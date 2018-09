Supermicro lança servidor de armazenamento all-flash em 1U com melhor desempenho, capacidade e taxa de transferência de ponta a ponta do mundo otimizado para armazenamento NVMe NF1 da Samsung

Usando somente uma unidade de rack, o novo servidor de armazenamento SSG-1029P-NMR36L da Supermicro comporta até 576 TB all-flash por meio de 36 drives frontais com hot swap em fator de forma NF1. O fator de forma NF1 da Samsung (anteriormente conhecido como NGSFF ou também M.3) é projetado especificamente para aplicações de armazenamento em rede de alta capacidade que exigem o melhor desempenho de latência. A otimização de energia dos dispositivos NF1 com hot swap integral significa mais poder de processamento de entrada e saída, com a maior rapidez do mercado em CPU e memória.

"Na Supermicro, oferecemos continuamente aos nossos clientes acesso rápido às melhores e mais novas tecnologias", revela Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nosso servidor de armazenamento NF1 em 1U possui tecnologia flash de última geração e com a maior eficiência energética do mercado, como também a maior densidade de armazenamento e o melhor desempenho de IOPS. Isso proporciona uma vantagem competitiva real entre tempo e valor para usuários com cargas de dados intensivas, como Big Data, carros autônomos, inteligência artificial e aplicativos de computação de alto desempenho."

"Estamos satisfeitos em apoiar a nova solução da Supermicro com nossa nova solução de SSD NVMe NF1 de 288 TB a 576 TB por sistema, para que quem precise tomar decisões sobre data centers possa ter o melhor custo-benefício em seus sistemas em 1U", conta Kyoung Hwan Han, vice-presidente de NAND Marketing da Samsung Electronics. "Vamos continuar abrindo novos mercados de aplicação, tais como data centers de última geração e sistemas empresariais, oferecendo soluções de armazenamento com benefícios de densidade e desempenho sem precedentes."

O novo sistema 1U de armazenamento em 36 drives all-flash da Supermicro oferece suporte para dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de até 205 watts (até 56 núcleos) e 24 DIMMs de até 3 TB de memória do sistema. Isso ajuda o sistema a oferecer um desempenho de dez milhões de IOPS e 20 GB por segundo de taxa de transferência de rede de ponta a ponta. Com suporte para duas placas de rede PCI-E 16x de alto desempenho, este sistema oferece largura de banda de entrada e saída de rede suficiente para direcionar o desempenho em ambientes de armazenamento definido por software e em aplicações como ingestão de dados e reprodução para análise e inteligência artificial.

Para fins de acessibilidade, essa solução é compatível com gerenciamento e ativação/desativação de sistema em modo remoto, além de um ciclo de energia remoto para cada drive. Mais detalhes sobre este novo servidor em 1U podem ser encontrados em: http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm.

Este sistema em 1U all-flash inovador e do mais alto nível é a mais recente adição ao amplo portfólio de servidores de armazenamento líderes de mercado e à linha de produtos JBOD da Supermicro. Com ofertas de 1U, 2U, 3U e 4U que abrangem opções NVMe all-flash, Simply Double, bilateral e de acesso superior com controladores RAID SAS3 ou HBA, a Supermicro oferece a mais ampla seleção do mercado de produtos de armazenamento para atender às exigências dos clientes de hoje.

Para obter informações completas sobre as linhas de produtos de armazenamento da Supermicro, acesse https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

