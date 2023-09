Supermicro kondigt toekomstige ondersteuning en aankomende vroege toegang aan voor 5e generatie Intel® Xeon®-processors op de complete serie X13-servers

Supermicro's geavanceerde GPU-systemen voor generatieve AI-toepassingen met dubbele 5e generatie Intel Xeon-processors zullen profiteren van het toegenomen aantal cores, prestaties en prestaties per watt binnen hetzelfde vermogensbereik

SAN JOSE, Californië, 22 september 2023 /PRNewswire/ -- Intel Innovation 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt toekomstige ondersteuning aan voor de 5e generatie Intel Xeon-processors die binnenkort beschikbaar komt. Bovendien zal Supermicro gekwalificeerde klanten binnenkort vroege verzending en gratis vroege toegangstesten op afstand van de nieuwe systemen aanbieden via het JumpStart-programma . Ga voor meer informatie naar www.supermicro.com/x13 . De Supermicro 8x GPU-geoptimaliseerde servers, de SuperBlade®-servers en de Hyper Series zullen binnenkort klaar zijn zodat klanten hun workloads op de nieuwe CPU kunnen testen.

"Supermicro's aanbod van generatieve, krachtige AI-systemen, inclusief onlangs gelanceerde GPU's, blijft toonaangevend in de sector op het gebied van AI-aanbod met zijn brede aanbod van X13-servers die ontworpen zijn voor verschillende workloads, van de edge tot de cloud", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze ondersteuning voor de komende 5e generatie Intel Xeon-processors, met meer cores, hogere prestaties per watt en het nieuwste DDR5-5600MHz-geheugen, zal onze klanten in staat stellen nog betere applicatieprestaties en energie-efficiëntie te realiseren voor AI, Cloud, 5G Edge- en Enterprise-workloads. Deze nieuwe functies zullen klanten helpen hun bedrijfsvoering sneller te laten verlopen en hun concurrentievoordeel te maximaliseren."

Bekijk de Supermicro TechTALK over hoe Supermicro samenwerkt met Intel voor de marktintroductie van nieuwe X13-servers met de 5e generatie Intel Xeon-processors.

Supermicro X13-systemen zullen kunnen profiteren van de ingebouwde workloadversnellers van de nieuwe processors, van verbeterde beveiligingsfuncties en van verbeterde prestaties binnen hetzelfde vermogensbereik als de 4e generatie Intel Xeon-processors. Met behulp van PCIe 5.0 zorgen de nieuwste randapparaten met CXL 1.1, NVMe-opslag en de nieuwste GPU-versnellers voor kortere verwerkingstijden van applicaties. Klanten zullen binnenkort de nieuwe 5e generatie Intel Xeon-processors kunnen gebruiken in de beproefde Supermicro X13-servers, zonder dat er een nieuw ontwerp van de software of een wijziging in de architectuur nodig is. Hierdoor worden de doorlooptijden die gepaard gaan met volledig nieuwe platforms en CPU-ontwerpen verkort, wat resulteert in een hogere productiviteit.

"De 5e generatie Intel® Xeon® processors bouwt voort op het succes van het Xeon-platform, dat al generaties lang toonaangevend is op het gebied van datacentercomputing", aldus Lisa Spelman, CVP en GM Xeon Products & Solutions bij Intel. "De sterke relatie die we met Supermicro hebben, zal ertoe bijdragen dat klanten binnenkort de voordelen van de 5e generatie Intel Xeon-processors kunnen benutten op platforms die zich al in het datacenter hebben bewezen."

Het Supermicro-portfolio van X13-systemen is geoptimaliseerd voor prestaties, energie-efficiëntie, is beter te beheren en te beveiligen, ondersteunt open industriestandaards en is geoptimaliseerd op rackschaal.

Prestaties geoptimaliseerd

Ondersteuning voor de krachtigste CPU's en GPU's

Ondersteuning voor DDR5-geheugen, dat de gegevensbeweging van en naar de CPU's versnelt, wat tot snellere verwerkingstijden leidt.

Ondersteuning voor PCIe 5.0 die de bandbreedte naar randapparatuur verdubbelt, waardoor de communicatietijd naar opslag of hardwareversnellers sneller verloopt.

Dankzij ondersteuning voor Compute Express Link (CXL 1.1) kunnen applicaties bronnen delen, waardoor applicaties met veel grotere datasets kunnen werken dan ooit tevoren.

Ingebouwde Intel Accelerator Engines voor workloadspecifieke versnelling. Deze omvatten Intel Advanced Matrix Extensions voor AI, Intel Data Streaming Accelerator voor netwerken en opslag, Intel In-Memory Analytics Accelerator voor geheugengebonden applicaties, Intel Dynamic Load Balancer voor taakverdeling en Intel vRAN Boost voor verhoogde efficiëntie bij workloads op mobiele netwerken.

ntel Trust Domain Extensions (Intel TDX) zullen algemeen beschikbaar zijn met 5e generatie Intel Xeon-processors.

Klaar voor AI en Metaverse met een breed scala aan krachtige GPU's.

Ondersteuning voor meerdere 400G InfiniBand en Data Processing Units (DPU) maakt realtime samenwerking met extreem lage latenties mogelijk.

Energiezuinig - Vermindert OPEX van datacenters

De systemen kunnen worden gebruikt in datacenteromgevingen met hoge temperaturen tot 40 °C, waardoor de kosten voor koeling dalen.

Ondersteunt technologieën voor vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling op rackschaal.

Ondersteuning voor meerdere koelzones van luchtstromen voor maximale CPU- en GPU-prestaties.

Het eigen ontwerp van Titanium PSU's zorgt voor een verbeterde, operationele efficiëntie.

Verbeterde beveiliging en beheerbaarheid

NIST 800-193-conforme hardwareplatform Root of Trust (RoT) op elke servernode biedt veilig opstarten, veilige firmware-updates en automatisch herstel.

Silicon RoT van de tweede generatie, ontworpen om industriestandaards te omvatten, biedt enorme mogelijkheden voor samenwerking en innovatie.

Op open industriestandaards gebaseerde attestatie/supply chain-garantie van moederbordproductie via serverproductie naar klanten. Supermicro heeft de integriteit van elk onderdeel en elke firmware cryptografisch bevestigd met behulp van ondertekende certificaten en een beveiligde apparaatidentiteit.

Runtime BMC-beveiligingen monitoren voortdurend bedreigingen en bieden meldingsdiensten.

Hardware-TPM's bieden extra mogelijkheden en metingen die nodig zijn om systemen in veilige omgevingen te laten functioneren.

Beheer op afstand, gebouwd op industriestandaard en veilige Redfish API's, maakt een naadloze integratie van Supermicro-producten in de bestaande infrastructuur mogelijk.

Een uitgebreid softwarepakket dat rackbeheer op schaal mogelijk maakt voor IT-infrastructuuroplossingen die van de core tot en met de edge worden geïmplementeerd.

Geïntegreerde en geverifieerde oplossingen met standaardhardware en -firmware van derden zorgen voor de beste out-of-the-box-ervaring voor IT-beheerders.

Ondersteuning voor open industriestandaards

EDSFF E1.S- en E3.S-opslagschijven bieden een toekomstbestendig platform met een gemeenschappelijke connector voor alle vormfactoren, een breed scala aan voedingsprofielen en verbeterde, thermische profielen.

OCP 3.0-conforme Advanced IO-module (AIOM)-kaarten, die tot 400 Gbps bandbreedte bieden op basis van PCIe 5.0.

OCP Open Accelerator Module Universeel basisbordontwerp voor het GPU-complex.

Open ORV2-conforme, DC-aangedreven rackbusbar.

Ondersteuning voor Open BMC en Open BIOS (OCP OSF) op bepaalde producten.

Supermicro zal gekwalificeerde klanten via zijn externe JumpStart- en Early Ship-programma's vroege toegang bieden tot X13-systemen, aangedreven door 5e generatie Intel Xeon-processors. Met het Supermicro JumpStart-programma kunnen gekwalificeerde klanten hun workloads met de nieuwe Supermicro-systemen valideren. Ga naar supermicro.com/x13 voor meer informatie.

Het Supermicro X13-portfolio omvat het volgende:

SuperBlade® – Supermicro's krachtige, voor dichtheid geoptimaliseerde en energiezuinige platform met meerdere nodes, geoptimaliseerd voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise-workloads.

GPU-servers met PCIe GPU's – Systemen die geavanceerde versnellers ondersteunen om op drastische wijze prestaties te verbeteringen en op kosten te besparen. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC-, AI/ML-, rendering- en VDI-workloads.

Universele GPU-servers – Open, modulaire, op standaards gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met GPU-opties, waaronder de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologieën.

Petascale Storage – Toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S- en E3.S-schijven, waardoor ongekende capaciteit en prestaties mogelijk zijn in één 1U- of 2U-chassis.

Hyper – Rackmount-servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende workloads het hoofd te bieden, samen met de opslag- en I/O-flexibiliteit die op maat gemaakt zijn voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

Hyper-E – Levert de kracht en flexibiliteit van onze hoofd Hyper-serie, geoptimaliseerd voor implementatie in edge-omgevingen. Edge-vriendelijke functies omvatten een ondiep chassis en I/O aan de voorkant, waardoor Hyper-E geschikt is voor edge-datacenters en telecomkasten.

BigTwin® – 2U 2-Node- of 2U 4-Node-platform dat superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak biedt met dubbele processors per node en een hot-swappable ontwerp waarvoor geen gereedschap nodig is. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediaworkloads.

GrandTwin™ – Speciaal gebouwd voor prestaties en geheugendichtheid met één processor, met hot-swappable nodes aan de voorkant (koude gangpad) en I/O aan de voor- of achterkant voor meer onderhoudsgemak.

FatTwin® – Geavanceerde 4U-dubbele architectuur met meerdere nodes en 8 of 4 nodes met één processor, geoptimaliseerd voor datacentercomputers of opslagdichtheid.

Edge-servers – Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren, geoptimaliseerd voor de installatie van telecomkasten en Edge-datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55 °C.

CloudDC – Alles-in-één platform voor clouddatacenters, met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dubbele AIOM-slots (PCIe 5.0; OCP 3.0-compatibel) voor maximale gegevensdoorvoer.

WIO – Biedt een breed scala aan I/O-opties om voor specifieke bedrijfsvereisten werkelijk geoptimaliseerde systemen te leveren.

Mainstream - Kosteneffectieve platforms met twee processors voor dagelijkse, grote workloads

Enterprise Storage – Geoptimaliseerd voor grootschalige objectopslag-workloads, waarbij gebruik wordt gemaakt van 3,5-inch draaiende media voor hoge dichtheid en uitzonderlijke TCO. Laadconfiguraties aan de voor- en voor-/achterzijde bieden gemakkelijke toegang tot de schijven, met beugels die voor onderhoudsgemak zonder gereedschap verwijderd kunnen worden

Workstations – De Supermicro X13 werkstations leveren datacenterprestaties in draagbare, onder-de-bureaus geplaatste vormfactoren en zijn ideaal voor AI, 3D-ontwerp en media & entertainment-workloads in kantoren, onderzoekslaboratoria en kantoren op locatie.

