Supermicro inaugure un nouveau centre de commande avec un autoconfigurateur pour prendre en charge tout type de cloud et les applications d'entreprise PnP

« Nous sommes ravis d'ajouter B23 avec son centre de commande et son autoconfigurateur au cœur de la Silicon Valley pour soutenir nos partenaires du cloud et des entreprises », a déclaré Charles Liang, président, et CEO. « Fondée il y a 28 ans aux États-Unis, Supermicro est l'une des sociétés de serveurs et de stockage les plus importantes au monde. Nous fournissons exactement les meilleurs produits et services à nos clients et nous continuons à élargir notre offre de solutions pour répondre aux besoins d'infrastructure d'un large éventail de clients. Le nouveau site se concentrera sur les solutions informatiques totales, notamment les logiciels, le refroidissement liquide avancé, les systèmes plug and play (PnP) au niveau du rack, en tirant parti de nos solutions de serveur et de stockage éprouvées sur le marché. »

En outre, le nouveau site produira son électricité propre à base de piles à combustible avec deux MW fournis entièrement à partir de gaz naturel en utilisant des serveurs Bloom Energy, ce qui s'ajoute à l'utilisation actuelle de serveurs Bloom Energy par Supermicro. Le site est désigné comme une installation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) économe en ressources, qui utilise moins d'eau et d'énergie.

« Je suis ravi que Supermicro continue d'étendre son parc informatique vert basé dans la Silicon Valley avec l'ajout d'un nouveau site de fabrication », a déclaré Sam Liccardo, maire de la ville de San Jose. «Depuis 28 ans, les emplois, l'innovation et les technologies avancées de Supermicro ont énormément contribué à notre économie de la Silicon Valley et ont permis la réussite de milliers de clients internationaux. »

La nouvelle installation est dédiée à l'assemblage d'un grand nombre de clusters et de racks, où le refroidissement par eau des systèmes de serveurs peut être requis dans le cadre de la solution. Avec l'augmentation de la demande de produits Supermicro, une nouvelle installation était nécessaire pour assurer la livraison en temps voulu des commandes importantes qui contiennent la technologie la plus avancée. En outre, le nouveau programme Supermicro Rack Plug and Play program nécessitera une livraison rapide de solutions définies qui doivent être testées en tant qu'unité entière, ce qui exige une vaste zone de transit. Ces systèmes atteignent le plus haut niveau d'intégration et de test de fabrication de serveurs - L12. Grâce à un espace au sol dédié, l'équipe des services d'intégration de baies peut travailler simultanément sur plusieurs systèmes de clients à baies multiples, ce qui augmente le débit de livraison. En combinant la R&D, la fabrication et l'ingénierie des solutions sous un même toit, la livraison aux clients est accélérée, ce qui leur permet de disposer plus rapidement de la technologie de pointe nécessaire pour relever des défis informatiques complexes.

