Connect se amplió a los mercados de capitales de Alemania y Suiza.

Con su inquebrantable compromiso con la innovación y la resolución de los retos pendientes del sector, SUPCON está preparada para seguir creciendo y expandiéndose en los mercados mundiales.

SOURCE SUPCON