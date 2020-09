Supermicro est le premier sur le marché avec un Serveur 1U Certifié NEBS Niveau 3 - Ce dernier offre 2 560 Cœurs de processeurs graphiques NVIDIA pour l'innovation Intelligence Artificielle et Réalité Virtuelle fonctionnant avec la 5G.

Le nouveau système 1U est peut être utilisé avec les sources d'énergies habituelles AC ou DC (1+1) et possède neuf (9) ventilateurs de 4cm afin de fournir un système de refroidissement fiable et capable de supporter un large éventail de températures. Il a également 2 baies de disques hot-swap SAS/SATA de 2.5" et 2 baies de disques internes de 2.5". Le système prévoit SNMP v3, IPv6 and IPMI sécurisés pour la gestion.

« Supermicro est le premier à commercialiser un serveur accéléré 1U NEBS Niveau 3 GPU V100, un facteur clé dans la transition vers la 5G alors que l'Industrie adopte les applications et charges de travail les plus avancées que l'on peut trouver dans le monde de l'IA/RA et de l'IdO, » explique Charles Liang, le Président et PDG de Supermicro. « Le marché est déjà très intéressé par ce système, qui s'ajoute à notre large gamme de produits de processeurs graphiques, y compris les serveurs multi-GPU 2U, 4U et 10U qui tirent parti de notre architecture économe en ressources. »

« Les marchés de l'IA, HPC, de la science des données, des graphiques et de la 5G/des télécommunications (de A à Z) ne cessent de se développer et rencontrent des défis informatiques jamais vus, » déclare Paresh Kharya, Directeur Générale de la Gestion de Produit pour l'informatique avancé chez NVIDIA. « Le processeur graphique NVIDIA V100 présent dans le système conforme NEBS Niveau 3 de Supermicro permettra à davantage de clients de tirer profit de la performance et la faculté évolutive nécessaire à ces marchés. »

Le caractère unique de NEBS niveau 3 ne peut être surestimée pour le développement de la conversion du marché de la 4G à la 5G avec des applications à la pointe du progrès mais toujours plus complexes et exigeantes. Ce nouveau système peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 55°C et a passé haut la main les tests de résistance aux chocs et vibrations ainsi que d'autres tests pour compléter les séries d'essais GR-1089 et GR-63 requis pour une conformité NEBS Niveau 3. Le processeurs 2ème génération Intel Xeon Scalable à la base du serveur et une accélération de l'IA et la mémoire permanente Intel Optane intégrée permettent une utilisation optimale des GPU NVIDIA. Ce design permet aux opérateurs mobiles de mettre à niveau leurs système avec des processeurs graphiques plus performants pour accélérer le transfert de voix et de données et leur permet de fournir des applications et services à la pointe du progrès tout en utilisant des serveurs conformes à leur standards de fiabilité rigoureux.

Le premier système 1U NEBS L3 commercialisé par Supermicro s'ajoute à une large gamme de systèmes processeurs graphiques qui supportent des charges de travail exigeantes et qui requièrent les capacités d'accélération des processeurs graphiques. En plus du système 1U, Supermicro propose diverses options de processeurs graphiques y compris les facteurs de forme 2, 4, 6, 10, 16, et 20 GPU 2U, 4U, et 10U. La gamme de produit prend en charge jusqu'à 56 cœurs de processeurs par serveur, des processeurs TDP de 205W, et 6TB DDR4-2933 MHz de mémoire 24 DIMM. Ces serveurs donnent aux clients un choix varié pour les disques NVM, SAS ou SATA et leur offrent une performance optimale.

Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le nouveau serveur 1U NEBS Niveau 3 GPU et sur la gamme complètes des produits et solutions 5G proposées par Supermicro lors de l'événement « BIG 5G », du 22 au 24 septembre :https://tmt.knect365.com/big-5g-event/

Intel, the Intel logo, Xeon and Optane sont des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales.

