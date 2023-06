Supermicro breidt AMD-productlijnen uit met nieuwe servers en nieuwe processors die geoptimaliseerd zijn voor cloud-native infrastructuur en technisch computergebruik met hoge prestaties

De evoluerende portfolio van de serie AMD EPYC 9004 processorsystemen is geoptimaliseerd met maximaal 128 van de nieuwe "Zen 4c"-kernen, en AMD 3D V-Cache-technologie zorgt voor ongekende dichtheid en energie-efficiëntie.

SAN JOSE, Californië, 15 juni 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van volledige IT-oplossingen voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, heeft bekendgemaakt dat zijn volledige serie, op H13 AMD gebaseerde systemen nu beschikbaar is met ondersteuning voor 4e generatie AMD EPYC™-processoren, gebaseerd op de "Zen 4c" architectuur, en 4e generatie AMD EPYC-processoren met AMD 3D V-Cache™-technologie.

Supermicro-servers met 4e generatie AMD EPYC-processoren voor cloud-native computing, met toonaangevende thread-dichtheid en 128 cores per socket, leveren indrukwekkende rack-dichtheid en schaalbare prestaties met energie-efficiëntie om in een meer geconsolideerde infrastructuur cloud-native workloads in te zetten. Deze systemen zijn bedoeld voor cloud-operators om te voldoen aan de alsmaar groeiende eisen van gebruikerssessies en om nieuwe diensten te leveren die op AI gebaseerd zijn. Servers met AMD 3D V-Cache-technologie blinken uit in het uitvoeren van technische toepassingen in FEA, CFD en EDA. Dankzij de grote Level 3-cache kunnen dit soort toepassingen sneller worden uitgevoerd dan ooit tevoren. De afgelopen jaren zijn er meer dan 50 wereldrecordbenchmarks gevestigd met AMD EPYC-processoren.

"Supermicro blijft de grenzen van onze productlijnen verleggen om aan de eisen van klanten te voldoen. Wij ontwerpen en leveren resource-besparende, applicatie-geoptimaliseerde servers met rack-schaalintegratie voor snelle implementaties," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met ons groeiende brede portfolio van systemen die volledig geoptimaliseerd zijn voor de nieuwste 4egeneratie AMD EPYC-processoren, kunnen cloudoperators nu extreme dichtheid en efficiëntie bereiken voor talloze gebruikers en cloud-native services, zelfs in datacenters met beperkte ruimte. Bovendien zijn onze verbeterde, krachtige multi-socket-, multi-node-systemen geschikt voor een breed scala aan technische computerwerklasten en verkorten ze aanzienlijk de tijd tot marktintroductie voor productiebedrijven bij het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van nieuwe producten die gebruikmaken van de versnelde prestaties van geheugenintensieve toepassingen."

"4e generatie AMD EPYC™-processoren bieden de hoogste kerndichtheid van alle x86-processoren ter wereld en zullen uitstekende prestaties en efficiëntie leveren voor cloud native workloads", aldus Lynn Comp, corporate vice president, Server Product and Technology Marketing, AMD. "Met onze nieuwste serie datacenterprocessoren kunnen klanten groei en flexibiliteit van werklasten in balans brengen met cruciale mandaten voor infrastructuurconsolidatie, waardoor onze klanten meer werk kunnen verzetten met meer energie-efficiëntie in een tijd waarin cloud native computing het datacenter transformeert."

H13 Hyper-U - De nieuwe 1U en 2U Hyper-U servers zijn ontworpen voor de hoge prestaties en dichtheid die ideaal zijn voor cloud-native workloads zoals virtualisatie en HCI, met een enkele 4e generatie AMD EPYC-processor voor cloud-native computing tot 128 cores. Daarnaast zijn er configuraties met geoptimaliseerde opslagcapaciteit beschikbaar met 12x 3,5"-schijfsleuven of 24x 2,5"-schijfsleuven. Het gebruik van een enkele CPU met de Hyper-U kan softwarelicentiekosten en koelingsuitdagingen verlagen in vergelijking met servers met twee CPU's, terwijl toch maximale kerndichtheid wordt geboden en de geheugencapaciteit wordt verdubbeld met ondersteuning voor maximaal 12 DDR5-kanalen in 24 DIMM-sleuven. Lees hier meer over deze nieuwe Hyper-U servers.

H13 All-Flash EDSFF - De nieuwe All-Flash NVMe-opslagsystemen met AMD EPYC 9004-serie processoren, gebaseerd op de "Zen 4c"-architectuur, zijn ontworpen met de nieuwste EDSFF-technologieën voor ongekende capaciteit en prestaties in een compact 1U-chassis. De nieuwste server maakt gebruik van 128 PCIe 5.0 lanes en ondersteunt 16 (7,5 mm) EDSFF E3.S-schijven, of 8 E3.S (x4) -schijven en 4 CXL-apparaten in E3.S 2T-vormfactor waardoor geheugenuitbreiding mogelijk is voor gebruikssituaties zoals in-memory databasetoepassingen.

Daarnaast bieden de volgende verbeterde series van H13 systemen naadloze compatibiliteit met de nieuwste AMD EPYC-processoren.

H13 GPU-geoptimaliseerde systemen - De open, modulaire, op standaarden gebaseerde servers bieden superieure prestaties en onderhoudsgemak met een hot-swappable ontwerp waarvoor geen gereedschap nodig is, aangedreven door dubbele AMD EPYC 9004-serie-processoren. GPU-opties omvatten de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologie. Deze GPU-systemen zijn ideaal voor werklasten met de meest veeleisende AI-trainingsprestaties, HPC en Big Data Analytics.

H13 Hyper - 1U en 2U dual-socket H13 Hyper-serie brengt next-generation prestaties naar Supermicro's reeks rackmount servers, gebouwd om de meest veeleisende workloads aan te kunnen, samen met de overvloedige opslag- en I/O-opties die zorgen voor een aangepaste pasvorm voor een breed scala aan toepassingsbehoeften, en biedt daarnaast uitstekende beheerbaarheid met het ontwerp waarvoor geen gereedschap nodig is.

H13 CloudDC - De single-socket H13 CloudDC maakt gebruik van de kerndichtheid van de AMD EPYC-processor en biedt ultieme flexibiliteit op het gebied van I/O en storage met 2 of 4 PCIe 5.0-sleuven voor GPU's en dubbele AIOM-sleuven (PCIe 5.0; compatibel met OCP 3.0) voor maximale gegevensdoorvoer. De 1U en 2U H13 CloudDC-systemen zijn onderhoudsvriendelijk en voorzien van beugels waarvoor geen gereedschap nodig is, hot-swap schijfladen en redundante voedingen die zorgen voor een snelle inzet en efficiënter onderhoud in datacenters van elk formaat.

H13 GrandTwin™ - Supermicro's unieke 2U 4-Node systeem is speciaal gebouwd voor single-processor prestaties. De H13 GrandTwin met AMD EPYC 9004-serie processoren optimaliseert de balans tussen rekenprestaties, geheugen en energiezuinigheid om maximale dichtheid te leveren in de compacte 2U vormfactor met vier nodes in één systeem. Daarnaast beschikt de H13 GrandTwin over hot swappable nodes aan de voorkant (cold aisle), die voor eenvoudiger onderhoud met I/O aan de voor- of achterkant geconfigureerd kunnen worden. Hierdoor is de H13 GrandTwin ideaal voor werklasten zoals CDN, multi-access edge computing, cloud gaming en cache clusters met hoge beschikbaarheid.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomst te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

