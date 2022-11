Supermicro expande soluções de TI totais otimizadas para Data Center com processadores AMD EPYC™ de 4ª geração, oferecendo desempenho recorde mundial para as cargas de trabalho mais críticas atuais

Todos os novos servidores de soquete simples e duplo para aplicações em nuvem, IA/AM, HPC, HCI e Enterprise-contêm até 192 núcleos, memória de até 12 TB DDR5-4800MHz de 12 canais e até 160 Lanes PCIe 5.0 para impulsionar as aplicações mais avançadas

SAN JOSE, Califórnia, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando adições significativas à sua já ampla linha de produtos com servidores que suportam os novos processadores AMD EPYC de 4a geração. Esses sistemas inovadores da Supermicro transformarão a forma como as empresas analisam grandes quantidades de dados, realizam simulações complexas e podem reduzir o custo total de propriedade (TCO). Com os novos servidores baseados nos processadores AMD EPYC de 4a geração, foram estabelecidos oito novos recordes mundiais, o que eleva o total para mais de 50 recordes mundiais estabelecidos anteriormente.

Novo portfólio de servidores otimizados para oferecer desempenho

Os servidores da Supermicro são desenvolvidos para suportar os processadores da série AMD EPYC 9004 mais rápidos e com mais núcleos, cada um com até 96 núcleos e 3 TB de memória por CPU. Até 160 lanes PCIe 5.0 estão disponíveis em sistemas de processador duplo, com oito lanes adicionais de PCIe 3.0 ou 4.0 para conexões periféricas menos exigentes. Todos os processadores AMD EPYC de 4a geração contam com um conjunto de recursos de segurança de última geração que ajudam a manter os dados seguros, seja em uso, em trânsito ou na loja.

"A Supermicro está novamente liderando o setor com alguns dos primeiros sistemas do mercado que oferecem soluções totais de TI com base nos novos processadores da série AMD EPYC 9004", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa arquitetura building block nos dá uma vantagem inédita no mercado e permite que a Supermicro ofereça servidores otimizados para aplicativos a fim de atender às crescentes demandas de nossos clientes. Estamos incorporando as mais recentes tecnologias em vários formatos e plataformas de forma, incluindo CPUs de 96 núcleos, memória DDR5, armazenamento PCIe 5.0, rede, aceleradores e periféricos CXL 1.1+. Nossos sistemas altamente configuráveis são desenvolvidos para as mais altas CPUs TDP que podem ser resfriadas a líquido, aumentam significativamente o desempenho por watt, personalizadas para atender às necessidades específicas dos clientes e têm um TCO reduzido. Nossos servidores de GPU de alto desempenho, ideais para aplicações de IA, suportam GPUs NVIDIA H100 Tensor Core e são perfeitos para aplicações do tipo metaverso."

A nova linha de produtos do servidor da Supermicro inclui:

GrandTwin™ – o Supermicro GrandTwin é a mais nova solução de arquitetura de multi-nós com fonte e entrada/saída traseira, projetada para densidade máxima e desenvolvida para desempenho de processador único por nó nos mais recentes processadores da série AMD EPYC 9004 e contém 12 slots DIMM. O projeto modular flexível é otimizado para uma ampla gama de aplicações, com uma opção de entrada/saída frontal totalmente acessível a partir do corredor frio, simplificando as instalações e atendendo a ambientes com espaço limitado.

CloudDC – os servidores Supermicro CloudDC são sistemas de processador único otimizados para flexibilidade de entrada e saída de 12 slots DIMM para muitas aplicações focadas na nuvem. Oferecendo capacidade de manutenção conveniente com suportes, bandejas de acionamento hot-swap e fontes de alimentação redundantes que não exigem o uso de ferramentas, resultam em implementação rápida e manutenção eficiente em data centers. Eles foram desenvolvidos para oferecer serviços com boa relação custo-benefício em computação em nuvem, incluindo hospedagem na internet, serviços de e-mail, computação em nuvem pública e privada e redes de entrega de conteúdo.

Hyper – as soluções Hyper da Supermicro são servidores focados em empresas construídos com versatilidade e desempenho. Projeto de desempenho incomparável com processadores duplos e de 12 canais com 24 DIMMs otimizados para suportar os TDPs mais altos e oferecer uma gama flexível de recursos de computação, rede, armazenamento e expansão de E/S.

Servidores GPU de 4U – os servidores GPU de 4U da Supermicro são sistemas de processador duplo de 4U, com suporte para até dez placas de GPU PCIe de largura dupla FHFL, incluindo as mais recentes GPUs da série AMD Instinct™ MI200 e NVIDIA H100. Os sistemas otimizados para GPU de 4U oferecem aceleração, flexibilidade e equilíbrio máximos para aplicações de IA, aprendizado profundo e HPC e contêm 24 DIMMs.

Servidores GPU 8U – os servidores de GPU universais de 8U da Supermicro são a plataforma de aprendizado de máquina de última geração com aceleradores de 8x NVIDIA HGX H100 e processadores duplos, com 24 DIMMs. Configurações flexíveis, resfriamento de zona dupla e largura de banda de não bloqueio de ponta a ponta para GPU oferecem a mais alta utilização e ciclos de treinamento e TCO mais baixos.

"Com base no desempenho recorde dos processadores AMD EPYC de 3a geração, os processadores AMD EPYC de 4a geração mais recentes ajudam nossos clientes a alcançar melhores resultados de negócios mais rapidamente e a atingir suas metas de eficiência energética mais ambiciosas. Nossa nova arquitetura "Zen 4" é otimizada para cargas de trabalho modernas e oferece a densidade central, largura de banda de memória e recursos de segurança sofisticados que os clientes exigem", disse Ram Peddibhotla, vice-presidente corporativo de gerenciamento de produtos EPYC da AMD.

"A Astera Labs está colaborando com a Supermicro para tornar a CXL uma realidade em plataformas centradas em dados e solucionar desafios de desempenho e TCO em cargas de trabalho com uso intenso de memória", afirmou Jitendra Mohan, CEO da Astera Labs. "Esperamos oferecer soluções líderes do setor com a Supermicro que alavanquem nossa plataforma Leo Memory Connectivity e os processadores AMD EPYC de 4ª geração para viabilizar o desempenho dos servidores em nuvem com a tecnologia CXL."

A Supermicro também disponibilizará vários servidores da Supermicro com processadores da série AMD EPYC™ 9004 de 4a geração por meio de seu popular programa JumpStart. Os clientes podem solicitar acesso em: www.supermicro.com/jumpstart/h13.

Para saber mais sobre as soluções da Supermicro alimentadas pelo processador AMD, acesse www.supermicro.com/aplus

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC e as combinações deles são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes são apenas para fins de informação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944265/New_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.