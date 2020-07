Supermicro e Scality colaboram para simplificar a instalação de software empresarial de armazenamento definido

SAN JOSE, Califórnia, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), uma líder mundial em computação empresarial, armazenamento, soluções de rede, e tecnologia de computação ecológica, anunciou hoje uma nova solução que potencializa a oferta Scality® RING, permitindo às empresas expandir e proteger seus ativos mais valiosos -- seus dados, com instalação em nuvem, local ou híbrida.

O Scality RING é uma solução de software para armazenamento definido de arquivos e objetos nativos para armazenamento e gestão local em grande escala de dados não estruturados. O RING permite tanto um armazenamento otimizado em termos de desempenho como de capacidade com níveis automatizados de durabilidade de dados e uso de vários métodos de proteção de dados, incluindo a capacidade de geodistribuição. A solução da Supermicro e da Scality possui uma estrutura de armazenamento em escala de petabyte que oferece escalabilidade, desempenho e resiliência rentável que combina com as configurações de hardware otimizadas da Supermicro para proporcionar aos usuários uma instalação como de um aparelho e padrão de serviço para satisfazer os requisitos da empresa.

"Como parte do nosso compromisso contínuo de trabalhar com as principais empresas de software, a Supermicro está se unindo à Scality para oferecer uma solução de armazenamento simples, escalável e poderosa para os ambientes mais exigentes de hoje", disse Vik Malyala, vice-presidente sênior da Supermicro. "Nossos clientes verão rapidamente como é fácil instalar o software Scality RING nos servidores e sistemas de armazenamento da Supermicro. Nossas arquiteturas de referência permitem-nos criar e instalar soluções baseadas em requisitos de clientes a partir da nossa abordagem flexível Building Block Solutions ®".

Esta flexibilidade torna possível a construção de RINGs com capacidade otimizada ou RINGs com desempenho otimizado. Em todos os casos, o software RING abstrai os servidores físicos e as unidades de disco rígido subjacentes. O RING pode aproveitar as características de acesso de baixa latência do NVMe para manter seus metadados internos. O RING foi criado para expandir ao longo do tempo, através de gerações do servidor, bem como de acordo com as densidades de armazenamento crescentes esperadas como parte normal do ciclo de vida da plataforma RING.

"Estamos entusiasmados por criar uma solução junto com a Supermicro que beneficia nossos clientes", disse Wally MacDermid, vice-presidente de alianças estratégicas da Scality. "Empresas inovadoras que procuram transformar suas infraestruturas para a economia digital de hoje querem soluções que sejam fáceis de instalar e manter, ao mesmo tempo em que protegem seus ativos mais importante, seus dados. Os sistemas altamente configuráveis da Supermicro com as mais recentes tecnologias de interface de armazenamento combinados com o programa RING da Scality, um líder da indústria, proporcionam aos clientes agilidade, resiliência e eficiência empresarial para resolver os desafios de armazenamento de dados e orquestração em escala de petabyte".

Para obter informações detalhadas sobre a solução da Supermicro com escalabilidade para Scality RING, visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), líder em inovação de tecnologia de servidores de alta eficiência e desempenho, é uma das principais fornecedoras de Building Block Solutions® de servidores avançados para data centers, computação em nuvem, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas integrados em todo o mundo. A Supermicro está empenhada em proteger o meio ambiente por meio da sua iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos seus clientes as soluções com maior eficiência energética e mais ecológicas disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

SMCI-F

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.