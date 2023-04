SUPCON-kotierte Global Depository Receipts (GDRs) an der Schweizer Börse (SIX)

HANGZHOU, China, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. April 2023, 21 Uhr Pekinger Zeit, hat Zhejiang SUPCON Technology Co., Ltd. (im Folgenden „SUPCON" genannt) seine Global Depository Receipts (GDRs) offiziell an der Swiss Stock Exchange (SIX) notiert. Dies ist ein Meilenstein für SUPCON, um seine internationalen Finanzierungskanäle zu öffnen, vor dem Hintergrund der Globalisierung und der Industrie 4.0 neuen Schwung zu gewinnen und sich auf der internationalen Bühne als Benchmark chinesischer Hightech-Unternehmen in der Prozess- und Geschäftsautomatisierung zu etablieren.

SUPCON ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in China, das sich auf die Automatisierung der Prozessindustrie und die digitale Transformation konzentriert. Die starke finanzielle Performance von SUPCON im Jahr 2022 ist ein Beleg für das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Mit einem Gesamtbetriebsergebnis von 6,621 Mrd. RMB (nach vorläufigen Schätzungen), was einer Steigerung von 46,50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, konnte SUPCON die Dynamik der Prozessindustrie in China erfolgreich nutzen und sich gleichzeitig der digitalen und intelligenten Transformation verschreiben, die darauf abzielt, die Qualität zu verbessern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu gewährleisten und die Ökobilanz auf Null zu bringen.

Der Erfolg der Spitzenprodukte von SUPCON, darunter DCS, SIS, APC, hat die Marktleistung von SUPCON als Top-Player auf dem chinesischen Nischenmarkt vorangetrieben. SUPCON ist führend in der Entwicklung von DCS zu einem intelligenten Betriebs- und Managementkontrollsystem der nächsten Generation, das auf den autonomen Betrieb von verfahrenstechnischen Industrieanlagen abzielt. SUPCON hat mehr als 26.000 Kunden in der verfahrenstechnischen Industrie bedient (Stand Ende 2022), beschäftigt über 6000 Mitarbeiter und investiert mehr als 10 % seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung (Tendenz steigend). Nachdem SUPCON auf dem heimischen Markt ein hohes Ansehen erlangt hat, ist es nun an der Zeit, sich der globalen Geschäftswelt zu öffnen und seine Mission „Make Industry Smarter, Make Life Easier" auf breitere Märkte auszudehnen, um seinen Platz als feste Größe in der Welt der High-Tech-Innovation zu festigen.

SUPCONs erfolgreiche GDR-Emission, die am 11. April bepreist wurde, erbrachte einen beeindruckenden Betrag von 565 Millionen Dollar, wobei namhafte Investoren wie J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley und APS auf der Zeichnungsliste standen. Mit einer Gesamtemission von 20.958.000 GDRs zu 26,94 USD pro Aktie, was 41.916.000 A-Aktien oder 8,39% des gesamten A-Aktienkapitals vor der Emission entspricht, ist die Notierung von SUPCON an der Swiss Exchange die anteilsmäßig größte Emission seit der Ausweitung des Shanghai-London Stock Connect Scheme auf Kapitalmärkte in Deutschland und der Schweiz.

Mit seinem unermüdlichen Engagement für Innovation und die Bewältigung der ungelösten Herausforderungen in der Branche ist SUPCON für weiteres Wachstum und die Expansion in globale Märkte gerüstet.

SOURCE SUPCON