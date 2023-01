Vantage apresenta Supercar Blondie como embaixadora da marca

Supercar Blondie faz parceria com a Vantage Markets para educação financeira

GRAND CAYMAN, Ilhas Cayman, 18 de janeiro de 2023 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A corretora de ativos múltiplos Vantage International Group Limited ("Vantage" ou "Vantage Markets") tem o prazer de apresentar Alexandra Mary Hirschi, da Supercar Blondie, como embaixadora da marca.

Essa parceria representa um marco entre uma corretora online e uma editora de redes sociais com o objetivo de usar seus respectivos conhecimentos para oferecer educação financeira acessível e relevante nas plataformas da Vantage e no canal de educação online da Supercar Blondie, Xplained.

Alexandra Mary Hirschi, da Supercar Blondie, e Nadine Azzam, diretora do MENA for Vantage, na cerimônia de assinatura e coletiva de imprensa realizada em 18 de janeiro, em Dubai. (PRNewsfoto/Vantage)

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, diz: "Estamos realmente entusiasmados por trabalhar com a Supercar Blondie mais uma vez e em maior capacidade como embaixadora da nossa marca. Com a atitude aventureira, o conhecimento em tecnologia e o apelo global, ela é perfeita para aumentarmos a popularidade da marca Vantage entre o público mais jovem e exigente. Eu sei que seu estilo único de apresentação ajudará a desmistificar as negociações, e a torná-las acessível e relevante para todos".

A editora de redes sociais atrai mais de um bilhão de visualizações mensais em todo o grupo, com mais de 85 milhões de seguidores no mundo todo. Como líder e influente em uma indústria tradicionalmente masculina, Supercar Blondie incorpora as crenças da Vantage no empoderamento feminino no compromisso compartilhado da Vantage com a inovação e a ação climática, alinhado à parceria da Vantage com a NEOM McLaren Extreme E.

Alexandra Mary Hirschi diz: "Sou a favor de trazer um conteúdo empolgante e transformador para o nosso público. Um de nossos principais objetivos em 2023 é empoderar nosso público, oferecendo materiais de educação financeira acessíveis. Com isso, estou empolgada pela parceria com um líder de mercado como a Vantage para elevar o nível e fortalecer a educação financeira para todos. A Vantage é uma empresa com grande coração, e é empolgante ver o impacto que podemos ter juntas".

Esse anúncio marca um fortalecimento da parceria entre as duas organizações, estabelecida pela primeira vez em 2022 quando Supercar Blondie participou da iniciativa Blue Carbon em Sardenha, na Itália, para lançar a jornada corporativa de padrões ESG da Vantage formalmente e conscientizar sobre as mudanças climáticas.

Sobre a Vantage

A Vantage (Vantage International Group Limited) é uma corretora de ativos múltiplos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar CFD em Forex, Commodities, índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as organizações Vantage já têm mais de mil funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um premiado aplicativo móvel de trading e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o Vantage App na App Store ou Google Play.

por um trading mais inteligente com a @vantage.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985756/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage

SOURCE Vantage