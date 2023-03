Supermicro acelera a era da IA e do metaverso com servidores de primeira classe para treinamento de IA, aprendizado profundo, computação de alto desempenho e IA generativa, com sistemas H100 8-GPU baseados em NVIDIA HGX e PCIe

O portfólio mais abrangente de sistemas, da nuvem ao edge, compatível com sistemas NVIDIA HGX H100, L40, GPUs L4 e OVX 3.0

SAN JOSE, Califórnia, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), um provedor de soluções integrais de TI para inteligência artifical/aprendizado de máquina, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje o início da remessa de seus novos servidores GPU de primeira classe, equipados com o mais recente sistema NVIDIA HGX H100 8-GPU. Os servidores da Supermicro incorporam o novo GPU NVIDIA L4 Tensor Core em uma ampla gama de servidores otimizados para aplicações, desde o edge até o centro de dados.

"A Supermicro tem o portfólio de sistemas GPU mais abrangente do setor, incluindo servidores com fatores de forma 8U, 6U, 5U, 4U, 2U e 1U, bem como estações de trabalho e sistemas SuperBlade compatíveis com toda a nova gama de GPUs NVIDIA H100", disse Charles Liang, presidente e diretor executivo da Supermicro. "Com nosso novo servidor NVIDIA HGX H100 Delta-Next, os clientes terão um desempenho nove vezes superior à geração anterior de sistemas para treinamento de IA. Nossos servidores GPU possuem sistemas inovadores de fluxo de ar que reduzem a velocidade dos ventiladores, diminuem os níveis de ruído e consomem menos energia, reduzindo o custo total de propriedade. Além disso, temos opções completas de resfriamento líquido em escala de rack para clientes que desejam preparar ainda mais seus centros de dados para o futuro".

A Supermicro iniciou a remessa de seu servidor mais poderoso, o novo GPU 8U. Otimizado para cargas de trabalho de inteligência artificial, aprendizado profundo, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho, o novo servidor Supermicro 8U é suportado pelo NVIDIA HGX H100 8-GPU, que garante a mais rápida comunicação de GPU para GPU, usando tecnologia NVIDIA NVLink® 4.0, interconexões NVSwitch, e rede NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e Ethernet Spectrum-4 para romper as barreiras da IA em escala. Além disso, a Supermicro oferece várias configurações de servidores GPU otimizadas para o desempenho, incluindo modelos de CPU para GPU de conexão direta/raiz única/raiz dupla e modelos de entrada/saída frontal ou traseira com potência CA e CC em configurações de rack padrão ou OCP CC. O Supermicro X13 SuperBlade® acomoda 20 GPUs PCIe NVIDIA H100 Tensor Core ou 40 NVIDIA L40 GPUs em um compartimento 8U. Além disso, os clientes podem usar até 10 GPUs NVIDIA H100 PCIe ou 20 GPUs NVIDIA L4 Tensor Core em um compartimento 6U. Esses novos sistemas garantem uma aceleração otimizada para operar o NVIDIA AI Enterprise, a camada de software da plataforma de IA da NVIDIA.

O resfriamento líquido desses servidores também é compatível com muitos servidores GPU. Além disso, a Supermicro anunciou um sistema de desenvolvimento de IA com resfriamento líquido (montado em torre ou em rack) equipado com dois CPUs e quatro GPUs NVIDIA A100 Tensor Core, que são ideais para escritórios ou escritórios domésticos e podem ser implantados em clusters de departamentos ou empresas.

Os sistemas Supermicro são compatíveis com o novo GPU NVIDIA L4, que garante níveis de aceleração e eficiência energética muito superiores aos das gerações anteriores. O mesmo se aplica à inferência de IA, à transmissão de vídeo, às estações de trabalho virtuais e às aplicações gráficas na empresa, na nuvem e no edge. Equipado com a plataforma de IA e a abordagem full-stack da NVIDIA, o L4 foi otimizado para inferência em escala em uma ampla gama de aplicações de IA, incluindo recomendações, assistentes de IA baseados em voz, chatbots, pesquisa visual e automação de centros de contato, garantindo uma experiências personalizada de alta qualidade. O L4, que é o mais eficiente acelerador da NVIDIA para servidores convencionais, oferece um desempenho de IA até quatro vezes superior, maior eficiência energética, e uma capacidade e eficiência de transmissão de vídeo (compatível com codificação/descodificação AV1) mais de três vezes superior. Graças à sua versatilidade em termos de inferência e visualização - assim como ao seu fator de forma pequeno, discreto, energeticamente eficiente, com uma ranhura única e baixa potência de 72 W - o GPU L4 é a solução ideal para implantações globais, incluindo em localizações edge.

"Equipar servidores Supermicro com o poder incomparável do novo GPU NVIDIA L4 Tensor Core permite que os clientes acelerem suas cargas de trabalho de uma maneira eficiente e sustentável", disse Dave Salvator, diretor de produtos de computação acelerada da NVIDIA. "Otimizado para implantações convencionais, o NVIDIA L4 oferece um fator de forma discreto que opera em um envelope de baixa potência de 72 W, elevando o desempenho e a eficiência da IA a um novo patamar."

As novas soluções aceleradas de PCIe da Supermicro permitem criar mundos 3D, gêmeos digitais, modelos de simulação 3D e metaverso industrial. Além de garantir a compatibilidade com as gerações anteriores dos sistemas NVIDIA OVX™, a Supermicro oferece uma configuração OVX 3.0 com quatro GPUs NVIDIA L40, dois NVIDIA ConnectX®-7, um DPU NVIDIA BlueBlade®-3, e o mais recente software NVIDIA Omniverse Enterprise™.

Para obter mais informações sobre todos os novos sistemas avançados de GPU da Supermicro, acesse: https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Obtenha mais informações sobre a Supermicro no NVIDIA GTC 2023 - https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1564778120132001ghs2/?ncid=ref-spo-128510

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções integrais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e sediada em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer produtos pioneiros para infraestruturas de TI empresarial, em nuvem e de IA, assim como para infraestruturas de TI Telco/Edge 5G. Estamos nos transformando em um provedor de soluções integrais de TI com sistemas de servidores, IA, armazenamento, IoT e comutação, disponibilizando também software, serviços e produtos avançados de placa-mãe, energia e chassi de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados pela própria empresa (nos EUA, em Taiwan e nos Países Baixos), alavancando operações em nível global para garantir soluções com mais escala e eficiência, otimizadas para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação verde). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem as soluções de acordo com suas aplicações e cargas de trabalho específicas, podendo escolher de uma ampla família de sistemas desenvolvidos com base em nossos blocos de construção. Flexíveis e reutilizáveis, esses blocos são compatíveis com uma vasta gama de fatores de forma, processadores, dispositivos de memória, GPUs e sistemas de armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento com ar livre ou resfriamento líquido).

