Supermicro expande o portfólio do vSAN para infraestrutura hiperconvergente e lança nova solução vSAN de alto desempenho

"A solução hiperconvergente da Supermicro, o Ultra vSAN, alcança melhorias de desempenho de infraestrutura (24%) em relação as plataformas anteriores para redes virtualizadas", comentou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os Ultra SuperServers 2U/1U, da Supermicro podem ser configurados para oferecer compatibilidade com 20, 10, 4 ou 2 drives NVMe intercambiáveis e tirar proveito da Segunda geração de processadores escaláveis Intel® Xeon® e dos SSDs Intel® Optane™ DC. O BigTwin, um sistema múltiplos nós de alta densidade (2U-4 node), é otimizado para aplicativos essenciais e é compatível com até 6TB de memória por nó e é configura para infraestrutura hiperconvergente. Os dois sistemas são ideais para cargas de trabalho específicas e oferecem simplicidade operacional, escalabilidade, custo total de propriedade (TCO) baixo e economia de recursos para usos corporativos inteligentes."

Os sistemas turn-key de servidores Ultra SuperServer e BigTwin™, juntamente com toda a linha vSAN de nós prontos da Supermicro, aceleram a transição definida pelo software, otimizam a estrutura do data center e promovem maior velocidade para a seleção e implementação de hardware e software para o data center.

Os Ultra SuperServers 2U/1U da Supermicro são altamente configuráveis para diferentes tipos de uso. As plataformas Ultra SuperServer são compatíveis com uma grande quantidade de drives NVMe e amplas vias PCI-E para adaptar diversas placas de rede (NICs) para oferecer largura de banda suficiente para acesso externo ao longo das malhas.

O BigTwin utilizado com a Segunda Geração de processadores escaláveis Intel® Xeon® formam um modulo de rede flexível (SIOM) e com economia de recursos da Supermicro compatível com All-Flash NVMe. Configurado com SSDs Intel® Optane™ DC e NVMe como armazenamento em cache para SDSs de alto desempenho, esta solução acelera o desempenho de armazenamento em até três vezes, com resistência para até 30 gravações do drive por dia (DWPD) para expandir o ciclo de vida das aplicações.

A Supermicro apresentará os novos sistemas e outros produtos no stand 965 da VMworld 2019, de 25 de agosto a 29 de agosto, no Moscone Center, em São Francisco, CA.

Para mais informações sobre toda a linha de soluções integradas Building Block da Supermicro, acesse www.supermicro.com/Embedded ou baixe um catálogo de soluções integradas.

Para mais informações sobre a VMworld 2019 ou para inscrever-se, acesse https://www.vmworld.com/en/us/index.html.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/965024/SUPERMICRO___New_High_Performance_vSAN_Solutions.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

