Superdrug ernennt Hanshow zum Partner für digitale Regale und treibt damit die nächste Phase der Digitalisierung des Gesundheits- und Schönheitshandels voran

LONDON, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Einzelhandelslösungen, wurde von Superdrug, einem der führenden Einzelhändler für Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Großbritannien und Teil der A.S. Watson Group, als Partner für digitale Regalsysteme ausgewählt, um die digitale Transformation der Superdrug-Filialen in Großbritannien und der Republik Irland zu unterstützen.

Superdrug names Hanshow as Digital Shelf Partner

Mit einem großen und vielfältigen Filialnetz agiert Superdrug in einem Gesundheits- und Schönheitsmarkt mit hohem Werbeaufkommen und hohem Umsatzanteil, in dem Preisgenauigkeit, Schnelligkeit der Werbeaktionen und Konsistenz von Filiale zu Filiale das Vertrauen der Kunden und die Gewinnspanne direkt beeinflussen. Superdrug hat die Digitalisierung in den Filialen als einen wichtigen Hebel zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz in den Filialen identifiziert, damit sich die Mitarbeiter mehr auf den Kundenservice und höherwertige Tätigkeiten konzentrieren können.

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Superdrug die elektronischen Regaletiketten (ESLs) von Hanshow als Standardinfrastruktur für die Regalkanten in seinem gesamten Filialnetz eingesetzt. Bis 2025 wurden bereits 51 Filialen ausgestattet, weitere 90 Filialen sind für 2026 geplant, einschließlich neuer Filialeröffnungen. Nach Abschluss wird das Programm im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland mehr als 1,7 Millionen ESL umfassen.

Superdrug hat sich für Hanshow als Partner entschieden, um die konsistente Umsetzung in verschiedenen Filialformaten und hochfrequentierten Gesundheits- und Schönheitsbereichen zu unterstützen. Die ESL-Lösung bietet eine zentral verwaltete Echtzeit-Betriebsschicht, die eine stärkere Ausführung in den Filialen und eine effizientere Online-Kommissionierung und -Abwicklung unterstützt. Dies trägt zum Aufbau eines effizienteren, widerstandsfähigeren und skalierbaren Filialbetriebs bei, der auf die langfristigen Geschäftsziele von Superdrug abgestimmt ist.

„Bei der digitalen Transformation geht es für uns darum, ein skalierbares und anpassungsfähiges Betriebsmodell aufzubauen", sagt Jerry Walkling, Sales Operations Director bei Superdrug. „Die Digitalisierung der Regalkante verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit und -genauigkeit in unseren Filialen und ermöglicht einen agilen, zuverlässigen Betrieb."

„Die Schaffung einer digitalen Grundlage am Regalrand ist ein entscheidender Teil unserer langfristigen Technologie-Roadmap", so Andrew Cobb, IT-Direktor bei Superdrug. „Die Zusammenarbeit mit Hanshow stärkt die Infrastruktur, die unsere konnektivitätsbasierten Dienste unterstützt, und ermöglicht eine größere Flexibilität und nahtlose, integrierte In-Store-Erlebnisse in großem Umfang."

„Die Entscheidung von Superdrug spiegelt ein langfristiges Engagement für den Aufbau einer stabilen Ladeninfrastruktur wider", so Liangyan Li, SVP und Head of Global Sales bei Hanshow. „Die Schaffung einer digitalen Grundlage am Regalrand ermöglicht es Einzelhändlern, die operative Präzision heute zu verbessern und gleichzeitig Flexibilität für zukünftige Innovationen zu schaffen."

Durch diese Partnerschaft unterstützt Hanshow weiterhin führende Einzelhändler beim Aufbau effizienter, datengesteuerter und zukunftsfähiger Ladenumgebungen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt.

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