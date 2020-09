Supermicro é o primeiro a chegar ao mercado com servidor em 1U e certificação NEBS de Nível 3 - Oferece 2.560 núcleos GPU NVIDIA para Inovação 5G, Edge AI & VR

"O Supermicro é o primeiro no mercado com um servidor acelerado 1U NEBS Level 3 V100 GPU , um habilitador de chave para transição para 5G, com a adoção da indústria dos aplicativos e cargas de trabalho mais avançados encontrados em AI/AR e IoT", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Já constatamos grande interesse do mercado neste sistema, que complementa nosso extenso portfólio de GPU, incluindo servidores multi-GPU 2U, 4U e 10U aproveitando nossa arquitetura de economia de recursos."

"Os mercados de IA, HPC, ciência de dados, gráficos e 5G/telecomunicações - de ponta a ponta - continuam a crescer e apresentam desafios computacionais sem precedentes", disse Paresh Kharya, diretor sênior de gerenciamento de produtos para computação acelerada na NVIDIA. "A GPU NVIDIA V100 no sistema compatível com Supermicro NEBS Nível 3 permitirá que mais clientes aproveitem o desempenho e a escalabilidade necessários para esses mercados."

Nunca é demais valorizar a criticidade do NEBS Nível 3 para a crescente conversão do mercado de 4G para 5G, junto com aplicativos cada vez mais complexos e exigentes chegando ao limite. Este novo sistema estende a temperatura operacional para 55° C e atende aos padrões de choques e vibrações, resistência à chama e outros testes rigorosos para completar o conjunto de testes GR-1089 e GR-63 necessários para total conformidade com a NEBS Nível 3. A base do servidor dos processadores escalonáveis Intel Xeon de 2ª geração com aceleração de IA integrada e memória persistente Intel Optane utiliza as GPUs NVIDIA em seu potencial máximo. Esse design permite que as operadoras de celular atualizem seus sistemas com GPUs de alto desempenho para acelerar o tráfego de voz e dados, bem como fornecer novos aplicativos e serviços de ponta, usando servidores que atendem a seus rigorosos padrões de confiabilidade.

Este sistema NEBS L3 em 1U da Supermicro pioneiro do setor, se junta a um amplo portfólio de sistemas GPU que suportam cargas de trabalho exigentes, que requerem recursos de aceleração de GPU. Além do sistema 1U, a Supermicro oferece várias opções de GPU, incluindo 2, 4, 6, 10, 16 e 20 GPUs em formatos 2U, 4U e 10U. A linha de produtos suporta até 56 núcleos de processador de CPU por servidor, CPUs TDP de 205W e memória de 6 TB DDR4-2933 MHz em 24 DIMMs. Esses servidores oferecem aos clientes várias opções para drives NVMe, SAS ou SATA, proporcionando desempenho máximo.

Você pode encontrar mais informações sobre o novo servidor de GPU NEBS Nível 3 1U e a linha completa de produtos e soluções 5G da Supermicro no evento BIG 5G de 22 a 24 de setembro:https://tmt.knect365.com/big-5g-event/

Saiba mais sobre o sistema 1U NEBS L3.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279730/Supermicro_Network_Equipment_Building_System.jpg

