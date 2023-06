Supermicro Expande as Linhas de Produtos AMD com Novos Servidores e Novos Processadores Otimizados para Infraestrutura Cloud Native e Computação Técnica de Alto Desempenho

O Portfólio em Evolução dos Sistemas de Processadores AMD EPYC Série 9004 é Otimizado com até 128 dos Novos Núcleos "Zen 4c", e a Tecnologia AMD 3D V-Cache Leva a Alturas Sem Precedentes de Densidade e Eficiência Energética

SAN JOSE, Califórnia, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma Provedora Total de Soluções de TI para Nuvem, IA/ML, Armazenamento, e 5G/Edge, está anunciando que toda a sua linha de sistemas baseados em H13 AMD está agora disponível com suporte para processadores AMD EPYC™ de 4ª Geração, com base na arquitetura "Zen 4c" e processadores AMD EPYC de 4ª Geração com tecnologia AMD 3D V-Cache™.

Os servidores Supermicro alimentados por processadores AMD EPYC de 4ª Geração para computação nativa em nuvem, com densidade de thread líder e 128 núcleos por soquete, oferece densidade de rack impressionante e desempenho escalável com eficiência energética para implantar cargas de trabalho nativas em nuvem em infraestrutura mais consolidada. Esses sistemas são direcionados para operadores de nuvem para atender às demandas cada vez maiores de sessões de usuários e fornecer novos serviços habilitados para IA. Servidores com tecnologia AMD 3D V-Cache se destacam na execução de aplicativos técnicos em FEA, CFD e EDA. O grande cache de nível 3 permite que esses tipos de aplicativos sejam executados mais rápido do que nunca. Mais de 50 recordes mundiais foram estabelecidos com os processadores AMD EPYC nos últimos anos.

"A Supermicro continua a expandir o limite de nossas linhas de produtos para atender às necessidades dos clientes. Projetamos e oferecemos servidores otimizados para economia de recursos e aplicativos com integração em escala de rack para implementações rápidas", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nosso amplo portfólio crescente de sistemas totalmente otimizados para os mais recentes processadores AMD EPYC de 4ª Geração, os operadores de nuvem agora podem alcançar densidade e eficiência extremas para vários usuários e serviços nativos em nuvem, mesmo em data centers com espaço limitado. Além disso, nossos sistemas aprimorados de alto desempenho, multi-soquete e multi-nó atendem a uma ampla variedade de cargas de trabalho de computação técnica e reduzem drasticamente o tempo de lançamento no mercado para que as empresas de manufatura projetem, desenvolvam e validem novos produtos, aproveitando o desempenho de aplicativos com uso intensivo de memória."

"Os processadores AMD EPYC™ de 4ª Geração oferecem a mais alta densidade de núcleo de qualquer processador x86 do mundo e oferecem excelente desempenho e eficiência para cargas de trabalho nativas em nuvem", disse Lynn Comp, vice-presidente corporativo de Marketing de Produto e Tecnologia de Servidores da AMD. "Nossa mais recente família de processadores de data center permite que os clientes equilibrem o crescimento da carga de trabalho e a flexibilidade com mandatos de consolidação de infraestrutura crítica, permitindo que nossos clientes trabalhem mais, com mais eficiência energética em um momento em que a computação nativa em nuvem está transformando o data center."

H13 Hyper-U - Os novos servidores 1U e 2U Hyper-U são desenvolvidos para o alto desempenho e densidade ideais para cargas de trabalho nativas em nuvem, como virtualização e HCI, com um único processador AMD EPYC de 4ª Geração para computação nativa em nuvem de até 128 núcleos. Além disso, estão disponíveis configurações otimizadas para armazenamento que contêm 12 compartimentos de unidade de 3,5" ou 24 compartimentos de unidade de 2,5". O uso de uma única CPU com o Hyper-U pode reduzir os custos de licenciamento de software e os desafios de resfriamento em comparação com servidores de CPU dupla, ao mesmo tempo em que oferece densidade central máxima e dobra a capacidade de memória com suporte para até 12 canais DDR5 em 24 slots DIMM. Saiba mais sobre esses novos servidores Hyper-U aqui.

H13 All-Flash EDSFF – Os novos sistemas de armazenamento All-Flash NVMe impulsionados por processadores AMD EPYC Série 9004, baseados na arquitetura "Zen 4c", são desenvolvidos com as mais recentes tecnologias EDSFF, permitindo capacidade e desempenho sem precedentes em um chassi 1U compacto. Aproveitando 128 pistas PCIe 5.0, o servidor mais novo suporta 16 (7,5 mm) EDSFF E3.S drives, ou 8 E3.S (x4) drives e 4 dispositivos CXL no fator de forma E3.S 2T, permitindo expansão de memória para casos de uso como aplicativos de banco de dados na memória.

Além disso, as seguintes famílias aprimoradas de sistemas H13 fornecem compatibilidade de caminho de atualização perfeita com os mais novos processadores AMD EPYC.

H13 GPU-optimized Systems - Os servidores abertos, modulares e baseados em padrões fornecem desempenho e capacidade de manutenção superiores com um design sem ferramentas e hot-swappable (substituição a quente) alimentado por processadores AMD EPYC Série 9004 duplos. As opções de GPU incluem as mais recentes tecnologias PCIe, OAM e NVIDIA SXM. Esses sistemas de GPU são ideais para cargas de trabalho com o desempenho de treinamento de IA mais exigente, HPC e Big Data Analytics.

H13 Hyper - A série H13 Hyper de soquete duplo de 1U e 2U traz desempenho de última geração para a gama de servidores montados em rack da Supermicro, construídos para suportar as cargas de trabalho mais exigentes, juntamente com o armazenamento abundante e opções de E/S que fornecem um ajuste personalizado para uma ampla gama de necessidades de aplicação, além de fornecer excelente capacidade de gerenciamento com seu design 100% sem ferramentas.

H13 CloudDC – O H13 CloudDC de soquete único aproveita a densidade de núcleo do processador AMD EPYC e oferece flexibilidade máxima em E/S e armazenamento com 2 ou 4 slots PCIe 5.0 para GPUs e slots AIOM duplos (PCIe 5.0; compatível com OCP 3.0) para máximo taxa de transferência de dados. Os sistemas H13 CloudDC 1U e 2U são projetados para manutenção conveniente com suportes sem ferramentas, bandejas de unidade hot-swap (substituição a quente) e fontes de alimentação redundantes que garantem implantação rápida e manutenção mais eficiente em data centers de qualquer tamanho.

H13 GrandTwin™ – O exclusivo sistema 2U de 4 nós da Supermicro foi desenvolvido especificamente para desempenho de processador único. O H13 GrandTwin com processadores AMD EPYC Série 9004 otimiza o equilíbrio entre desempenho de computação, memória e eficiência energética para oferecer densidade máxima no formato compacto 2U com quatro nós em um sistema. Além disso, o H13 GrandTwin apresenta nós frontais (corredor frio) hot swappable (substituição a quente), que podem ser configurados com E/S frontal ou traseira para facilitar a manutenção. Como resultado, o H13 GrandTwin é ideal para cargas de trabalho, como CDN, computação de borda multiacesso, jogos em nuvem e clusters de cache de alta disponibilidade.

