Supermicro открывает командный центр для поддержки облачных и корпоративных PnP-систем

Кроме того, на этом новом объекте будет вырабатываться собственная экологически чистая электроэнергия с применением топливных элементов на двух мегаваттных электростанциях, снабжаемых исключительно природным газом с использованием серверов Bloom Energy, которые дополнят уже имеющиеся у компании Supermicro серверы Bloom Energy. Данное сооружение задумано как ресурсосберегающий объект энергоэффективного и экологического строительства (LEED), использующий меньше воды и электроэнергии.

«Я очень рад тому, что компания Supermicro продолжает расширять свой парк «зеленых» информационных систем в Кремниевой долине, включая в него новый производственный объект, — заявил мэр города Сан-Хосе Сэм Ликкардо (Sam Liccardo). — Рабочие места, инновации и передовые технологии, созданные компанией Supermicro за 28 лет, внесли огромный вклад в экономику Кремниевой долины и обеспечили успех тысячам клиентов по всему миру».

Новый объект предназначен для сборки большого числа кластеров и стоек, где в рамках комплексного решения может потребоваться водяное охлаждение для серверных систем. В связи с повышением спроса на продукцию Supermicro потребовался новый объект для обеспечения своевременного исполнения крупных заказов, содержащих самые передовые технические решения. Кроме того, для реализации новой программы Rack Plug and Play компании Supermicro необходима быстрая поставка определенных систем, которые необходимо тестировать как единое целое, что потребует большой площади для временного размещения оборудования. Эти системы обеспечивают высочайший уровень интеграции и тестирования производства серверов – L12. Благодаря выделенной площади рабочая группа по обеспечению услуг стоечной интеграции может одновременно работать над несколькими многостоечными клиентскими системами, что обуславливает повышение пропускной способности. Благодаря объединению НИОКР, производства и разработки комплексных решений под одной крышей ускоряется процесс исполнения и доставки заказов клиентам, что позволит им быстрее внедрять у себя передовые технологии для решения сложных ИТ-задач.

