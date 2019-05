Supermicro apresenta soluções de nuvem privada aberta baseadas no novo Red Hat Enterprise Linux 8

SAN JOSE, Califórnia, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial em soluções de computação, armazenamento e redes corporativas, bem como em tecnologia de computação verde, apresentou hoje soluções de nuvem privada aberta no Red Hat Enterprise Linux 8, a principal plataforma Linux corporativa do mundo, e sistemas de servidor e armazenamento otimizados para nuvem da Supermicro.

A Supermicro e a Red Hat trabalharam juntas para desenvolver soluções eficientes de nuvem privada aberta, baseadas nos sistemas líderes do setor SuperServer e SuperStorage da Supermicro, bem como na plataforma de contêineres OpenShift da Red Hat. Com hardware, software e pacotes de suporte inteiramente integrados, essas novas soluções, desenvolvidas com Kubernetes corporativos, fornecem a capacidade de implementar e gerenciar contêineres em um ambiente de nuvem privada e híbrida na empresa.

As soluções de nuvem privada aberta da Supermicro, baseadas na plataforma OpenShift da Red Hat, utilizam recursos avançados dos sistemas BigTwin™ em 2U da Supermicro, com quatro nós de servidores com processadores duais e sistemas Simply Double SuperStorage, dando suporte a 24 discos rígidos hot-swap de 3,5 polegadas em 2U. O projeto otimizado para nuvem aumenta a eficiência da infraestrutura, por alavancar processadores Intel® Xeon® Scalable de segunda geração, NVMe de alto desempenho e Ethernet de 25G. Essas soluções otimizadas foram projetadas para centros de dados modernos, com implementação mais fácil, para melhorar as despesas operacionais (OPEX). Para aplicações exigentes e complexas, como inteligência artificial (IA) e Big Data, opções aceleradas de desempenho estão disponíveis para incluir memória persistente Intel® Optane™ DC, aceleradores de GPU e rede de 100GbE. Para obter mais informações sobre essas soluções de nuvem privada aberta, visite https://www.supermicro.com/en/solutions/red-hat-openshift.

"O Red Hat Enterprise Linux 8 é o resultado de mais de quatro anos de trabalho árduo da Red Hat, da comunidade de fonte aberta (open source) e, é claro, de nosso ecossistema de parceiras", disse a vice-presidente e gerente geral para o Red Hat Enterprise Linux da Red Hat, Stefanie Chiras. "Ao colaborar com parceiras como a Supermicro, podemos disponibilizar às organizações uma fundação para a nuvem híbrida, que seja pronta para dar suporte a uma variedade de tecnologias corporativas, como novas soluções de nuvem otimizadas que usam os sistemas de servidor e armazenamento economizadores de energia da Supermicro".

O Red Hat Enterprise Linux 8 foi projetado para oferecer uma fundação mais segura e consistente para a nuvem híbrida, frequentemente uma necessidade, à medida que as organizações enfrentam pressões crescentes para mudar das operações de infraestrutura tradicional de TI e para que estejam prontas para prestação de serviços. Como uma fundação flexível para a computação moderna, o Red Hat Enterprise Linux 8 fornece as ferramentas, os recursos e as capacidades para a TI lidar com a mudança dinâmica dos negócios, dando suporte a inovações como os contêineres Linux e serviços de nuvem nativos, ao mesmo tempo que viabiliza estabilidade e controle maiores das aplicações de missão crítica existentes.

Para obter informações completas sobre a Supermicro e produtos da Supermicro, visite www.supermicro.com.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

A Supermicro®, principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, SuperServer, BigTwin, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, OpenShift e o logo da Red Hat são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Linux® é marca comercial registrada da Linus Torvalds nos EUA e em outros países.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

