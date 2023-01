Supercar Blondie amabasadorką marki Vantage

Supercar Blondie nawiązuje z Vantage Markets współpracę w zakresie edukacji finansowej.

WIELKI KAJMAN, Kajmany, 18 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Vantage International Group Limited (w dalszej części "Vantage" lub "Vantage Markets"), pośrednik w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, ma przyjemność poinformować, że Alexandra Mary Hirschi, znana szerzej jako Supercar Blondie, została ambasadorką jej marki.

Alexandra Mary Hirschi from Supercar Blondie, and Nadine Azzam, Head of MENA for Vantage, at the signing ceremony and press conference held on 18 January in Dubai.

Powstałe partnerstwo stanowi kamień milowy w działalności internetowego brokera i autorki treści w mediach społecznościowych. W ramach współpracy obie strony mają połączyć swoją wiedzę i doświadczenie na potrzeby przystępnej i odpowiadającej aktualnym potrzebom edukacji finansowej – prowadzonej zarówno na platformach Vantage, jak i w internetowym kanale edukacyjnym Supercar Blondie (Xplained).

Komentarz Marca Despallieresa, dyrektora ds. strategii i handlu w Vantage: „Jesteśmy podekscytowani kolejną współpracą z Supercar Blondie, tym razem dodatkowo pogłębioną, bo dotyczącą ambasadorstwa marki. Jej przedsiębiorczość, obeznanie z technologią i duża rozpoznawalność na całym świecie sprawiają, że doskonale nadaje się do realizacji zadania polegającego na zwiększaniu świadomości marki Vantage wśród młodszych i bardziej wybrednych odbiorców. Jestem przekonany, że wyjątkowy styl, w jakim prezentuje swoje treści, pomoże odczarować tematykę obrotu instrumentami finansowymi, sprawiając, że więcej osób będzie ją rozumieć i się nią zainteresuje".

Zamieszczane w mediach społecznościowych treści Supercar Blondie odnotowują ponad 1 mld wyświetleń miesięcznie, a śledzi je przeszło 85 mln osób na całym świecie. Jako osoba wpływowa i ciesząca się autorytetem w branży tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn Supercar Blondi stanowi ucieleśnienie przekonań Vantage dotyczących potrzeby upodmiotowienia i wzmocnienia pozycji kobiet, wykazując podobną postawę wobec innowacyjności i działań na rzecz klimatu, które z kolei znajdują wyraz w partnerstwie Vantage z NEOM McLaren Extreme E.

Komentarz Alexandry Mary Hirschi: „Jestem zdecydowaną zwolenniczką przekazywania naszym odbiorcom ekscytujących treści, które wpływają na pozytywną zmianę. Jednym z naszych głównych celów na rok 2023 jest wzmocnienie potencjału naszych odbiorców poprzez zapewnienie im przystępnych materiałów do edukacji finansowej. Jestem więc zachwycona partnerstwem z podmiotem tej rangi co Vantage. Przedsięwzięcie to podniesie poprzeczkę, jeśli chodzi o edukację finansową, upowszechniając podstawową wiedzę dotyczącą produktów finansowych. Vantage to firma z wielkim sercem, bardzo się cieszę, że wspólnie będziemy mogli coś zmienić".

Będzie to kontynuacja współpracy pomiędzy Vantage i Supercar Blondie, która miała swój początek w 2022 r. Supercar Blondie wzięła wówczas udział w inicjatywie Blue Carbon w Sardynii stanowiącej oficjalny początek realizacji misji ESG przez Vantage i wydarzenie zwracające uwagę na problem zmian klimatycznych.

Vantage

Vantage (Vantage International Group Limited) to międzynarodowy podmiot pośredniczący w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do sprawnej i efektywnej obsługi transakcji na kontraktach CFD na rynku Forex, jak również w obrocie towarowym i transakcjach indeksowych i giełdowych.

Firma posiada ponad 13-letnie doświadczenie na rynku, zatrudniając ponad tysiąc pracowników w przeszło 30 biurach na całym świecie.

Vantage oferuje więcej niż tylko pośrednictwo. Firma zapewnia również zaufany ekosystem, nagradzaną mobilną aplikację tradingową oraz łatwą w obsłudze platformę tradingową, dzięki której klienci mogą w większym stopniu wykorzystywać nadarzające się szanse. Ściągnij aplikację Vantage z App Store lub Google Play

trade smarter @vantage.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1985738/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage