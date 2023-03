Supermicro expande portfólio de soluções de GPU com plataforma de escritório para desenvolvimento de IA, equipada com resfriamento líquido e impulsionada pela NVIDIA.

Essa plataforma full-stack para desenvolvimento de IA fornece uma solução de hardware e software de ponta a ponta, equipada com petaflops de desempenho para a construção de IA de produção acelerada, ideal para implantações de baixo ruído em ambiente de escritório.

SAN JOSE, Califórnia, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma empresa que fornece soluções integrais de TI para inteligência artificial/aprendizado de máquina, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou a primeira de uma nova linha de plataformas de desenvolvimento de IA aceleradas pela NVIDIA. Poderosas mas silenciosas e energeticamente eficientes, essas plataformas oferecem aos desenvolvedores e profissionais de informação a tecnologia de escritório mais potente do momento.

A nova plataforma de desenvolvimento de IA, a SYS-751GE-TNRT-NV1, é um sistema otimizado para aplicações que se destaca no desenvolvimento e execução de software baseado em IA. Este sistema inovador oferece aos desenvolvedores e usuários um recurso completo de computação de alto desempenho (HPC) e IA para cargas de trabalho de escritório. Além disso, este poderoso sistema pode ser usado por uma pequena equipe de usuários para execução simultânea de tarefas de treinamento, inferência e análise.

O recurso de resfriamento líquido autônomo atende às necessidades de energia do sistema térmico dos quatro GPUs A100 Tensor Core da NVIDIA®, bem como dos dois CPUs escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, permitindo um desempenho total ao mesmo tempo em que melhora a eficiência geral do sistema e garante um funcionamento silencioso (cerca de 30 dB) em ambiente de escritório. Além disso, o sistema foi projetado para acomodar CPUs e GPUs de alto desempenho, o que o torna ideal para aplicações de inteligência artificial/aprendizado profundo/aprendizado de máquina e HPC. O sistema pode ser colocado em um ambiente de escritório ou montado em rack quando instalado em um ambiente de centro de dados, simplificando o gerenciamento das TI.

"A Supermicro está usando sua tecnologia de ponta e baseada em servidores de IA para criar o mais poderoso sistema de desenvolvimento de IA e HPC do setor, permitindo a execução de uma ampla gama de cargas de trabalho e tarefas de desenvolvimento de IA em ambiente de escritório", disse Charles Liang, presidente e diretor executivo da Supermicro. "Este novo e empolgante sistema GPU também incluirá um sistema de resfriamento líquido totalmente integrado, o que permitirá o desempenho máximo de CPUs e GPUs de ponta sem custos adicionais em termos de infraestrutura. Ouvimos constantemente nossos clientes para entender suas necessidades em termos de TI e fornecer os melhores produtos em qualquer lugar".

Esta solução de IA inclui uma licença de três anos para o NVIDIA AI Enterprise, a camada de software da plataforma de IA da NVIDIA, que integra fluxos de trabalho, estruturas, modelos pré-treinados e otimização de infraestruturas de IA da NVIDIA. Esta solução abrangente reduz o tempo necessário para que desenvolvedores e usuários se tornem produtivos, pois todos os componentes de software estão pré-carregados no sistema.

"Os avanços da IA exigem sistemas de escritório focados nas necessidades dos clientes em termos de desempenho, velocidade e eficiência energética", disse Ian Buck, vice-presidente de computação em hiperescala e de alto desempenho da NVIDIA. "Impulsionada pela NVIDIA, a plataforma de desenvolvimento de IA da Supermicro oferece aos usuários a capacidade de executar as mais exigentes cargas de trabalho diretamente em seus desktops".

No centro da plataforma de desenvolvimento de IA da Supermicro estão quatro GPUs NVIDIA A100 de 80 GB, que as empresas podem usar para acelerar uma ampla gama de cargas de trabalho de IA e HPC. Este sistema inclui processadores duplos Intel® Xeon® Gold 6444Y de 4ª geração com uma taxa de relógio base de 3,6 GHz, 512 GB de memória DDR5, seis dispositivos de armazenamento NVMe de 1,92 TB e um adaptador de rede NVIDIA ConnectX®-6 DX 25GbE instalado.

Esta plataforma de ponta para desenvolvimento de IA inclui também uma solução autocontida de resfriamento líquido, garantindo um funcionamento altamente silencioso. Ao receberem o sistema, os usuários apenas precisam conectá-lo a uma fonte de energia e à rede. Esta nova plataforma de desenvolvimento de IA pode ser facilmente transferida à medida que as cargas de trabalho mudam, sem alterar a infraestrutura em nível da rack.

A plataforma de desenvolvimento de IA da Supermicro, a SYS-751GE-TNRT-NV1, já está disponível e será demonstrada virtualmente no estande da Supermicro no NVIDIA GTC, uma conferência global de IA que será realizada até 23 de março de 2023 (quinta-feira).

