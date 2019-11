Supermicro colabora com Intel para disponibilizar sistemas distribuídos de treinamento de IA em grande escala

"A Supermicro está muito satisfeita por poder cooperar com a Intel na plataforma Nervana NNP-T", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro Charles Liang. "Imprimindo um equilíbrio entre computação, comunicação e memória, os ASICs NNP-T validados nos sistemas da Supermicro podem treinar grandes modelos de IA com eficiência de escala quase linear, via links intrachassi e interchassi".

O Intel Nervana NNP-T resolve limitações de memória e foi projetado para expandir nos sistemas com racks de uma forma mais fácil do que a das soluções de hoje. Como parte do processo de validação, a Supermicro integrou 8 processadores de NNP-T, processadores duais Intel® Xeon® Scalable de segunda geração, até 6TB de memória DDR4 por nó, dando suporte a placa PCIe e fatores de forma de OAM. Os sistemas NNP-T da Supermicro deverão estar disponíveis em meados de 2020.

"A Supermicro validou nossa solução de aprendizagem profunda (DL – Deep Learning) e está nos ajudando a testar a arquitetura do sistema Nervana NNP-T, incluindo projeto de placa e de servidor, interconnect e rack", disse o vice-presidente corporativo e gerente geral do Grupo de Produtos de Inteligência Artificial da Intel Corp., Naveen Rao.

Com utilização em alta computação e arquitetura de memória de alta eficiência para modelos complexos de aprendizagem profunda, o Sistema de IA NNP-T da Supermicro foi desenvolvido para validar duas considerações essenciais do mundo real: acelerar o tempo para treinar modelos de IA sempre complexos e fazê-lo dentro de uma dada provisão de energia. O sistema viabiliza treinamento mais rápido de modelos de IA com imagens e fala, exploração de gás e petróleo mais eficiente, analítica de imagens médicas mais precisas e geração de modelo de direção autônoma mais rápida.

"Estamos colaborando com a Intel e a Supermicro alavancando a arquitetura do sistema NNP-T para aperfeiçoar a pesquisa e descoberta de recursos inovadores de computação e de análise de dados para aplicações na ciência e na engenharia", disse o vice-diretor do San Diego Supercomputer Center, uma unidade de pesquisa da Universidade da Califórnia em San Diego, Shawn Strande.

A Supermicro está exibindo o Sistema de IA NNP-T com placas PCIe na SC19, de 17 a 22 de novembro de 2019, no estande no. 1211, no Centro de Convenções do Colorado, em Denver, Colorado.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logo da Intel e outras marcas da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

