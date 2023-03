Supermicro breidt GPU-oplossingenportfolio uit met deskside vloeistofgekoeld AI-ontwikkelingsplatform, aangedreven door NVIDIA

Full-Stack AI-ontwikkelingsplatform biedt een end-to-end hardware- en softwareoplossing met petaflops van prestaties voor het bouwen van versnelde productie-AI, ideaal voor geluidsarme kantoorimplementaties

SAN JOSE, Californië, 22 maart 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor Cloud, AI/ML, Opslag en 5G/Edge, kondigt de eerste in een reeks krachtige maar stille en energiezuinige NVIDIA-versnelde AI-ontwikkelplatforms aan die informatieprofessionals en ontwikkelaars de krachtigste technologie biedt die vandaag op hun bureau beschikbaar is.

Het nieuwe AI-ontwikkelingsplatform, SYS-751GE-TNRT-NV1, is een voor toepassingen geoptimaliseerd systeem dat uitblinkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van op AI gebaseerde software. Dit innovatieve systeem biedt ontwikkelaars en gebruikers een complete HPC- en AI-bron voor afdelingsworkloads. Bovendien kan dit krachtige systeem een klein team van gebruikers ondersteunen die tegelijkertijd training, inferentie en analyses uitvoeren.

De onafhankelijke vloeistofkoeling voorziet in de behoefte aan thermisch ontwerpvermogen van de vier NVIDIA® A100 Tensor Core GPU's en de twee schaalbare Intel Xeon CPU's van de vierde generatie om volledige prestaties mogelijk te maken en tegelijkertijd de algehele systeemefficiëntie te verbeteren en een stille (ongeveer 30 dB) werking in een kantooromgeving mogelijk te maken. Bovendien is dit systeem ontworpen voor krachtige CPU's en GPU's, waardoor het ideaal is voor AI/DL/ML- en HPC-toepassingen. Het systeem kan in een kantooromgeving worden geplaatst of in een rack worden gemonteerd in een datacenteromgeving, waardoor het IT-beheer wordt vereenvoudigd.

"Supermicro neemt zijn toonaangevende AI-servergebaseerde technologie en creëert het krachtigste AI- en HPC-ontwikkelingssysteem in de industrie, waardoor een breed scala aan AI-ontwikkeling en -workloads op een bureau kan worden uitgevoerd", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Dit opwindende nieuwe GPU-systeem zal ook een volledig ingebouwd vloeistofkoelsysteem hebben, waardoor toonaangevende CPU's en GPU's op maximale prestaties kunnen draaien zonder extra infrastructuurkosten. Wij luisteren voortdurend naar de eisen van onze klanten om hun IT-behoeften te begrijpen en de meest geoptimaliseerde producten waar dan ook te leveren."

Deze AI-oplossing omvat een driejarige abonnementslicentie voor NVIDIA AI Enterprise, de softwarelaag van het NVIDIA AI-platform, inclusief NVIDIA AI Workflows, frameworks, voorgetrainde modellen en infrastructuuroptimalisatie. Deze uitgebreide oplossing zorgt ervoor dat ontwikkelaars en gebruikers sneller productief worden doordat alle softwarecomponenten vooraf op het systeem zijn geladen.

"De vooruitgang in AI vraagt om deskside systemen die gebouwd zijn voor de prestaties, snelheid en energie-efficiëntie die de klanten van vandaag nodig hebben", zegt Ian Buck, Vice President Hyperscale and High Performance Computing bij NVIDIA. "Supermicro's NVIDIA-aangedreven AI-ontwikkelingsplatform biedt gebruikers de mogelijkheid om 's werelds meest veeleisende workloads direct op hun desktop te draaien."

Het hart van het Supermicro AI-ontwikkelingsplatform wordt gevormd door vier NVIDIA A100 80GB GPU's die ondernemingen kunnen gebruiken om een breed scala aan AI- en HPC-workloads te versnellen. Dit systeem omvat twee Intel® Xeon® Gold 6444Y-processors van de vierde generatie met een basiskloksnelheid van 3,6 GHz, 512 GB DDR5-geheugen, zes NVMe-opslagapparaten van 1,92 TB en een NVIDIA ConnectX®-6 DX 25 GbE-netwerkadapter.

Dit high-end AI-ontwikkelingsplatform omvat een onafhankelijke fluisterstille koeling. Na ontvangst van het systeem hoeven gebruikers het alleen maar aan te sluiten op een stroombron en het netwerk. Dit nieuwe AI-ontwikkelingsplatform kan gemakkelijk worden verplaatst als de werklast verschuift, zonder de infrastructuur op rackniveau aan te passen.

Het Supermicro AI-ontwikkelingsplatform, SYS-751GE-TNRT-NV1, is momenteel beschikbaar en zal virtueel worden gedemonstreerd op de Supermicro-stand bij NVIDIA GTC, een wereldwijde AI-conferentie die loopt tot en met donderdag 23 maart 2023.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van Total IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processors, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036932/Supermicro_Liquid_cooling_system.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.