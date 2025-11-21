Superman #1 con certificación CGC logra $9.12 millones, y bate el récord de todos los cómics

SARASOTA, Florida, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una copia recientemente descubierta de Superman #1 ha hecho historia en los cómics, ya que batió el récord de todos los cómics al obtener $9.12 millones en la subasta especial de cómics de Heritage Auctions, el 20 de noviembre de 2025. El traslado del cómic desde el ático de California donde había estado almacenado durante décadas hasta el bloque de subastas incluyó una parada en Certified Guaranty Company® (CGC®), donde fue autenticado y calificado con CGC 9.0, el único más alto para la edición.

Superman1 (PRNewsfoto/Certified Guaranty Company)

Ahora es el cómic más valioso de la historia, ya que destronó al Action Comics #1 con pedigree de Kansas City, calificado por CGC con 8.5, que recaudó $6 millones en abril de 2024. Ese libro había superado previamente al legendario Superman #1 con pedigree de Mile High calificado como CGC 8.0, que se vendió en privado en 2022 por $5.3 millones.

"Fue fascinante ver a este Superman #1, el ejemplo de mayor calificación jamás certificado por CGC, batir el récord de subasta anterior de todos los cómics", declaró el presidente de CGC, Matt Nelson. "Este resultado es un testimonio no solo de la rareza y la preservación del cómic, sino también de la experiencia y la confianza que definen el papel de CGC en el mercado de los coleccionables".

Superman, uno de los personajes de ficción más emblemáticos de todos los tiempos, lanzó el género de superhéroes cuando apareció por primera vez en Action Comics #1 en 1938, lo que introdujo un nuevo tipo de protagonista que se remontaba a la mitología antigua. Superman inspiró la creación de innumerables héroes que dominaron los quioscos durante la Segunda Guerra Mundial y mucho después.

Luego del debut de Superman, las ventas de Action Comics aumentaron con cada publicación. DC luego decidió darle a Superman su propio título, otra primicia para la próspera industria del cómic. Superman #1 llegó a los stands en el verano de 1939 y vendió su primera tirada de medio millón de copias al instante. La empresa realizó ediciones posteriores de 250,000 y luego 150,000. Sin embargo, el tiempo pasó factura, y hoy solo se registran 209 copias de esta publicación en el Informe de Población de CGC, menos de la mitad de ellas en el codiciado sello azul Universal de CGC.

Esta venta monumental destaca la continua demanda de cómics raros e históricamente importantes y distingue el papel de CGC en preservar y autenticar estos tesoros para los coleccionistas.

Los precios finales alcanzados en la subasta incluyen una prima de comprador.

Acerca de Certified Guaranty Company® (CGC®)

CGC revolucionó el coleccionismo de cómics con la introducción de servicios de certificación expertos e imparciales respaldados por una garantía integral. Ahora, con más de 20 millones de coleccionables certificados, CGC es el servicio de clasificación de terceros más grande y confiable del mundo para cómics, juego de cartas coleccionables (TCG), tarjetas deportivas, videojuegos, videos caseros y mucho más. CGC también ofrece soluciones perfectas para coleccionistas de autógrafos con sus servicios CGC Signature Series y JSA Authentic Autograph. La empresa sigue creciendo, con la incorporación de nuevos servicios, la inversión en la última tecnología y los precios récord alcanzados.

CGC forma parte de Certified Collectibles Group® (CCG®), cuya misión es dotar a los coleccionistas de servicios que enciendan la pasión, generen valor y formar comunidad. Con más de 100 millones de artículos de colección certificados en una amplia variedad de categorías, las cuatro marcas de CCG: CGC, Numismatic Guaranty Company® (NGC®), Paper Money Guaranty® (PMG®) y Authenticated Stamp Guaranty® (ASG®) son sinónimo de confianza y experiencia en sus aficiones.

© 2025 Certified Guaranty Company. Todos los derechos reservados.

CGC, NGC, PMG, ASG y CCG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales no registradas de Certified Guaranty Company y/o sus empresas relacionadas en Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás denominaciones y marcas a las que se hace referencia en este comunicado son denominaciones y marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829220/CGC_Superman.jpg

FUENTE Certified Guaranty Company