Supermicro und Scality arbeiten zusammen, um den Einsatz von softwaredefinierten Speicherlösungen für Unternehmen zu vereinfachen

Supermicro liefert in Partnerschaft mit einem führenden Software-Unternehmen eine optimierte softwaredefinierte Speicherlösung für die groß angelegte lokale Speicherung und Verwaltung unstrukturierter Daten

SAN JOSE, Kalifornien, 28 Juli 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), in weltweit führender Anbieter in den Bereichen Enterprise-Computing, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing, gab heute eine neue Lösung bekannt, die die Scality® RING-Software nutzt und es Unternehmen ermöglicht, ihre wertvollsten Ressourcen – ihre Daten – zu skalieren und zu schützen, sei es vor Ort oder in hybriden Cloud-Anwendungen.

Scality RING ist eine softwaredefinierte native Datei- und Objektspeicherlösung für die groß angelegte lokale Speicherung und Verwaltung unstrukturierter Daten. RING ermöglicht sowohl eine leistungs- als auch eine kapazitätsoptimierte Speicherung mit automatisierten Data-Durability-Levels unter Verwendung mehrerer Datensicherungsmethoden, einschließlich Geoverteilungsfunktionen. Die Lösung von Supermicro und Scality bietet ein Speicher-Framework im Petabyte-Bereich, das eine kosteneffektive Skalierung, Performance und Widerstandsfähigkeit bietet. Dies in Kombination mit den optimierten Hardware-Konfigurationen von Supermicro, die den Benutzern einen applikationsähnlichen Einsatz mit Service-Levels ermöglicht, die den Anforderungen von Unternehmen gerecht werden.

„Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements, mit führenden Softwareunternehmen zusammenzuarbeiten, spannt Supermicro mit Scality zusammen, um eine einfache, skalierbare und leistungsstarke Speicherlösung für die anspruchsvollsten Storage-Landschaften von heute anzubieten", sagte Vik Malyala, Senior Vice President von Supermicro. „Die Kunden werden schnell erkennen, wie einfach es ist, die Scality RING-Software auf Supermicro-Servern und Speichersystemen einzusetzen. Unsere Referenzarchitekturen ermöglichen es uns, Lösungen aus unserem flexiblen Building Block Solutions ®-Ansatz auf Basis von Kundenanforderungen zu entwickeln und zu implementieren."

Diese Flexibilität ermöglicht es, kapazitäts- oder leistungsoptimierte RINGs zu konstruieren. In allen Fällen abstrahiert die RING-Software die zugrunde liegenden physischen Server und Festplattenlaufwerke. RING kann die Zugriffsmerkmale von NVMe mit geringerer Latenz ausnutzen, um seine internen Metadaten zu pflegen. RING ist so konzipiert, dass es über eine längere Zeit, über Servergenerationen hinweg sowie über die steigenden Speicherdichten, die als normaler Teil des Lebenszyklus der RING-Plattform erwartet werden, hinaus skalierbar ist.

„Wir sind hoch erfreut, dass wir eine gemeinsame Lösung mit Supermicro schaffen können, von der unsere Kunden profitieren", sagte Wally MacDermid, Vice President des Bereichs Strategic Alliances bei Scality. „Innovative Organisationen, die ihre Infrastrukturen der heutigen digitalen Wirtschaft anpassen wollen, verlangen nach Lösungen, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind und die gleichzeitig ihr wichtigstes Gut, ihre Daten, schützen. Die hochgradig konfigurierbaren Systeme von Supermicro mit den neuesten Speicherschnittstellen-Technologien in Kombination mit dem branchenführenden RING von Scality bieten den Kunden Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Effizienz, um Probleme in den Bereichen Datenspeicherung und Datenorchestrierung im Petabyte-Maßstab zu lösen".

Ausführliche Informationen über die Lösung von Supermicro für Scality RING finden Sie unter: https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), führender Innovator im Bereich leistungsstarker und hocheffizienter Servertechnologie, gilt als weltweiter Premium-Anbieter fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Datenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme. Im Rahmen der Initiative „We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigner.

