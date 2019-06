Supermicro apresenta primeiros sistemas de servidor e armazenamento do setor que dão suporte a EDSFF - primeiro padrão aberto e compacto do setor para armazenamento NVMe all-flash otimizado

O EDSFF é a primeira especificação de NVMe all-flash padrão do setor otimizado para armazenamento. Ele impele o NVMe para o próximo nível com densidade mais alta, melhor capacidade de administração e eficiência térmica ótima. O EDSFF aproveita os recursos do NVMe, disponibilizando seis vezes mais throughput e sete vezes mais redução de latência, em comparação com o armazenamento flash tradicional. Ele funciona com drives longos (E1.L) e curtos (E1.S) e muitas fabricantes de drives dão suporte a EDSFF, dando aos clientes mais opções de armazenamento com densidade de até um ou meio petabyte em 1U.

"A Supermicro é a primeira a comercializar sistemas de servidor e armazenamento que dão suporte a EDSFF", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Oferecendo a mais ampla linha do setor de sistemas NVMe, Hybrid NVMe e SATA, o acréscimo do EDSFF mantém nossa posição de liderança de mercado de NVMe. Os drives de NVMe otimizados irão dar suporte a até 32 drives hot-swap em 1U, que são ideais para as maiores cargas de trabalho em execução ou software específico de armazenamento otimizado para IOPS. O EDSFF estabelece um fator de forma comum que, acreditamos, será predominante no futuro".

"O mais novo sistema de armazenamento NVMe padrão do setor é um transformador no mercado", disse o vice-presidente de Engenharia de Plataforma da Netskope, Jake Roersma. "Um fator de forma otimizado para SSD disponibiliza, comprovadamente, desempenho superior, ao mesmo tempo que simplifica a integração usando padrões abertos. A Supermicro continua abrindo caminhos ao fornecer o maior portfólio de produtos NVMe, melhor custo e disponibilidade".

Produtos da família EDSFF da Supermicro:

BigTwin™

O sistema novo e único BigTwin de quatro nós em 2U oferece o maior desempenho (IOPS/GB) com dez drives E1.S mais dois SATA M.2 por nó. A melhor eficiência do setor de múltiplos nós do BigTwin, com alimentação e resfriamento compartilhados, é aperfeiçoada com a eficiência térmica dos drives EDSFF, para gerar mais economias de recursos. Sem abrir mão de recursos, cada nó também dá suporte a processadores Intel® Xeon® Scalable de segunda geração, de até 205 watts e 24 DIMMs.

Sistemas Petascale em 1U

A linha Petascale da Supermicro de servidores de armazenamento NVMe™ all-flash em 1U dá suporte a tecnologias flash de próxima geração, com largura de banda de dados de até 52GB/segundo, alto desempenho de IOPS, NVMe sobre Fabrics e facilidade de manutenção.

Os novos sistemas Petascale EDSFF otimizam a capacidade e a eficiência ($/GB/Watt) e incluem o E1.L Petascale em1U com suporte para 32 drives E1.L de alta capacidade; o E1.S Petascale em 1U, um sistema de 30" de profundidade, com suporte para 32 drives E1.S de alta capacidade; e o JBOF Petascale que dá suporte a 32 drives E1.L para expansão do armazenamento e conectividade de até oito hospedeiros (hosts). Todos esses sistemas já estão disponíveis.

A Supermicro também oferece um sistema Petascale em 1U otimizado para drives NVMe com fator de forma NF1, que está sendo comercializado em volume desde o quarto trimestre de 2018. Como os sistemas Petascale EDSFF, o NF1 Petascale em 1U dá suporte a 32 drives de alta capacidade.

Para obter mais informações sobre os produtos EDSFF da Supermicro, visite www.supermicro.com/NVMe.

