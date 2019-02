Supermicro expande portfólio de produtos inteligentes Edge para tratar de tecnologias emergentes de IA e 5G

À medida que a quantidade de dados gerados por dispositivos edge continua crescendo a uma taxa impressionante, as organizações estão se deparando com muitos desafios, incluindo a congestão de largura de banda, falta de escalabilidade, processando atrasos, segurança e integridade de dados, incluindo questões de conformidade e privacidade. Os novos servidores Edge da Supermicro visam a transformar empresas e capacitá-las com conectividade inteligente de dispositivos IoT para a nuvem.

Essas novas plataformas Edge baseadas em servidores Supermicro com suporte opcional para placas FPGA de aceleração programável Intel® ou aceleradores gráficos entregam computação local e inferência para IA, convergindo o edge e a nuvem em uma única plataforma integrada de processamento de dados. Essa plataforma ajuda a eliminar a complexidade, acelerar implementações e elevar desenvolvedores para concentrarem-se na lógica comercial alimentando aplicações e serviços IoT.

"A Supermicro está comprometida com ajudar as empresas a modernizarem suas centrais de dados e infraestrutura edge a fim de possam analisar dados em velocidades em tempo real como parte de sua competência central e vantagem comercial", declarou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Alavancando nossas plataformas avançadas otimizadas para IA na tecnologia Edge, essas novas soluções Edge ajudam as empresas a processar grandes volumes de dados, aumentar a confiabilidade, reduzir a latência e assegurar conexões."

Com elevados recursos de confiabilidade, disponibilidade e servicibilidade (RAS) disponí­veis em um dispositivo ultradenso e de baixo consumo, os novos sistemas 1019D-16C-FHN13TP and 1019D-FRN5TP da Supermicro são plataformas baseadas em processadores D-2100 Intel® Xeon® que entregam computação equilibrada, IA, armazenamento e rede para o Edge inteligente. Com suporte para até 37 LANs, incluindo portas RJ45 e SFP, esses sistemas compactos de 38,1 cm de profundidade oferecem as melhores soluções otimizadas de cargas de trabalho e disponibilidade de longa vida com até 16 núcleos de processamento, até 512 GB de memória DDR4 de quatro canais operando a 2.400 MHz, até quatro portas LAN 10 GbE com suporte RDMA e estão disponíveis com mecanismo de aceleração integrado para criptografar/encriptar/descriptografar Intel® Quick Assist Technology e opções de expansão de armazenamento internas incluindo suporte a mini-PCIe, M.2 e NVMe, bem como o suporte para múltiplas placas de aceleração FPGA e GPE para inferência para IA.

Além de apresentar o IA ao Edge, essas novas soluções baseadas em servidores da Supermicro proporcionam um valor excepcional em uma ampla gama de setores incluindo a produção, varejo, petróleo e gás, cuidados com a saúde e cidades inteligentes.

Com o tremendo crescimento e inovação nos dispositivos móveis e IoT, há milhares de dispositivos inteligentes e sensores sendo acrescentados diariamente. Como resultado, há uma explosão tanto no uso móvel quanto na criação de dados. A Supermicro reconhece essa oportunidade de proporcionar soluções otimizadas e eficientes não somente para o "edge inteligente", mas também para a integração perfeita do edge para a nuvem.

Para ter uma análise em primeira mão dessas soluções inovadoras, visite o estande da Supermicro em um dos seguintes eventos: Mobile World Congress 2019 em Barcelona, Espanha, de 25-28 de fevereiro, estande no. 5J70, corredor 5; Embedded World 2019 em Nuremberg, Alemanha, de 26-28 de fevereiro, estande no. 3A-510; RSA Conference 2019 em San Francisco, Califórnia, de 4-8, de março, estande no. 157.

Para mais informações sobre a linha completa da Supermicro de Building Block Solutions incorporados, acesse www.supermicro.com/Embedded ou baixe uma Embedded Solutions Brochure.

