Superdrug désigne Hanshow comme partenaire pour les étiquettes électroniques en rayon pour faire avancer la prochaine phase de numérisation du commerce de détail dans les secteurs de la santé et de la beauté

LONDRES, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, leader mondial des solutions numériques pour le commerce de détail, a été choisi par Superdrug, l'un des principaux détaillants de produits de santé et de beauté au Royaume-Uni et faisant partie du groupe A.S. Watson, comme partenaire de rayonnage numérique, afin de soutenir la poursuite de la transformation numérique des opérations en magasin de Superdrug à travers le Royaume-Uni et la République d'Irlande.

Superdrug names Hanshow as Digital Shelf Partner

Avec un parc de magasins vaste et varié, Superdrug opère dans un environnement de produits de santé et de beauté où les promotions sont nombreuses et où les changements de référence sont fréquents, et où la précision des prix, la rapidité des promotions et la cohérence d'un magasin à l'autre ont une incidence directe sur la confiance des clients et sur les marges. Superdrug a identifié la numérisation en magasin comme un levier clé pour améliorer l'efficacité opérationnelle en magasin et libérer les équipes de première ligne pour qu'elles se concentrent davantage sur le service à la clientèle et des activités à plus forte valeur ajoutée.

Pour relever ces défis, Superdrug a déployé les étiquettes électroniques de gondole (ESL) de Hanshow comme infrastructure standard en bord de rayon dans l'ensemble de son réseau de magasins. En 2025, 51 magasins ont déjà été équipés, et le déploiement dans 90 autres est prévu pour 2026, y compris des ouvertures de nouveaux magasins. Une fois achevé, le programme couvrira plus de 1,7 million d'ESL au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

Superdrug a choisi Hanshow comme partenaire pour assurer une exécution cohérente à grande échelle dans divers formats de magasins et dans des environnements de santé et de beauté très fréquentés. La solution ESL fournit une couche opérationnelle en temps réel, gérée de manière centralisée, permettant une meilleure exécution en magasin ainsi qu'un picking et un traitement des commandes en ligne plus efficaces. Cela contribue à construire une exploitation de magasin plus efficace, résiliente et évolutive, alignée sur les objectifs commerciaux à long terme de Superdrug.

« Pour nous, la transformation numérique consiste à mettre en place un modèle opérationnel évolutif et adaptable », a déclaré Jerry Walkling, directeur des opérations de vente chez Superdrug. « La numérisation des étiquettes en rayon améliore la vitesse et la précision d'exécution dans nos magasins, ce qui permet des opérations agiles et fiables en magasin. »

« La mise en place d'une base numérique en bord de rayon est un élément essentiel de notre feuille de route technologique à long terme », a déclaré Andrew Cobb, directeur informatique de Superdrug. « La collaboration avec Hanshow renforce l'infrastructure qui soutient nos services axés sur la connectivité, ce qui permet une plus grande flexibilité et des expériences en magasin plus fluides et intégrées à grande échelle. »

« La décision de Superdrug reflète un engagement à long terme en faveur de la construction d'une infrastructure de point de vente résiliente », a déclaré Liangyan Li, vice-président directeur et responsable des ventes mondiales chez Hanshow. « La mise en place d'une base numérique en bord de rayon permet aux détaillants d'améliorer la précision opérationnelle aujourd'hui tout en créant une flexibilité pour l'innovation future. »

Grâce à ce partenariat, Hanshow continue d'aider les principaux détaillants à créer des environnements de magasins efficaces, axés sur les données et parés pour l'avenir dans un marché de plus en plus concurrentiel.

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